William Levy cuenta, entre risas, como una cita romántica en París casi le arruina

William Levy es el actor de moda y uno de los hombres más deseados del mundo. Desde el pasado mes de enero es, además, el soltero de oro. Son muchas las que sueñan con tener una cita con el actor, de 42 años, que ha saltado a la fama internacional por su papel como Sebastían Vallejo en Cafe con aroma de mujer, aunque seguro que el galán se anda con pies de plomo durante la velada después de la experiencia que vivió en una cena romántica la primera vez que estuvo en París, donde se volvió loco por una mujer y casi termina arruinado.

"No sé si fue vergüenza, pero fue una gran preocupación. Empecé a modelar tras trabajar en la construcción porque tenía el sueño de ser artista. Los primeros tres meses me fueron bien y me fui a París", explicaba el protagonista de Sortilegio en una entrevista con el canal colombiano RCN. Recién llegado a la ciudad del amor, a la que se marchó para desconectar y pasar un tiempo, se fijó en una mujer que le eclipsó desde el primer momento. "Vi a una chica superguapa y muy hermosa”, reconocía el interprete cubano.

El protagonista de Triunfo del amor afirmaba que se "sentía bastante solo" y por esa razón se animó a proponerle una cita a la joven. "La invité a salir y nos fuimos a cenar", recordaba sobre lo que apuntaba a ser una romántica velada. Una cita que le salió cara ya que era su primera vez en París y no se imaginaba los precios. "Yo como mucho, soy muy comilón y los primeros platos que traían eran muy lindos, pero muy chiquititos, así que seguía pidiendo" relataba divertido.

Pero, al darse cuenta de lo que costaba cada cosa, la comida se le indigestó. "Cuando vi tres mil dólares dije, '¿qué?'", afirmaba entre risas. Apenas tenía cuatro mil dólares en su bolsillo así que la velada no fue precisamemte barata. Para salir de aquella embarazosa situación y no gastarse todo lo que tenía ahorrado, William tuvo que echar mano de sus dotes interpretativas y fingió un dolor de estómago. "Ella me decía: ‘¿De aquí a donde vamos?’, y yo: ‘A ningún lugar, tengo dolor de barriga’. Fue una locura”, agregaba divertido el protagonista de Cuidado con el ángel, ya que cualquier excusa era poca para que su bella acompañante no descubriera que estaba sin blanca.

Finalmente, el modelo y productor tuvo que apretarse el cinturón y sobrevivir el resto de su viaje con una cantidad de dinero reducida. Para poder comer fue a una gasolinera donde afirmaba que "compré spaghetti para todo el mes, comí hasta más no poder”. En su momento, la cita le hizo pasar un mal rato, pero ahora recuerda entre risas aquella embarazosa situación.

La relación con aquella bella y misteriosa joven de París no pasó a mayores, pero sí hay una mujer que ha marcado a William de manera especial y que ocupa su corazón sobre todas las demás. Cuando se le pregunta al actor sobre quién es el amor de su vida y la que le hace perder la razón, el protagonista de Montecristo no titubea y lo tiene clarísimo. "Mi hija. Vivo enamorado de ella. De ella he aprendido tanto sobre las mujeres. Ustedes son candela desde chiquiticas", dijo el orgulloso papá de Kailey, de 12 años, quien añadió que "me tiene babeando".

Además de la niña de sus ojos, el actor es padre de Christopher, de 16 años, ambos son fruto de su relación durante casi veinte años con Elizabeth Gutiérrez, de quien se separó a principios de año. El actor ha afirmado en multiples ocasiones que sus dos hijos son la razón por la que se levanta cada día y el motor de su vida.