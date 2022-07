Eduardo Capetillo regresa a la televisión con 'Donde hubo fuego', la telenovela que pronto incendiará Netflix

La fiebre de las telenovelas no deja de crecer, en vista de que las series turcas se están coronando en todo el mundo como las grandes favoritas, las tradicionales series latinas, que dieron nombre a este género, no quieren perder su estatus y se están reinventando para no ceder el cetro. Netflix es una de la plataformas que no dejan de estrenar títulos con los que deleitar a los seguidores de estas producciones. Muy pronto podrán disfrutar de una nueva: Donde hubo fuego, la llameante historia que supone la vuelta a la televisión de Eduardo Capetillo, un regreso muy esperado por sus fans ya que su último trabajo fue en 2013 en La otra cara del alma. Se trata de un drama de bomberos y asesinos en serie, pero que también cuenta con dosis de amor y misterio y que se estrenará en la plataforma digital el próximo 17 de agosto.

Tras 9 años alejado de la actuación, Eduardo Capetillo regresa para meterse en la piel de Ricardo Urzúa, un hombre que se convierte en un líder para sus compañeros del Cuerpo. El veterano actor no está solo en este proyecto, sino que está acompañado por Itatí Cantoral, que da vida a Gloria, una de las grandes bomberas de la estación. En los zapatos de Poncho, otro de los protagonistas, se pone Iván Amozurrutia. También forma parte del elenco Esmeralda Pimentel, quien actualmente se encuentra en España grabando Montecristo junto a William Levy, que en esta serie interpreta el papel de Olivia.

Sin duda, si hay un compañero con quien a Eduardo le ha hecho especial ilusión participar en este proyecto es con Eduardo Capetillo Jr, su hijo, fruto de su matrimonio con Biby Gaytán, a la que conoció cuando ambos formaban parte del grupo musical Timbiriche junto a otros cantantes como Paulina Rubio, Thalia o Erick Rubin, y con la que se dio el 'Sí, quiero' en 1994. El joven, de 27 años, hace su debut como actor en esta telenovela y no solo comparte set de grabación con su padre, sino también papel, puesto que interpreta al mismo personaje que su progenitor pero en diferentes épocas.

Esta telenovela mexicana pretende rendir homenaje a los hombres y mujeres que ponen sus vidas al servicio de los demás, en este caso, los bomberos. La nueva producción de Netflix está dirigida por Moisés Ortíz-Urquidi, Jorge Michel Grau, Laura Marco y Danny Gavidiay y escrita por el guionista de otra serie de éxito ¿Quién mató a Sara?, José Ignacio Valenzuela, conocido como el Chascas.

¿Cuál es la trama de Donde hubo fuego?

La telenovela narra la historia de Poncho, quien descubre el cadaver de su hermano. Tras seguir las pistas del asesinato, se infiltra con una identidad falsa en un cuartel de bomberos en una colonia de la Ciudad de México para seguir investigando con total libertad. En este lugar no solo buscará respuestas, sino que también hallará el amor de la mano de Olivia, quien al descubrir su secreto, le ayudará a llegar al fondo de la verdad, una familia y a un enemigo muy peligroso: un asesino en serie. Al mismo tiempo, Ricardo, un exconvicto acusado de dar muerte a varias mujeres, regresa para intentar recuperar a su hijo, que no sabe de su existencia.