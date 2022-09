Carmen Villalobos (de 'Café con aroma de mujer') sufre una crisis por agotamiento

Café con aroma de mujer ha sido una de las telenovelas revelación del año. Cuenta con millones de adeptos que han caído rendidos ante la historia de Sebastián, Gaviota y Lucía, interpretados por William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos, respectivamente. Rostros muy populares ya en todo el mundo y que su nombre sonará con más fuerzas si cabe en nuestro país cuando la serie llegue en abierto a Telecinco próximamente. El éxito de esta ficción ha llenado de trabajo a sus protagonistas, quienes no dejan de enlazar proyectos desde que finalizaron las grabaciones de la aclamada novela. Tal es el volumen de trabajo que han asumido, que esto habría pasado factura a uno de los personajes más queridos de la pequeña pantalla: Carmen Villalobos.

- William Levy, orgulloso del gran logro de su hijo después del grave accidente que sufrió

VER GALERÍA

- Eduardo Capetillo regresa a la televisión con 'Donde hubo fuego', la telenovela que pronto incendiará Netflix

Ha sido un año muy agitado en la vida de la bella actriz, cuya agenda en los últimos meses no ha tenido ni un segundo libre. Tras finalizar el rodaje de la ficción que le ha dado la fama a nivel internacional, comenzó el de Hasta que la plata nos separe. Al acabar esta producción, sin descando, la intérprete fue elegida para presentar Top Chef VIP. Lo que ha supuesto un sinfín de jornadas maratonianas de grabaciones que se juntaron con su separación de Sebastián Caicedo, tras 13 años de relación y dos como marido y mujer. En medio de tal vorágine profesional y emocional, la protagonista de Sin senos no hay paraíso no ha podido más y hace nos días confesó que había sufrido una crisis por agotamiento por la que tuvo que ingresar en un centro médico.

VER GALERÍA

La intérprete de El señor de los cielos, de 39 años, compartía una fotografía en la que aparecía con un semblante serio y algo desmejorado para lo que nos tiene acostumbrados ya que siempre se muestra alegre y llena de energía en todas sus publicaciones y apariciones públicas. "Mi mood desde ayer... Mi cuerpo colapsó de cansancio y me siento bastante regular", escribía la actriz junto a la imagen en la que confesaba cuál era su estado de ánimo y cómo se encontraba. Un contratiempo que le sucedía pocos días antes de la final de Top Chef VIP.

Al no sentirse bien, Carmen decidió visitar a su doctor de confianza. En un video efímero que compartía, se la podía ver en el consultorio médico, muy agradecida por la atención profesional. A la artista se le suministraron medicamentos y suplementos por vía intravenosa. "¡Me van a chuzar, me van a chuzar!", decía la actriz cuando se dio cuenta de que le iban a pinchar con una aguja para administrarle la terapia endovenosa.

VER GALERÍA

Al parecer, el tratamiento cumplió con su cometido y Carmen se ha recuperado rápidamente y ha llegado a tiempo para presentar la final del programa culinario que ha conducido durante estos meses. Desde el pasado julio, la estrella de televisión colombiana está inmersa en este nuevo proyecto que le llegó de forma inesperada. Al acabar las grabaciones de Hasta que la plata nos separe, la actriz tenía pensando tomarse unas vacaciones coincidiendo con su cumpleaños, pero surgió esta gran oportunidad a la que no pudo resistirse.

VER GALERÍA

Un espacio en el que la intérprete podría haber recuperado la ilusión junto a un compañero, Horario Pancheri, un actor y modelo argentino que ha sido uno de los concursantes que han pasado por los fogones de esta edición, con quien se la ha podido fotografíar fuera del plató. Algo que ha hecho que saltaran los rumores sobre un posible romance entre ellos.