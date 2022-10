La boda de la actriz Maite Perroni reúne a sus compañeros de 'RBD'

Un mes después de anunciar su compromiso, la actriz mexicana Maite Perroni ha dado el sí, quiero a su prometido, el productor de televisión Andrés Tovar. La intérprete ha publicado una imagen muy romántica del día de su boda junto a unas emotivas palabras. "Hoy es un día de celebración", decía la artista ante los medios en una rueda de prensa que ha celebrado en el día de su boda. "Estamos muy emocionados de poder compartirlo con la gente que más queremos", añadía con la ilusión en los ojos y más guapa que nunca. El matrimonio ha querido contar con la bendición de la Virgen antes de pronunciar el "sí, quiero" en una ceremonia civil, y posteriormente lo han celebrado con sus amigos en este fin de semana.

"We did it! (Lo hicimos) Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición", compartía Maite Perroni con sus seguidores. La actriz de RBD ha levantado victoriosa el ramo de novia junto a su esposo en estas divertidas imágenes que ha querido hacer llegar a sus fans, así como han dado una pequeña rueda de prensa en donde marido y mujer han expresado el enorme amor que se profesan, su intención de trabajar juntos en el futuro o incluso, el detalle de sus vestidos. El primero se trata de un diseño de Rosa Clará, para el que viajó a Barcelona y estuvo trabajando mano a mano con la diseñadora para crear este traje de líneas clásicas y elegantes a la par que modernas.

La pareja se casó el 8 de octubre en una boda civil en los parajes de Valle Bravo, cerca de la Ciudad de México. La novia lució dos trajes para su gran día, uno de corte clásico para la ceremonia, que luego cambió por otro vestido más sofisticado de manga larga y cuerpo bordado con pedrería, combinado con una falda de tul con una amplia abertura lateral que dejaba su pierna al descubierto. El novio eligió un traje de estilo militar en color azul marino a juego con el chaleco y una corbata vino de Burdeos, y unos zapatos clásicos, que para la posterior celebración cambió por unas botas de estilo cowboy.

"Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló", añade la protagonista de Oscuro deseo.

Reencuentro con sus compañeros de 'RBD'

Maite es popularmente conocida por su papel de Lupita Fernández en la telenovela mexicana RBD, un fenómeno que volvió a Netflix este año con una readaptación. De aquel momento mantiene muy buena relación con muchos de los compañeros de la serie como Anahí Puente, Christian Chávez, y Christopher Uckermann que acudieron a su boda. "¡Aquí estamos! Celebrando el amor. Maite te amamos", compartían su foto. Otros excompañeros de la telenovela Rebelde también se sumaron a las felicitaciones y buenos deseos para la pareja como Zoraida Gómez, quien comentó la imagen con un corazón.

Maite Perroni, de 39 años, además de triunfar en la serie y el posterior grupo RBD, ha participado en series como El juego de las llaves, Mujeres asesinas, Oscuro deseo junto a Alejandro Speitzer, Herederos por accidente o ¿Quién mató a Sara?. Andrés Tovar, de 40, es un productor de televisión que trabajó en proyectos como Gossip Girls Acapulco, Teletón, Uggly Betty, Héroes del Norte y Cloroformo, entre muchos otros.

La exintegrante de RBD se comprometió con el productor en septiembre -él la pidió matrimonio a bordo de un helicóptero-, después de haberse cumplido un año del anuncio de su noviazgo. "Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte", escribió la pareja en un post conjunto en octubre del 2021, donde daban a conocer oficialmente su relación.

Antes de comenzar su noviazgo la actriz llevaba ocho años con el músico Koko Stambuk, mientras que el productor estuvo casado con la también actriz Claudia Martín. Pese a las especulaciones ambos quisieron dejar de manifiesto que su relación comenzó cuando ellos ya habían roto sus anteriores relaciones. "Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos", señalaron. Doce meses del anuncio de su noviazgo, la pareja ha puesto la guinda al pastel a su historia de amor.