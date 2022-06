Manuel Carrasco y Almudena Navalón celebran por todo lo alto el quinto cumpleaños de su hija Chloe

Loading the player...

Este jueves, la hija mayor de Manuel Carrasco y Almudena Navalón, Chloe, cumplía 5 años y sus padres la felicitaban de una manera muy especial: "Hace ya cinco años que te vimos por primera vez. En nuestra familia te dicen 'ese milagrito que llegó a nuestras vidas' y es lo que eres. Eres tan parte de mi, tan parte nuestra… No te puedo querer más mi pequeña. Felicidades hoy y siempre. El tiempo vuela y me hace ver la vida a través de tus ojos y de todo tu ser. Los papis te aman". En la fiesta de la pequeña Chloe no podían faltar los unicornios -que tanto le gustan a ella-, muchísimos globos y una riquísima tarta. Una celebración que llega en un momento crucial en la carrera de Manuel Carrasco que, este sábado 11 de junio, ofrecerá en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, el concierto más multitudinario de un artista solista español. Una cita a la que asistirán 74.345 espectadoes, ¡ahí es nada!. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

