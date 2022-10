Elizabeth Gutiérrez habla por primera vez de su separación de William Levy: 'No se puede juzgar a una pareja'

William Levy se ha convertido en el actor de moda y, el pasado mes de enero, se convertía también en el soltero de oro. Tras casi dos décadas de relación el actor cubano, de 42 años, y su hasta entonces pareja, Elizabeth Gutiérrez, ponían fin a su historia de amor. Lo hacía público el intérprete de Sortilegio a través de unos misteriosos mensajes efímeros que publicaba en su perfil. Unos textos que, más tarde, procedía a borrar.

Aunque el protagonista de Triunfo del amor eliminó el contenido, la noticia corrió como la pólvora y mucho se ha especulado desde entonces con los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Una cuestión sobre la que se ha pronunciado por primera vez la protagonista de El rostro de Analía.

Elizabeth se ha sincerado en una entrevista sobre el tema que ha tenido en vilo a los millones de fans de los dos actores. Se trata de la primera vez en la que uno de ellos ha hablado sobre la razón por la que pusieron fin a su relación. "Me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo", ha explicado la artista al presentador Lucho Borrego en el programa ¡Siéntese quien pueda!.

Sin entrar en detalles sobre los titulares a los que ha hecho referencia, la protagonista de El fantasma de Elena ha hablado sobre cómo en las relaciones se produce una montaña rusa de emociones. "No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día", ha reconocido.

Durante el espacio televisivo le han preguntado sobre cómo es su relación actual con el afamado actor con el que tiene a sus dos hijos, Christopher y Kailey, de 16 y 12 años respectivamente, pero Elizabeth prefiere dejar sus conversaciones en el ámbito de lo privado: "Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí. Pero sentía que eso era también parte de mi sanación como persona, que no puedo tener cosas adentro, y no es hablar mal, simplemente es decir tu lado de los hechos, de lo que tú viviste", ha asegurado.

La actriz, de 42 años, se ha mostrado en todo momento tranquila y con un tono de voz dulce en el que no se ha atisbado ningún tipo de dolor o resentimiento. Lo que ha dejado muy claro es que su principal prioridad ha sido y serán siempre los suyos. "Mi prioridad siempre ha sido mi familia, proteger a mis hijos, protegernos a nosotros porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, pregunten o manden mala vibra”, ha afirmado con convicción.

Hace unas semanas, William Levy, que actualmente se encuentra en nuestro país grabando Montecristo, su primero proyecto en España, detuvo de manera tajante las cuestiones relacionadas con su expareja. "Por favor, les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella”, pedía encarecidamente a los medios el protagonista de La tempestad.

Al ser cuestionada al respecto, tal y como sugirió su ex, la intérprete de Amor comprado ha reconocido que tiene mucho que contar pero que prefiere lavar los trapos sucios en casa y arreglar las cosas de manera privada en la intimidad de su hogar. "Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, ¡tengo mucho que decir!, pero no es mi estilo. Mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes", ha aseverado con rotundidad.

No han sido tiempos fáciles para Elizabeth Gutiérrez pero ella siempre trata de sacar el lado positivo y de adaptarse a las cosas que le van sucediendo en la vida. Al ser preguntada sobre cómo se encuentra en este momento y si es feliz, la artista ha respondido que "en cualquier etapa yo siempre me siento realizada, siempre me siento satisfecha. Creo que llegas a un punto en tu vida en el que dices estoy contenta, pase lo que pase, estoy tranquila. Porque cuando tú apuestas y das el cien por cien de ti dices: 'No es por mí'", con esta declaración de intenciones ha finalizado su intervención.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez, un amor con idas y venidas

El protagonista de Cuidado con el ángel y la actriz de Acorralada, serie en la que ambos participaron en 2007, empezaron su relación en el año 2002, cuando participaron en el reality show Protagonistas de telenovela, donde se enamoraron. Cuatro años después, en 2006, nacía su primer hijo, Christopher. Pero la felicidad duraba poco y en el año 2008, el actor cubano comunicaba que habían roto a la revista mexicana TVyNovelas: "Son cuestiones en las que no quiero entrar en detalles, hay momentos en la vida en los que uno necesita analizar las cosas. Ahora ya no estamos juntos, yo la quiero muchísimo, la adoro, pero en la vida hay momentos para todo", explicó entonces.

Cupido volvía a hacer de las suyas y el amor entre ellos volvía a renacer en 2009, cuando los actores se daban otra oportunidad y, un año después, la pareja daba la bienvenida a su segunda hija en común, Kailey. Pero de nuevo surgieron problemas entre ellos y, en 2011, era Elizabeth quien hablaba de su ruptura: "Quiero hacer público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión", declaraba la actriz en ese momento.

Poco después, el amor triunfaba una vez más y volvían a reconciliarse hasta el año 2014: "Cualquier decisión que tomamos como pareja es entre nosotros. Solo pido respeto por ella y por mis hijos", decía William a People en ese instante.

Una separación que tan solo duraría unos meses ya que retomarían su historia hasta enero de 2022.momento en el que, al parecer, habrían puesto el punto final definitivo a su historia de amor y que se dio a conocer por el mensaje que el protagonista de Café con aroma de mujer publicó en su perfil y que después eliminó en el que decía: "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió William en aquella publicación que causó tanto revuelo y de la que se sigue hablando a día de hoy.