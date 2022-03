Sus fans preguntan y nosotros respondemos: los secretos del nuevo (y comentado) estilo de Manuel Carrasco

Después de dos años de parón por culpa de la pandemia, Manuel Carrasco ha vuelto a los escenarios por todo lo alto. El artista onubense, de 41 años, está feliz de haberse reencontrado con sus fans y está recorriendo diferentes ciudades de España con su nueva gira, 'La cruz del mapa'. "¡Cada concierto está siendo una verdadera locura! Qué afortunados somos", ha dicho Manuel sobre estas semanas tan increíbles. Sus seguidores están muy emocionados de poder volver a escuchar sus canciones en directo, sin embargo, todos se han fijado en el mismo detalle. En sus últimos conciertos, Manuel ha mostrado un estilo muy diferente al que nos tenía acostumbrados, luciendo camisas muy llamativas y originales que han provocado muchos comentarios. Por eso, en ¡HOLA! nos hemos puesto en contacto con su estilista, Antonia Payeras, para que nos cuente todos los detalles del 'nuevo' Manuel Carrasco.

VER GALERÍA

- Manuel Carrasco asegura que su mayor crítica musical es.... ¡su hija Chloe!

- Hemos visto a un Manuel muy diferente en su vuelta a los escenarios. ¿Cómo ha sido la elección del vestuario de la gira?

Está claro que todos teníamos muchas ganas de la vuelta a los escenarios de Manuel. Desde que se confirmaron las fechas, ya me rondaba qué podíamos crear para los looks de esta gira tan esperada, pero, sinceramente, creo que fue a raíz de un shooting con el fotógrafo Mario Sierra a principios de año nuevo donde nos lanzamos con la creatividad y poner este punto más 'moda'. Fue increíble cómo fluyó todo y lo bien que nos lo pasamos todo el equipo. Manuel tiene una esencia y una personalidad que arrasa, y eso es muy importante a la hora de defender cualquier look .

- Lleva camisas muy originales y llamativas que han causado furor entre sus seguidores. De hecho, todos se preguntan: ¿de qué marcas son?

Los primeros looks son de una firma española que se ha convertido en imprescindible para mí a la hora de crear muchos de mis looks: Mans. El diseñador, Jaime Álvarez, tiene una visión, una sensibilidad y un arriesgarse increíble, y eso hace que sus colecciones lleguen a la excelencia visual por los colores, estampados, tejidos, texturas... Sus desfiles son para mí una explosión creativa. Y eso va mucho con Manuel (siempre desde mi punto de vista), de hecho, no es la primera vez que Manuel ha vestido Mans, aunque sí la que más repercusión ha tenido. Otras marcas que ha llevado últimamente son Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Otrura... además de joyas de Bulgari o Twojeys.

VER GALERÍA

- Adiós al rubio: el cambio de look de Almudena Navalón que ha enamorado a Manuel Carrasco

- ¿Le apetecía llevar este tipo de prendas o fue idea tuya?

Con Manuel me siento muy libre a la hora de trabajar. Yo propongo, lanzo ideas... él es muy abierto y se prueba todo. Luego vemos entre ambos dónde se encuentra cómodo él, qué le sienta bien y qué menos. Es importante tener en cuenta que los looks de escenario no son como los de unos premios o evento. Hay que adaptarlo a la comodidad que conlleva el espectáculo y el show que Manuel ofrece en cada uno de sus conciertos. Hay que destacar también a Almudena Navalón, su mujer, que entiende y, además, tenemos una visión de la moda muy similar. En muchas ocasiones está presente y, entre todos, creo que formamos un gran team.

- ¿A qué se debe este cambio de estilo?

Yo no pienso que sea un cambio de estilo, la verdad. Pienso que Manuel es un artista y que, como tal, se adapta a los momentos vitales que van surgiendo tanto en el mundo como en la sociedad. La moda es un arte y él es un pedazo de artista, por lo que, al fin y al cabo, evolucionamos de la mano.

VER GALERÍA

- Manuel Carrasco se quita una espinita con David Broncano por un comentario del presentador

- ¿Queréis transmitir algún mensaje?

En mi trabajo no me planteo si quiero o no transmitir algún mensaje. Creo que busco seguir indagando la peculiaridad de cada cliente y cómo poder acercarla a la moda más actual. Ningún ser humano es igual, por lo que siento que lo interesante es buscar la expresión de la imagen en cada uno. Y cuando eso impacta y gusta ¡es una satisfacción y alegría muy grande!

- ¿Podría decirse que es una manera de reflejar la alegría que siente Manuel al poder reencontrarse con su público tras estos años de parón por la pandemia?

¡Por supuesto! No lo buscamos, eso viene implícito.

- ¿Os imaginabais que iban a crear tanta expectación?

La verdad que no. Siempre pensé que los looks son una forma de acompañarle y en estos días cuando han sido un éxito sus conciertos y además también sus looks, me ha sorprendido mucho.

VER GALERÍA

- El hijo de Manuel Carrasco ha heredado su rasgo más característico... ¡y esta foto lo demuestra!

- ¿Cuál ha sido la reacción de Manuel al ver todos los comentarios?

No he hablado directamente con él sobre eso. Cuando nos hemos vuelto a ver teníamos que concentrarnos con todo lo que teníamos como La Resistencia, El Hormiguero... pero sí , está contento, se lo noto. Todo suma, y ya no sólo por eso sino por todo el cariño del público tan fiel que tiene y lo bien que ha salido todo.

- ¿Le gusta estar al tanto de las últimas tendencias o prefiere guiarse por sus propios gustos?

Creo que esta pregunta la respondería él mejor que yo, pero por lo que percibo en cuanto a eso es que Manuel es un artistazo. Para mí, un buen artista es como una esponja, se empapa de todo. Tal vez no presta mucha atención en sí a los detalles de cada colección en el mundo de la moda, pero sí es muy agudo a nivel gráfico y va adquiriendo los nuevos conceptos de la moda desde ahí. Es una persona muy sensible a los tejidos, estampados, a los patrones distintos... ¡y le gusta mucho jugar con eso! ¡Se suele atrever con todo!

VER GALERÍA

- '¿Y ese bigotín?': los fans de Manuel Carrasco opinan sobre su nuevo look

- ¿Dirías que formáis buen equipo?

Empecé a trabajar con él y su equipo al inicio de la gira La Cruz del Mapa en 2019. Por lo que a mí respecta y desde el minuto uno, me he sentido muy cómoda y con mucha libertad trabajando juntos. Estoy muy agradecida. Por mi parte, desde luego, formamos buen equipo.

- Como estilista, ¿qué tienes en cuenta a la hora de elegir la ropa o los accesorios que se pone?

Como comentaba antes, cada persona es un mundo. Para mí, lo más importante es encontrar la esencia de cada uno y que se sientan cómodos vistiendo mis propuestas. Parece fácil, pero no lo es. En el caso de Manuel era más fácil, ya que tiene una trayectoria muy larga, por tanto, ya contaba con una imagen y unas ideas más maduras. Yo, a nivel estilismos, lo voy puliendo. Lo importante es que sea él quien lleve la ropa y complementos, y no al revés.

- ¿Siempre se pone lo que le recomiendas?

No siempre, pero si la gran mayoría.

VER GALERÍA

- ¿Nos puedes contar alguna anécdota o un momento 'trágame tierra' que hayáis tenido con algún look?

Manuel cuenta siempre que en un concierto muy grande que tuvo, le puse unas botas estilo cowboy un número más (queriendo) para que no le apretaran y entre eso, y que la bota en la punta era muy larga, iba corriendo por el escenario al relentí. Recuerdo que una vez lo pasé fatal porque una camisa se le descosió del propio movimiento y la adrelina del concierto justo debajo del brazo, en la axilia, y en las pantallas cada vez que levantaba el brazo yo solo podía ver la apertura... Al parecer solo me di cuenta yo.

- Por último, ¿nos puedes adelantar algo de lo que veremos en sus próximos conciertos?

¡Seguro que seguiremos sorprendiendo!

VER GALERÍA

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.