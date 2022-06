Descubre qué ha echado en falta Natasha Klauss en la segunda temporada de 'Pasión de gavilanes'

Pasión de gavilanes se convirtió en un auténtico fenómeno a nivel mundial con su primera temporada en el año 2003. Desde ese momento, los fans de la exitosa ficción pedían a gritos que la serie tuviera una segunda temporada para ver cómo seguía la historia de amor entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. Los deseos de los seguidores se convirtieron en realidad y el 14 de febrero veía la luz la esperadísima secuela de la producción colombiana que lanzó al estrellato internacional a los seis actores protagonistas: Mario Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michel Brown y Natasha Klauss. Todos ellos volvían a la pequeña pantalla acompañados por una nueva generación de 'gavilanes'. Pero el sueño de los fanáticos de la serie ha vuelto a terminar ya que la telenovela llegaba a su fin en Telemundo el 31 de mayo dejando un sabor agridulce entre los espectadores y en alguno de los actores, como es el caso de Natasha Klauss que se ha sincerado al respecto.

Dos décadas después, Natasha Klauss volvía a meterse bajo la piel de Sarita Elizondo, ante lo que ha mostrado un gran agradecimiento. "No solamente por haber podido compartir con los compañeros de la primera temporada, que eso es un milagro: lograr reunir el elenco después de 20 años; sino también por volver a ver a personas que también trabajaron detrás de cámaras de la misma producción hace 20 años, el escenario tan mágico y maravilloso que fue Villa de Leyva y lo bien que nos trataron, desde la producción hasta la propia empresa Telemundo", ha relatado la actriz en una entrevista con People en español.

No era fácil el retorno de una serie que había arrasado de tal manera en su primera temporada y mantener el interés del público al mismo nivel en los nuevos episodios. Natasha considera que se hizo "una apuesta bastante arriesgada" con el giro que se le dio a la historia y las nuevas tramas que se abordaron pero, en su opinión, y con toda la sinceridad del mundo ha confesado que "quizás no era lo que los fanáticos de Pasión de gavilanes esperaban ver". La intérprete de La mujer en el espejo ha reconocido lo que ella ha echado en falta y lo que piensa que el público pensaba encontrar en la nueva entrega de la telenovela. "Tenemos el reto de que la primera temporada está muy vigente y yo entiendo que eso también es algo peligrosísimo porque la gente quiere ver como lo mismo al día siguiente y esto fue diametralmente opuesto", ha comentado en la citada entrevista.

Natasha, quien está de enhorabuena puesto que el próximo 17 de junio pasará por el altar con su actual pareja, Daniel Gómez, ha reconocido cuáles han sido los factores determinantes que hubieran hecho que el público se sintiera más en sintonía con los nuevos episodios de la serie. "Tal vez yo hubiera dejado para una tercera temporada el desarrollo de todos los nuevos personajes maravillosos que llegaron para darle al público lo que estaba pidiendo. Los espectadores estaban pidiendo ver a sus gavilanes y tener también como ese toque de comedia y como todo lo que sucedió en la primera temporada, y creo que no se le dio al público lo que realmente estaba pidiendo y quería", ha aseverado ante el cambio radical que ha dado la telenovela.

La actriz colombiana ha asegurado que, particularmente, Pasión de gavilanes 2 le gustó como historia. "Siempre lo dije y lo sigo diciendo", pero ha reconocido que "no estaba pensando como público, yo estaba pensando como personaje, como actriz; me encantaban todos los retos que le tocaban a Sarita, el condicionamiento de que no se sabía si Michel (Brown) volvía o no también era bastante complejo de manejar". Natasha considera que hubo un giro de guion muy brusco entre la primera y la segunda temporada y ha hecho un símil de la novela con la famosa serie Friends para ilustrarlo. "Es como ver Friends pero Friends en una versión, no sé cómo explicarlo, como que ahora vamos a meter que Friends son asesinos. No sé, un poco lo opuesto a lo que vienes acostumbrado a ver de esos personajes; entonces yo creo que se hizo una apuesta bastante arriesgada", ha relatado.

En ese sentido, señaló que no estuvo de acuerdo con algunas decisiones de la producción, pese a que siempre se ha mostrado respetuosa con lo propuesto en términos artísticos. "Pasión de gavilanes tenía una cantidad de herramientas que hicieron que fuera mágico, entonces yo creo que esas herramientas a mi modo de ver, independiente del tiempo, tendrían que haberse mantenido", ha explicado con convicción. Es de las que piensa que si algo funciona, para qué cambiarlo. "Por algo las temporadas hoy en día en las plataformas funcionan de esa forma. Siguen con la línea de lo que a la gente le gustó, así hayan pasado muchos años. Pero como profesional yo respeto enormemente lo que está escrito y lo hago lo mejor posible”, ha puntualizado en People.

La actriz, de 46 años, ha admitido que hubo cambios muy radicales en los roles de algunos personajes, en sus valores y principios, que para ella fueron muy difíciles de entender y que pudieron molestar a la audiencia."Yo creo que los seres humanos no cambiamos en esencia y valores, cambiamos en situaciones; entonces había momentos en los que para mí era muy difícil entender desde el personaje o a veces desde los otros personajes las situaciones y las reacciones por lo mismo, porque uno hizo su personaje hace muchos años también. Esos valores y esos principios normalmente no se vulneran así pasen cosas. De hecho, se afianzan los valores, pero no se pierden", ha aseverado.

Pese a todo, Natasha se muestra agradecida por haber podido participar en esta segunda parte de la producción que tantas alegrías le ha dado ya que considera que ha dejado algo muy valioso y que está por encima de todo: "la sinergia que se dio entre todos los compañeros y las nuevas amistades que surgieron durante las grabaciones". "Eso no tiene precio y va por encima de cualquier producto, entonces creo que dejó algo que no es tácito a nivel de relaciones y de afecto", ha finalizado mostrando su felicidad por el tiempo compartido con todo ellos y las cosas tan bonitas que le ha regalado su participación en Pasión de gavilanes 2.