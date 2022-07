SU PAPEL COMO SEBASTIÁN VALLEJO LO HA LLEVADO AL ESTRELLATO Si ya has visto 'Café con aroma de mujer' pero quieres seguir disfrutando de William Levy, descubre sus otras novelas El actor cubano se encuentra en España rodando 'Montecristo', su primer proyecto en nuestro país

Wiliam Levy se ha convertido en un auténtico fenómeno. Su espectacular físico y su gran talento y carisma ante las cámaras le han convertido por méritos propios en el chico de moda. Cada uno de sus gestos, movimientos o palabras son seguidas con gran detalle y revoluciona cualquier lugar que visita con la legión de fans que tratan de seguir sus pasos para intentar conocer a su ídolo y tomarse una foto con él para el recuerdo. Su papel como Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer lo ha encumbrado a lo más alto y se ha convertido en una estrella internacional. Son muchos los que, tras ver la afamada ficción colombiana, echan de menos a su galán. Pero hemos encontrado la solución para que no sufras sin su presencia y puedas seguir disfrutando de las dotes interpretativas del actor cubano, de 41 años, te descubrimos otras de sus telenovelas, que también han sido un éxito, para que no sufras con su ausencia y puedas pasar el verano en su compañía.

Si has quedado fascinado por el talento de William Levy no puedes perderte Cuidado con el Ángel, una serie muy aplaudida por el público. Se trata de una telenovela originaria de México, adaptación de la venezolana Una muchacha llamada Milagros, estrenada en 2008 pero que ahora tienes disponible en el catálogo de Atresplayer. El actor cubano tiene como protagonista a Maite Perroni, quien se hizo mundialmente conocida gracias a su papel de Lupita Fernández en el éxito juvenil Rebelde (RBD). La serie narra la historia de Marichuy (Maite Perroni), al nacer, su madre, que cree estar al borde de la muerte, se la entrega a un sacerdote para que cuide de ella y este la lleva a un orfanato. A los 14 años la joven consigue escapar de allí y comienza vagar por todos lados, tratando de ganarse la vida como puede. Años después, un borracho abusa de ella en el bosque, lo que le genera un profundo rencor hacia los hombres y unas pesadillas que la atormentan constantemente.

Candelaria, una lavandera, le da albergue y se convierte en una madre para ella. Marichuy, agradecida, trabaja en lo que puede para ayudarla. Un día, se ve metida en un lío, la detienen y es juzgada por su propio padre (ambos sin saber de su parentesco), y defendida por Juan Miguel San Román (William Levy). Para que la joven no acabe en prisión, este último se responsabiliza de ella y la lleva a vivir a su casa. Desgraciadamente, Juan Miguel queda viudo y su suegra hace insortable la vida a Marichuy. Por este motivo, decide que la joven se mude a casa del juez Patricio Velarde y su esposa Cecilia, quienes en realidad son sus verdaderos padres, que a su vez han recibido a Estefanía, una astuta muchacha que llegó haciéndose pasar por la hija que abandonaron para disfrutar del dinero de la familia.

Juan Miguel y Marichuy se enamoran y se casan. Sin embargo, la felicidad dura poco, al día siguiente de la noche de bodas, ella descubre un gran secreto del pasado de su recien estrenado esposo: él es el borracho que se aprovechó de ella en el bosque, por lo que lo desprecia, se aleja de él y rehúsa a volver a verlo. Cuando descubre que está embarazada, Marichuy se niega a decírselo y huye con Candelaria, yendo a parar a la hacienda de Leopardo, quien le da asilo y se enamora de ella. Al nacer su hijo, Leonardo está dispuesto a pasar por el altar con ella y a reconocer al niño, pero Marichuy le confiesa que está casada y que solo siente amistad por él. El joven no se rinde y trata de ganarse el amor de la muchacha. Más adelante, se entera de que el marido de esta es Juan Miguel, a quien conoce desde hace mucho tiempo, ya que fueron compañeros de estudios. Los dos hombres luchan por el amor de Marichuy pero, para ella, la decisión no será sencilla.

Tras el éxito obtenido con Cuidado con el ángel, un año después, en 2009, William estrenaba Sortilegio, otra de sus telenovelas más famosas, también disponible en Atresplayer. De nuevo atrapaba al público junto a actores de la talla de Daniela Romo, Jacqueline Bracamontes y Gabriel Soto. Se trata de un remake de la serie Tú o nadie de 1985. Con respecto a su trama, la historia nos presenta a María José (Jacqueline Bracamontes) y Alejandro (William Levy). Dos personas que lucharán constantemente por su amor, al tiempo que deben enfrentarse a las consecuencias que la envidia, los engaños y el deseo por el poder de sus enemigos les ocasionarán.

La novela arranca con Antonio (Fernando Allende), un poderoso constructor que se enamora de Victoria (Daniela Romo), mujer de Samuel, su mejor amigo (Alejandro Tommasi). De esta relación nacerán dos hijos: Bruno (David Zepeda) y Raquel (Chantal Andere), a los que el empresario no llega a conocer porque Samuel se lleva a su esposa a Europa antes de que nazcan. Años más tarde, tras quedarse ambos viudos, se reencunetran, retoman su relación y viven junto a sus dos hijos y Álex, nacido de la relación de Antonio con su primera mujer. Desde el primer momento, Bruno no aceptará a su hermano al que trata de manera violenta y desagradable. Una situación que no mejora cuando su padre, cansado del comportamiento irresponsable y frívolo de sus otros dos vástagos, decide nombrar heredero universal a Alejandro. El patriarca muere de manera inesperada y el joven se hace cargo de todos los negocios familiares.

Al mismo tiempo que esto ocurre, Bruno conoce a una sencilla y bella joven llamada María José a la que pide en matrimonio haciéndose pasar por su hermano menor, todo en medio de un perverso plan que ha tramado para deshacerse de Alejandro y tomar el control de las empresas familiares. El odio de Bruno no deja de crecer y llega incluso a atentar contra su propio hermano. Álex es declarado muerto en un brutal accidente, pero no pierde la vida como todos piensan sino que aparece unos días más tarde, para sorpresa de los presentes. Su supuesta viuda se ve envuelta en enredos y chantajes de los que no le es fácil salir porque está en juego la libertad de su padre y de su hermana.

Álex sufre un gran impacto al saber que está casado y piensa que, debido a las lagunas mentales que está sufriendo tras el accidente, no puede recordar que pasó por el altar. La situación le parece muy extraña pero no se le pasa por alto la belleza de la muchacha. Con el tiempo, cupido hace su trabajo y María José y Alejandro se enamoran, sin embargo, la relación se verá empañada por los juegos sucios de sus enemigos, Bruno y Maura (Ana Brenda Contreras), eterna enamorada de Álex, los cuales harán lo imposible por separarlos.

Como no hay dos sin tres, si eres un auténtico apasionado de William Levy no puedes perderte tampoco Triunfo del amor, una de sus telenovelas más aclamadas. En esta producción, el actor cubano vuelve a compartir protagonismo con Maite Perroni y a demostrar de nuevo la gran química que existe entre ellos en pantalla. Además, también brillan en el elenco Victoria Ruffo y Livia Brito, a la que podemos disfrutar también en Atresplayer y Nova con La desalmada.

La serie nos presenta un mundo donde todo parece perfecto, pero en realidad las apariencias engañan. De esta manera, los espectadores conocerán los crímenes más horribles y los secretos más desgarradores que esconden algunos de los personajes. Al mismo tiempo, verán como una pareja lucha contra un pasado que no les pertenece y un presente que les amenaza. Juntos intentarán que el amor sea más fuerte. Una trama que sonará a muchos puesto que es una adaptación mexicana de la mítica serie venezolana Cristal, que protagonizaron Carlos Mata y Jeanette Rodríguez en 1985.

Triunfo del amor relata la historia de Victoria Gutiérrez de Sandoval (Victoria Ruffo), dueña de una importante empresa de moda, que está casada con Osvaldo Sandoval (Osvaldo Ríos), un actor famoso con quien tiene dos hijos: Maximiliano (WIlliam Levy), nacido del primer matrimonio de su esposo, y Fernanda (Livia Brito), la hija que tienen en común. A pesar de tenerlo todo en la vida, Victoria se comporta como una persona amargada y resentida desde que, siendo muy joven, fue testigo de la desaparición de su primera hija, María, fruto de una noche de pasión con su gran amor, Juan Pablo,antes de que este parta obligado por su familia a un seminario. Pero lo que ella no lo sabe es que fue Bernarda (Daniela Romo), la madre de su amado, quien le arrebató a la pequeña y la llevó a un convento.

En la actualidad, María es una joven bella y noble que ha crecido en un orfanato sin saber quiénes son sus padres. Por casualidades del destino, la muchacha entra a trabajar como modelo en la empresa de Victoria, quien la trata con prepotencia y desprecio. Como no podía ser de otra manera, Max y María se enamoran, pero Victoria no ve con buenos ojos esta relación por lo que ayudada por Jimena de Alba, la exnovia de Max, organizan un exhaustivo plan para separarlos.