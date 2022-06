Laura Londoño desvela los motivos por los que le costó adaptarse a la manera de trabajar de William Levy

Café con aroma de mujer se ha convertido en una de las series del momento, aunque en su estreno en Colombia tuvo un arranque más que discreto, con su aterrizaje en Netflix ha batido todos los récords triunfando en todo el mundo y convirtiéndose en una de las producciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma digital. Gran parte de este éxito se debe a la espectacular química que desprenden sus dos protagonistas en pantalla. La historia de amor de Sebastián y Gaviota, interpretados por William Levy y Laura Londoño, ha enamorado a millones de seguidores que han seguido todos sus pasos. Son muchos los rumores que han surgido en torno a una posible mala relación entre ambos, algo que la actriz colombiana ha desmentido en diferentes ocasiones, pero lo que sí ha desvelado es que, aunque estar al lado del galán cubano sería un sueño para muchas, al principio le costó adaptarse a la manera de trabajar del guapo intérprete y ha explicado los motivos.

Son muchas personas las que han descubierto a William Levy gracias a su trabajo en esta popular telenovela y, al parecer, a Laura le ocurrió lo mismo pero... antes de comenzar con las grabaciones. "Soy muy despistada. Yo vivo como en otro planeta. No sabía muy bien quién era William Levy, tengo que admitirlo. Cuando me dijeron, lo primero que hice fue meterme a Google", ha explicado la actriz en una entrevista con la revista People en español. Pero ese desconocimiento desapareció tan pronto como salieron en los resultados de esa búsqueda las fotografías del galán de Cuidado con el ángel puesto que "cuando lo vi, dije: 'Ah, sí, claro que lo he visto, obvio'. Y aunque el actor cubano, de 41 años, tiene un físico difícil de olvidar y por eso lo reconoció nada más verlo, "no tenía ningún referente, no sabía mucho sobre él, entonces todo fue nuevo", ha afirmado.

La actriz ha reconocido que fue una bonita experiencia partir desde esa situación. "Ha sido lindo descubrirlo de cero. A mí me gusta eso: cuando uno no tiene como ideas preconcebidas de la gente y entra como con toda la disposición y apertura a conocer a esa persona", ha aseverado en la citada entrevista. Para la protagonista de La ley del corazón fue un trabajo maravilloso construir una relación "entre nosotros dos y entre Gaviota y Sebastián de cero a 100 en estos ocho meses".

En otro momento de la charla, Laura Londoño, de 34 años, ha resaltado que William Levy tiene una manera de trabajar diferente a la de ella, por lo que, en ese sentido, también le fue difícil trabajar con él en un principio aunque "uno siempre aprende de eso, de lo que es distinto", ha asegurado tratando de zanjar la polémica. Cada uno tiene sus métodos de trabajo y, sobre todo en el caso de los actores, que se nutren de sus vivencias, una experiencia a sus espaldas que les ayuda a la hora de encarar nuevos proyectos. Y no es ni mejor ni peor, simplemente es que cada maestrillo tiene su librillo. "Yo siento que no es que él tenga más madurez, sino que él viene de una industria que tiene más experiencia que la nuestra. En Colombia nosotros tenemos una forma que, a veces, puede ser un poco más ingenua, pero que eso no es ni bueno ni malo, es simplemente distinto”, ha asegurado la intérprete de Sin senos no hay paraíso.

Algo que afrontaban de diferente manera y que no le resultó fácil a Laura de la manera de trabajar de William fue que "a él le gusta imprimirle como adrenalina al momento de la escena, entonces no se sabe del todo sus guiones, pero para él eso un método donde busca recrear entre los actores las emociones que la escena debe tener". Sin embargo, la guapa intérprete busca esas sensaciones en el momento de la toma, no fuera de la misma. Su compañero le explicaba: "Yo lo busco fuera. Si la escena es incómoda trato de generar esta incomodidad fuera'. La protagonista de Loco por vos ha desvelado que eso era algo que les pasaba ya que "había momentos que yo decía, 'pero, ¿por qué este señor está así conmigo? ¿Qué le pasa? Está raro'", ha explicado. En la respuesta de William veía que no era nada personal ya que le decía: "Viste que la escena era incómoda, bueno, yo generé eso 'antes de' para que llegara a la escena", pero todo ello sin previo aviso, lo que provocada en ella cierto desconcierto.

Pese a todo, la actriz colombiana ha reconocido que trabajar en Café con aroma de mujer junto a William Levy fue una experiencia muy enriquecedora y que adaptarse la método de su compañero de reparto fue algo "curioso, distinto, superdistinto, pero es eso, es como conocerse, acoplarse, entender las formas y uno dice: 'Es por aquí, listo, ya este es el juego, vamos a jugar a esto'", ha asegurado la bella intérprete. Está claro que supieron entenderse y no hay mejor muestra que la química y la magia que han logrado transmitir a través de sus personajes y que ha enamorado al mundo entero.