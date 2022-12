Levanta pasiones por donde va William Levy estrena nuevo 'look' en su vuelta a Miami y presume de hija: 'Mi princesa' El actor cubano ha regresado a Estados Unidos tras varios meses grabando 'Montecristo' en España

Wiiliam Levy ya no se encuentra en nuestro país para desgracia de sus fans patrias. Tras varios meses en España por las grabaciones de Montecristo ha regresado a Miami para estar junto a los suyos. El cambio de residencia del actor cubano, de 42 años, no es la única novedad que ha llegado a su vida estos días, sino que el intérprete de Addicted ha seguido el dicho de 'renovarse o morir' y ha decidido cambiar de look.

El protagonista de La tempestad ha compartido una fotografía de su nueva imagen para deleite de sus seguidores, entre los que ha causado furor y han celebrado y alabado lo bien que le sienta y lo guapo que está.

William ha decidido deshacerse de la barba que ha estado luciendo en los últimos tiempos y la ha cambiado por un bigote. Un pequeño detalle que ha encantado al propio actor ya que ha escrito junto a la instantánea: "Nuevo look... Creo que este me lo quedo". Un nuevo estilismo que no sabemos si se debe a una elección personal o si es debido a algún nuevo proyecto profesional pero que, sin duda alguna, le sienta a las mil maravillas.

El antes y el después es muy evidente pues la imagen del cambio distaba mucho de la que ha compartido un rato antes mientras paseaba con su hija Kailey, de 12 años, fruto de su relación durante casi dos décadas con la actriz Elizabeth Gutiérrez con quien también tiene a Christopher, de 16 años.

Tras varios meses fuera por compromisos laborales el protagonista de Café con aroma de mujer parece estar decidido a recuperar el tiempo perdido con sus hijos y trata de hacer planes con ellos y pasar el máximo tiempo a su lado. En esta ocasión ha ido a buscar a su pequeña al centro donde estudia. "Recogiendo a mi princesa de la escuela", con esta frase ha presumido de hija el orgulloso papá. Una bonita fotografía de ambos en la que, una vez más, dejan patente la gran complicidad que existe entre ellos.

Kailey se ha convertido en una preciosa jovencita que posa de lo más sonriente y feliz junto al actor en el coche. No es la primera vez que los vemos juntos ya que la niña es muy dada a compartir fotografías de lo más tiernas junto a sus padres, donde se aprecia la gran relación que tienen y lo mucho que los quiere.

A pesar de que la familia es hermética en cuanto a lo que ocurre en su casa de puertas para dentro, parece que cerrarán el año más unidos que nunca después de un 2022 algo movidito, en el que William y Elizabeth han sido el centro de todo tipo de comentarios por su relación tras haber puesto final a su historia de amor a principios de 2022.

Ahora los rumores apuntan a un posible reconciliación entre ellos motivados porque, hace unas semanas, los actores habían estado de viaje por España sin sus hijos, visitando un viñedo en la provincia de Segovia, Granada y Sevilla, con parada en Madrid, donde el protagonista de Triunfo del amor recogió el Premio GQ al hombre del año. Y no solo eso, sino que a su regreso a Miami, celebraron juntos el Día de Acción de Gracias, con la madre del intérprete, su hermano, Jonathan y la pareja de este.

No han sido estas las únicas veces en la que hemos podido ver a la pareja junta en los últimos tiempos. En el mes de octubre asistían junto a Chrisptopher y Kayley, como una familia unida y feliz, a una fiesta privada en Miami. Se trababa de la celebración de los quince años de Yiabelli Marrero, hija de unos íntimos amigos. Una cita en la que se divirtieron de lo lindo y posaron de lo más sonrientes para la cámara.