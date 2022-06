¿Invitó a sus compañeros de 'Pasión de gavilanes' a su boda? Natasha Klauss lo aclara

La boda de Natasha Klauss que se ha celebrado en Cundinamarca, en su Colombia natal, parecía sacada de una telenovela. Llegó al altar, como en Pasión de gavilanes, del brazo del actor Jorge Cao, quien interpretaba a su abuelo en la primera temporada de la famosa producción que la encumbró a la fama e hizo lo propio en la serie. Como ocurre con las novelas, los finales no siempre son del agrado de todos y la intérpete de La mujer en el espejo ha querido resolver algunas dudas que le han planteado sus fans tras ver los videos y fotografías de su gran día. Ha sido tanta la similitud de su enlace con el de su personaje que sus seguidores han llegado a confundir la realidad con la ficción y como si de un episodio más se tratara echaron de menos a los personajes de su serie favorita. ¿Estuvieron los actores de Pasión de gavilanes presentes? ¿Fueron invitados? La propia Natasha ha querido aclararlo todo para que no haya malosentendidos al respecto.

- ¿Cómo fue para Camila Rojas su primer día de rodaje en 'Pasión de gavilanes' y qué es lo más le sorprendió?

VER GALERÍA

- Las esperadas imágenes de William Levy en 'Montecristo', su primer proyecto en España

El 17 de junio fue un día muy especial para Natasha y ha querido hacer partícipes de su felicidad a todos los que la siguen compartiendo un clip que resumía los intensos y bellos momentos que ha vivido junto a su ya marido y sus seres queridos en su reciente enlace. "Desde la bajada de la novia, donde me estaban arreglando, hasta la llegada de la ceremonia donde mi adorado Jorge Cao me llevo de la mano hasta el altar", ha escrito emocionada junto a las preciosas imágenes. Ver al actor cubano desfilar del brazo de la novia ha hecho que, inmediatamente, los fans se transportaran a la serie y, ante la pregunta de la intérprete de La tormenta de "¿A cuáles de mis invitados les gustaría ver?", uno de sus seguidores ha indicado que a Danna García. Momento que la actriz colombiana, que este sábado cumplía 47 años, ha aprovechado para aclarar algo: "Tenía que dar esta respuesta en vivo porque, la verdad, por Michel (Brown), por el Gato (Juan Alfonso Baptista)... No es Pasión de gavilanes es mi boda. Es la boda de Natasha con Daniel. Entonces por favor, entiéndanlo, ¿vale?".

VER GALERÍA

Al parecer, esta diferenciación ha seguido sin quedar clara para alguno de sus fans que han insistido diciendo que querían ver a Michel Brown, su pareja en la ficción, por lo que Natasha ha querido volver a explicarlo matizando que: "Igual que les respondí por lo de Danna, el Gato y todo eso... De una vez aprovecho, es la boda de Natasha no es Pasión de gavilanes. Y, bueno, algunos no pudieron asistir, si estuvieron invitados pero no pudieron asistir". De este modo la actriz ha salido del paso dejando claro que sus compañeros no han podido estar presentes en su gran día por diferentes motivos pero que su relación con ellos es buena y todos habían recibido su invitación al enlace.

VER GALERÍA

¿Cómo fue la romántica boda de Natasha Klauss y Daniel Gómez?

Tras dos años de feliz relación, el 17 de junio, la actriz y el empresario sellaban su amor ante sus seres queridos en una ceremonia muy especial que tuvo lugar en la Hacienda Rincón de Teusacá, en Cundinamarca, una región del centro de Colombia. Durante la celebración se produjeron momentos muy emotivos, como cuando la actriz llegó al altar del brazo de su 'abuelo don Martín'. La unión fue llevada a cabo por un mamo de la Sierra Nevada amigo de la familia, una especie de sacerdote de una comunidad indígena, y contó con una paje y unas damas de honor de excepción, Valery, hija del novio, y Paloma e Isabel, hijas de la novia, la mascota de la familia, Rocco, también estuvo presente en su gran día. Durante el enlace, los contrayentes realizaron un ritual con fuego y agua y protagonizaron un apasionado beso ante el aplauso de todos los presentes.

VER GALERÍA

Tampoco faltó en una cita tan significativa un delicioso menú y un animado baile que la pareja de recién casados abrió con la canción Disfruto, de la artista mexicana Carla Morrison. un tema que Natasha cantó de manera cariñosa a su ya marido puesto que ha reconocido que simboliza a la perfección lo que siente por él. Natasha eligió un vestido blanco diseñado por Tatiana González, coronado por una tiara, con el que parecía una princesa y con el que vivió un día que recordará para siempre.