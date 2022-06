'Pálpito' la serie que une a Michel Brown y a su mujer, Margarita Muñoz, en la pantalla

Michel Brown es el inolvidable Franco Reyes de Pasión de gavilanes. Es uno de los personajes más queridos y uno de los más esperados por el público en la segunda temporada de la aclamada ficción colombiana. Los fans ansían su aparición en pantalla y, muy pronto, hará acto de presencia en la famosa producción que le lanzó al estrellato a nivel mundial. Pero para que sus seguidores no desesperen mientras llega el deseado momento pueden disfrutar de su talento en Pálpito. Se trata de la nueva telenovela colombiana que está arrasando en Netflix, siguiendo la estela de La reina del flow o Café con aroma de mujer, y que ya se ha convertido en la serie latina más vista de la plataforma. Un thriller que nos llevan entre las historias de amor de los personajes hasta las redes de traficantes de órganos y las decisiones políticas que los acompañan. Pero el interés va más allá de la trama puesto que, además, el interprete comparte este proyecto con Margarita Muñoz, su esposa, tanto en esta ficción como en la vida real.

Michel Brown, de 45 años, y Margarita Muñoz, de 34 años, protagonizan esta serie junto a Ana Lucía Domínguez, quien se metió en la piel de Libia Reyes en la primera temporada de Pasión de gavilanes, Sebastián Martínez y Mauricio Cujar. Margarita se mete en la piel de Valeria Duque, una esposa bella, fiel, deportista y buena madre que es asesinada para extraer su corazón, mientras que el protagonista de Física o química da vida a su amante marido, Simón Duque, que no descansará hasta descubrir toda la verdad sobre la muerte de su mujer. En la vida real los dos actores también son pareja y forman uno de los matrimonios más estables de la farándula, prueba de ello es la década que llevan felizmente casados. El matrimonio no tiene hijos y tiene fijada su residencia desde hace años en México, aunque viajan con frecuencia a Argentina, Estados Unidos, Colombia o España por trabajo o por placer.

"Yo creo que los actores construimos la historia del personaje y las emociones a partir del actor que tiene enfrente, y enfrente tenía a mi esposa. Yo decía que llevábamos 11 años practicando este personaje para que nos lo pongan en este camino. Voltear y ver que mi mujer había tenido este accidente, y la desesperación de buscarla... la que me partía el corazón era mi mujer. Fue un gran acierto de los productores y el escritor y un gran plus para mí como actor porque logré conectar desde un lugar muy fácil, muy sencillo, me sumergí por completo y funcionó", explicaba Michel Brown en una entrevista con ¡HOLA! USA.

Cómo nació la historia de amor entre Michel Brown y Margarita Muñoz

Al igual que ocurre en las telenovelas que ambos han protagonizado su romance comenzó con un amor a primera vista. "Nos vimos en una fiesta hace muchos años, Marga tenía 17 años y yo, 28 y tuvimos un flechazo tremendo, pero no pasó demasiado, aunque sí hubo como un coqueteo inmenso. Después pasaron como 3 años y nos volvimos a ver, pero cada uno estaba en pareja. Nos dejamos de ver hasta que nos reencontramos después de 7 años. Pero sí, fue un flechazo esa primera vez”, explicó Michel Brown a la revista mexicana Vea.

El protagonista de Pagafantas también ha reconocido que, cuando ambos se conocieron, no tenía la idea de sentar la cabeza. "No pensaba en casarme, no era mi prioridad tener una esposa. Soy un hombre que dejo que mi vida suceda y me dejo sorprender por las cosas que van llegando y la vida me trajo a Marga", admitió el actor argentino en Vea. Por su parte, Margarita no puede olvidar ni un detalle de su primer encuentro con su hoy marido. "Nos topamos muchas veces antes de empezar a salir, pero definitivamente me quedo con esa primera cita. Tuvimos una conversación fantástica y entendí que simplemente no solo me parecía atractivo, guapo, sino que me entendía mucho con él hablando y me sentía a gusto. Normalmente soy tímida y tal vez no se me da tan fácil el coqueteo. Esa primera cita fue increíble, comimos delicioso", confesó la intérprete de Nada personal en la citada entrevista.

Pero no todo ha sido fácil en la relación y para Margarita los comienzos no lo fueron ya que el monstruo de los ojos verdes, hizo su aparición, Michel se mostraba cariñoso y agradable con sus compañeras de reparto y esto no era algo fácil de gestionar para la actriz colombiana. "Me costaba entender esta excesiva amabilidad de Mich, todas sus protagonistas eran sus mejores amigas y dentro de mi mentalidad no me parecía normal y sí, admito que al principio era un poco más celosa", explicaba la guapa actriz en el programa colombiano Lo sé todo. Con el tiempo lo entendió y hoy hay una confianza mutua al respecto. "Lo hablamos en una cena, que no hay nada que dé más gusto que tu pareja te dé seguridad para que no dudes, para que no pienses que alguien va a venir a patear el tablero", confesaba la actriz. Tras dos años de noviazgo, la pareja se dio el "Sí, qjuiero" en la isla Punta Faro en la Costa Atlántica colombiana.

Al parecer Margarita es la más estricta de la pareja, la más ordenada y la que más regaña. "Tengo alma de stripper y me voy sacando la ropa y la voy tirando por ahí… Es psicorrigida con el orden", contaba el actor a Lo sé todo. Que reconocía además ser el más amoroso de la relación y destacaba el gran sentido del humor de su chica. Pero si hay algo en lo que ambos están de acuerdo es en por qué hay que apostar por el amor. "Es la base de todo y se puede estar cayendo el mundo y si uno llega a casa y, se encuentra con su pareja parece que la vida tiene sentido", afirmó Michel. Por su parte, Margarita aseguró que "porque es lo único que es real en la vida y es lo único que te motiva a ser mejor persona". Una apuesta de la que han salido ganadores ya que después de diez años de matrimonio, siguen estando felizmente casados.