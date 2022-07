Bernardo Flores, de 'Pasión de gavilanes', sorprende con su faceta musical en un local de Madrid

En España hemos descubierto a Bernardo Flores gracias a su papel como Juan David, el hijo mayor de Juan Reyes y Norma Elizondo en la segunda parte de Pasión de gavilanes. En la serie hemos podido apreciar sus grandes dotes actorales pero no es el único talento que el joven intérprete posee. El protagonista, de 26 años, además de meterse a la perfección en la piel de los personajes que interpreta también ha desarrollado otra faceta y ha hecho sus pinitos en la música. El pasado de 27 de mayo lanzaba Mamita, su primer single, un tema de reguetón con el que debuta como cantante y con el que quiere hacernos mover las caderas este verano. Dado el éxito internacional que ha alcanzado con su trabajo en la afamada ficción colombiana, el actor ha aprovechado para probar fortuna profesional fuera de México natal y desde el pasado mes de abril reside en Madrid. Y es en la capital donde hemos podido disfrutar de su primera actuación en directo y bailar al son de su canción y su arte.

Este domingo, Bernardo ha deleitado por sorpresa a los presentes en un club nocturno de la capital con su voz y su espectacular ritmo, que han caído rendidos ante sus encantos, tal y como hemos podido ver en un vídeo que ha compartido con sus seguidores. Micro en mano, no ha dudado en subirse a una de las barras del local, emulando a la mismísima Rosario Montes (Zharick León) en el bar Alcalá en Pasión de gavilanes, y ha puesto a bailar a todos los que allí se encontraban.

Sin dejar de moverse con sensuales contoneos durante su puesta en escena, se ha mostrado cómplice con el público en todo momento y, durante el transcruso de su actuación, no ha dudado en acercarse a las chicas que estaban en primera fila sin dejar de grabarle y tirarle fotos y ha bailado y se ha sacado un selfie con ellas. Todo ello bajo la atenta y orgullosa mirada de su novia, la también actriz mexicana Sury Sadai, que no se ha perdido detalle del gran momento de su chico. Mamita es un tema compuesto por el propio Bernardo y lo creó durante su estancia en Colombia mientras grababa la serie que le he lanzado al estrellato mundial.

El pasado 16 de abril, Bernardo se despedía de su México natal para establecer su residencia durante un tiempo en nuestro país, donde se ha mudado junto a su novia Sury, de 25 años, quien ya le acompañó a Colombia durante el rodaje de Pasión de gavilanes. El intérprete de Luis Miguel: la serie se ha adaptado a la perfección a su vida en Madrid. Está grabando la serie Express, junto a Maggie Civantos. En esta ficción se mete en un registro muy diferente al que nos tiene acostumbrados dando vida a Leo Malasangre, un trabajo del que ya se puede disfrutar en la plataforma Starzplay y con el que ha afirmado sentirse muy feliz. Pero no todo en la vida es trabajo y Bernardo aprovecha su tiempo libre para conocer todos los encantos de la ciudad, como El Retiro o el Madrid de los Austrias. También está dando buena cuenta de los locales de moda y de la gastronomía nacional y, para no echar de menos su país, también ha visitado los mejores restaurantes de cocina mexicana de la capital.

Bernardo también se está dedicando a conocer nuestro país. Al poco de aterrizar en Españan viajó a Ibiza para asistir al Festival de Cine que se celebraba en la isla Pitiusa. También se ha desplazado a otros puntos de la geografía nacional como Segovia o Sevilla, donde paseó por la mítica plaza de España y disfrutó como un fan más del concierto que Manuel Carrasco ofreció el pasado 11 de junio en el estadio de La Cartuja de la capital hispalense, donde alcanzó un recórd histórico al actuar ante cerca de 75.000 espectadores. El protagonista de Like, la leyenda, se encuentra estos días en Barcelona junto a su chica, quien ha sufrido un pequeño percance y va con un collarín. Ambos están descubriendo los encantos de la Ciudad Condal y disfrutando de la playa para aliviar el sofocante calor que estamos viviendo. Pero sus viajes no se circunscriben solo a nuestro país, sino que también han aprovechado para escaparse a visitar Paris en un par de ocasiones y paseary divertirse junto en la ciudad del amor.