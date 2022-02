Manuel Carrasco asegura que su mayor crítica musical es.... ¡su hija Chloe!

Manuel Carrasco, que ha vuelto a dar conciertos esta semana tras dos años de parón por culpa de la pandemia, ha confesado que componer con dos niños pequeños, fruto de su relación con Almudena Navalón, se ha convertido en una tarea complicada. "Ha sido diferente. No hay silencio y ha habido mucho menos tiempo también. Además me pilló todo porque tuve a mi segundo hijo, Manuel Gael, el día antes de que nos confinaran. Y luego la niña que tenía dos años y medio, Chloe. Así que sí, me ha costado más de la cuenta pero es bonito", ha contando el intérprete de Qué bonito es querer en El Hormiguero, añadiendo que su hija mayor ha empezado ya a cantar sus canciones. Pero aunque la pequeña ya se ha aprendido algunos de los temas, el artista se ha sincerado diciendo que le ha dicho que hay canciones suyas que no le gustan. "El otro día me pasó. No es que no le guste cómo canto, espero. Pusimos el DVD del Wanda, que ella nunca me había visto así y al preguntarle que qué le había parecido me dijo: 'esta no la has cantado bien'", ha contado Manuel entre risas.

Bromeando, el cantante ha continuado relatando que a medida que la niña iba escuchando el resto de las canciones del macroconcierto, le iba diciendo "esta tampoco la has hecho bien". "Pero bueno, luego me entero de que va cantándolas por ahí, sobre todo la nueva, que no es que yo esté todo el día poniendo el disco en mi casa", ha dicho el invitado del programa de Pablo Motos. Además, Manuel ha aprovechado el momento para apoyar a Vega, su compañera de edición Operación Triunfo porque también acaba de sacar un disco. "Es una gran compositora y persona. Llevamos 20 años de amistad y cantamos juntos en su disco. Estoy muy contento por ella", ha asegurado el artista.

El cantante también ha querido contar lo "muerto de miedo" que ha estado al volver a los escenarios tras dos años sin poder cantar por culpa de la pandemia. "Pero a la vez notaba en el ambiente algo especial porque todo esto lo hemos pasado a la vez y creo que estamos muy necesitados de volver a la vida y a las cosas que nos hacen felices", ha relatado Manuel, asegurando que su profesión es muy importante para él porque el rugido que nota de la gente en sus conciertos, a la vez del que siente él, se transforman en una "verdadera fiesta". "Con el primer concierto me curé. Me curó esa parte imprescindible para mí, ese poder que me da a mí la música", ha explicado.

Manuel además ha contado una preciosa anécdota con Antonio Resines, que ha hecho una vídeollamada en directo al programa para contar cómo ha sido su dura experiencia tras superar la covid-19. El cantante ha relatado que el actor le pidió hace unos meses unos vídeos cantando para unos niños que tiene apadrinados, algo que hizo "encantado". "Estuvimos en contacto un tiempo y solo quiero decirle que además de un gran intérprete es una gran persona. Es una alegría verlo bien", ha dicho el exconcursante de Operación Triunfo.

