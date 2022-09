William Levy, orgulloso del gran logro de su hijo después del grave accidente que sufrió

William Levy es uno de los artistas más deseados y reclamados del momento. Desde que el mundo entero se enamorara de su personaje de Sebastían Vallejo en Café con aroma de mujer y su fama creciera a nivel mundial, el actor no ha dejado de trabajar. Su agenda está repleta de grabaciones, producciones, publicidad, eventos... un sinfín de compromisos que apenas le dejan tiempo para nada. Pero si hay una cosa que está muy por encima de su profesión y por la que lo deja absolutamente todo, es por sus hijos, por los que siente auténtica devoción. Este lunes, el protagonista de Sortilegio ha celebrado por todo lo alto un gran logro alcanzado por su primogénito, Christopher Alexander, relacionado con el béisbol. La hazaña de ‘Tophy’, como le apodan cariñosamente, es doble motivo de alegría para los suyos ya que hace dos años su carrera pudo haberse truncado tras sufrir un accidente.

El actor de origen cubano, de 42 años, antes que artista es un padre orgulloso. Sus hijos son su razón de ser y el motor de su vida y, una vez más, ha querido dejar constancia de ello ante sus cerca de once millones de fans, compartiendo un vídeo de su hijo en el terreno de juego tras haberse recuperado de la grave lesión que ha padecido y le ha mantenido alejado del deporte. Además, el clip ha ido acompañado por unas emocionadas palabras donde el interprete ha asegurado que su primogénito es un ejemplo a seguir y ha querido agradecer también a todos los que le apoyaron, a él y su familia, en los momentos de incertidumbre tras el percance que el joven sufrió en octubre de 2020, cuando solo tenía 14 años.

"Gracias Dios por darle a este campeón la oportunidad de volver al Baseball Diamond haciendo lo que más le gusta. Gracias a todos los que en tiempos difíciles mandaron sus buenas energías y le regalaron a nuestro niño sus oraciones", ha escrito el artista. "Dios siempre los bendiga a ustedes y nuestros bebés. Orgulloso de ti campeón. Has recorrido un largo camino. Eres una inspiración", ha añadido pletórico el actor, quien se prepara para el próximo estreno de Montecristo, un trabajo que le tiene grabando entre Madrid y las Islas Canarias y que supone su primer proyecto en España. Unas bonitas palabras a las que Christopher ha querido corresponder respondiendo al mensaje de su padre con dos corazones.

William y su entonces pareja, Elizabeth Gutiérrez, con la que ha mantenido una relación de casi 20 años, vivieron un duro golpe en octubre de 2020 cuando su hijo mayor sufrió un accidente al volcar en la zona de Weston, en Florida, el cochecito eléctrico en el que viajaba. Junto al joven se desplazaban otras dos chicas quienes sufrieron lesiones de menor gravedad, mientras que a Christofer Alexander se le quedó atrapada la pierna debajo del vehículo y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Miami, donde fue intervenido de urgencia.

El percance le produjo una lesión en la rodilla que requirió de cinco cirugías y de meses de terapia física y rehabilitación. Desde entonces, el hijo del actor cubano había estado apartado de los campos de béisbol, un deporte que es su pasión y en el que, a su corta edad, ya estaba destacando por sus dotes deportivas. Pese a que las previsiones no eran muy alentadoras, gracias a su lucha, trabajo y tesón ha logrado salir adelante y recuperar su carrera en el béisbol.

William Levy es consciente del éxito que ha cosechado gracias a Café con aroma de mujer, donde ha realizado un gran trabajo de interpretación que ha sido elogiado en todo el mundo. Pero, las grabaciones por las que ha logrado el reconocimiento a nivel mundial, no fueron un camino fácil en algunos momentos ya que coincidieron con el accidente de Christopher.

"Cuando estaba grabando la telenovela en Colombia mi hijo había tenido un accidente justo antes de marcharme a grabar. Me tuve que ir y dejarlo en medio de la recuperación", expresó con pesasdumbre en su paso por El Hormiguero. "El accidente fue con un carrito de golf y no pudo caminar por muchos meses", contaba el pasado mes de mayo. "Yo era el que lo cargaba, su mamá también, obviamente. Estábamos ahí apoyándolo y me tuve que ir. Fue un poquito difícil para mí tener que irme a trabajar; pero bueno, son cosas que a veces pasamos los actores", confesó entonces.

Pese al glamour que se le presupone a la profesión de artista, no es oro todo lo que reluce y así lo ha sufrido en lo personal el protagonista de Cuidado con el ángel en alguna ocasión. "En medio de la grabación hablaba con Christopher, de lo que estaba pasando en el hospital y todo, y de momento, tienes que hacer un switch, cortar todo y concentrarte en la escena donde a veces tienes que reír, llorar", continuó. "Es un trabajo muy difícil; es complicado", aseguró. Afortunadamente, dos años después, la pesadilla ha terminado para toda la familia y el joven vuelve a brillar y a disfrutar en los terrenos de juego jjunto a sus compañeros de equipo.Haciendo lo que le apasiona: jugar al béisbol.