Concursantes, jueces, dónde verlo... Todo lo que debes saber sobre el estreno de 'Celebrity Bake Off'

Buenas noticias para los aficionados a la repostería y para quienes ya echan de menos un talent culinario en televisión tras la final de MasterChef: llega Celebrity Bake Off. Un concurso que busca al mejor pastelero de nuestro país y lo hará entre doce famosos de lo más dispares gracias a un casting en el que se encuentran artistas como Chenoa o Soraya, influencers como Paula Gonu o personalidades del mundo de la política como Esperanza Aguirre. Conducido por Paula Vázquez y Brays Efe, los 10 episodios de Celebrity Bake Off estarán disponibles desde el jueves 16 de diciembre en Amazon Prime Video.

Celebrity Bake Off llega dispuesto a endulzar la parrilla televisiva en un formato en el que sus creadores han prometido mucho humor y la oportunidad de descubrir el lado más personal de sus protagonistas. Precisamente la variedad de los concursantes resulta uno de los puntos fuertes del talent, en el que estarán presentes celebrities de ámbitos tan diferenciados como la moda, la política o el deporte. Chenoa, Soraya Arnelas, Andrés Velencoso, Pablo Rivero (Toni Alcántara en Cuéntame), Esperanza Aguirre, Yolanda Ramos, el exfutbolista Joan Capdevila, la influencer Paula Gonu, la actriz Adriana Torrebejano, Esty Quesada (Soy una pringada), el exárbitro Eduardo Iturralde y el pianista James Rhodes son los doce famosos que lucharán por convertirse en el mejor pastelero de España.

Entre algunas de las sorpresas que se han adelantado tanto en la presentación del programa como en los diferentes avances, se encuentra una inesperada amistad entre la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y Esty Quesada (Soy una pringada), probablemente las dos personas aparentemente más dispares del casting; así como el desconocido talento de Adrés Velencoso para la repostería con el que consiguió que los jueces terminaran lamiendo incluso el plato.

A los mandos de sus 10 entregas de unos 50 minutos de duración se encuentran Paula Vázquez y Brays Efe. Una pareja tan inesperada como aparentemente acertada en la que se combina la experiencia de una de las presentadoras con mayor recorrido televisivo de nuestro país (El juego del Euromillón, La isla de los famosos, Fama, ¡a bailar!, entre otros) con la frescura del actor, conocido por su papel de Paquita Salas en la serie de Los Javis. Como garantía de la buena sintonía que se ha creado entre los maestros de ceremonias de Celebrity Bake Off tan solo hay que remitirse al mensaje que Paula Vázquez le dedicó al intérprete hace apenas unos días: "Si algo le voy a agradecer al 2021 es haber traído a mi vida a Bays Efe, talentoso, generoso, creativo, mi compañero en esta nueva andadura."

Por otra parte y como viene siendo habitual en este tipo de concursos, en cada programa los postres de los concursantes serán evaluados por jueces expertos en la materia que, en esta ocasión, serán Clara Villalón (chef, consultora gastronómica y autora de El Club del Cupcake) y Frédéric Bau (maestro chocolatero, pastelero, director de L'Ecole du Grand Chocolat y autor de Au coeur des saveurs). En función de cuáles sean sus veredictos, en cada episodio se irá eliminando a uno de los concursantes, hasta llegar a la final donde se decidirá quién se convertirá en el ganador de la primera edición de Celebrity Bake Off.

Un talent show inspirado en el exitoso programa británico The Great British Bake Off, el cual se ha adaptado en 35 países del mundo y que no es del todo una novedad en España. Fue en 2019 cuando este formato se emitió por primera vez en nuestro país en una edición formada por concursantes anónimos, emitida en Cuatro y presentada por Jesús Vázquez bajo el nombre Bake Off España y en el que el jurado estaba compuesto por los reposteros Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro.

