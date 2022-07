¿Han roto definitivamente Carmen Villalobos ('Café con aroma de mujer') y su marido Sebastián Caicedo?

Carmen Villalobos se ha metido en la piel de Lucía Sanclemente en Café con aroma de mujer. Un papel con el que, por primera vez en más de 20 años de carrera, daba vida a la villana de la historia en una ficción que la ha catapultado al éxito mundial junto al resto de sus compañeros como William Levy o Laura Londoño.Su faceta profesional va viento en popa pero, al parecer, en su vida personal no estaría atravesando por un buen momento y podría ser un episodio de una de las telenovelas que tantas veces ha protagonizado. La actriz de El señor de los cielos lleva meses acaparando rumores y titulares sobre una posible separación de su marido, el también actor, Sebastían Caicedo, de 40 años, a quién conoció durante el rodaje de Sin senos no hay paraíso, ahora tras el nuevo paso que han hecho que crezcan de manera exponencial las especulaciones sobre su ruptura definitiva.

Sus seguidores están muy pendientes de la evolución de su historia de amor ya que Carmen y Sebastián son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo colombiano, y no les ha pasado desapercibido el último detalle que ha protagonizado el matrimonio. Sumado a uno de los gestos que hicieron saltar las alarmas e hizo pensar en una posible enfiramiento de la relación al llevar un tiempo sin publicar ninguna foto juntos, la última fue el pasado mes de abril, ahora se suma que ni siquiera han publicado imágenes en fechas señaladas para ambos, como la del 39 cumpleaños de Carmen este miércoles, donde la actriz compartió fotografías celebrándolo junto a sus amigas y sin rastro del intérprete de Niños ricos pobres padres, ni en los festejos ni en un mensaje para desearle su amor o sus mejores deseos en su nueva vuelta al sol a su todavía esposa. Y no solo no se muestran juntos, sino que han decidido borrar o archivar las fotos donde aparecían ambos que tenían colgadas en sus perfiles, eso sí, se siguen siguiendo el uno al otro por lo que aún habría espacio para la esperanza.

Las especulaciones son varias, hay quienes dicen que ambos usan sus perfiles para enviarse indirectas y para lanzar mensajes de amor propio, además los dos han centrado su interés en estos momentos en su faceta profesional. A pesar de que no ha habido declaraciones por parte de ninguno de los artistas, el pasado 13 de julio la protagonista de Hasta que la plata nos separe celebró su nueva vuelta al sol en la playa junto a buenas amigas pero sin la compañía de su marido. En un día tan señalado para ella, la actriz compartía con sus fans un mensaje en el que decía: "los tiempos de Dios son perfectos. Hay maneras de empezar el cumpleaños, pero este ha sido único, inesperado y muy especial". La modelo añadía además: "Qué felicidad celebrarlo en mi tierra, frente al mar, con la música que me gusta y rodeada de tanto amor. Este nuevo año de vida será sin duda muy especial".

La pareja se conoció en el set de grabación de Sin senos hay paraíso en 2008, la chispa pronto surgió entre ellos, se enamoraron y comenzaron su historia de amor. Nunca han ocultado lo mucho que se querían con numerosas muestras de cariño públicas. En el año 2019, dieron un paso más en su relación y pasaron por el altar con una romántica ceremonia celebrada en Cartagena, Colombia, formando una bonita familia junto a sus mascotas a los que siempre han considerado como sus hijos.

Sin embargo, pese a llevar más de trece años juntos, no es la primera vez que los rumores de crisis sobrevuelan sobre la pareja. Para despejar cualquier tipo de dudas, la propia Carmen habló en exclusiva con ¡HOLA! USA, donde explicó que parte de esta vida por separado se debe a que cada uno de ellos tiene proyectos distintos, tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras que ella se encuentra grabando un nuevo proyecto de ficción en Bogotá, Hasta que la plata nos separe, que absorbe la mayor parte de su tiempo, Sebastián se encuentra en Medellín. Un motivo que podría explicar la falta de contenido juntos, aunque no el que hayan decicido borrar todo el rastro el uno del otro en sus perfiles sociales.