¿Lo reconoces? El cambio de William Levy, protagonista de 'Café con aroma de mujer'

William Levy es, sin duda, uno de los galanes de la televisión más solicitados y admirados. El protagonista de Café con aroma de mujer -y de otras muchas telenovelas- levanta pasiones allá donde va, con su carisma y su cuidada imagen. Pero el actor de origen cubano no siempre ha sido así. Su look ha cambiado a lo largo de los años y, de hecho, hubo una temporada en la que William estaba completamente rapado. Repasamos su cambio de imagen. Dale al play y no te lo pierdas.

