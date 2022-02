Manuel Carrasco se quita una espinita con David Broncano por un comentario del presentador

Manuel Carrasco ha querido querido quitarse una espinita que tenía clavada con David Broncano desde hace unos años. Allá por junio de 2019, el cantante dio un concierto en el Wanda Metropolitano de Madrid para unas 55.000 personas, un evento en el que arrasó. Fue entonces cuando el presentador de La resistencia, en un programa que tiene en la Cadena Ser, comentó que el artista cantaría en todo caso en los vestuarios del complejo, pero que no era nadie para llenar un recinto de tal magnitud. Sus palabras llegaron a oídos del exconcursante de Operación Triunfo y ahora, 3 años después, ha podido decirle al comunicador cómo se sintió y lanzarle un pequeño dardo: "Te he traído el DVD de aquel día para que veas lo bonito que quedó", ha dicho el artista, que ha ido a comprar aposta el detalle a unos grandes almacenes para dárselo al presentador, quien se ha disculpado enseguida. "Pensé que no te habrías enterado y ahora me siento mal", ha relatado David muy avergonzado, a lo que el intérprete de Qué bonito es querer ha respondido que fue una de las cosas que primero supo porque acababa de sacar las entradas.

Intentando disculparse por sus fallidas palabras, David Broncano ha explicado que los cómicos a veces tienen la boca muy grande y ha querido relatar cómo fue aquel día para quitarle hierro al asunto y tomarlo en clave de humor. Subiendo con el patinete por la Gran vía madrileña hacia los estudios de la radio, el presentador vio en un autobús un cartel del artista donde ponía que iba tocar en el Wanda, algo que le llamó mucho la atención porque por esa época solo le sonaba un poco su nombre, pero no sabía mucho sobre su exitosa carrera. "No te controlaba ni sabía de la magnitud en la que te movías. Quise hacer la broma y nada más empezar dije 'menudo flipado, irá a tocar en los baños'. Al día siguiente todo el mundo me mandó noticias de que lo habías llenado y fue como... ¡oh!", ha contado el comunicador.

"A mí en su día me afectó porque cuando lo dijiste todavía no estaba todo vendido", ha reconocido el cantante, que ha asegurado además que no se lo tiene en cuenta, que "no hay rencor" y que le quiere igual a pesar del aquel momento incómodo. "Lo bonito es que ha pasado el tiempo, los chistes son chistes y has venido a La Resistencia, así que es muy bonito", ha contestado David. Además, sobre su nueva canción, Fue, el artista ha contado que escribió tanto de ella que le habría dado para tres temas diferentes.

Hace unos días que el cantante ha regresado a los escenarios tras dos años alejado de su público por culpa de la pandemia. Eso sí, la espera ha merecido la pena porque el artista onubense, de 41 años, ha llenado el WiZink Center en los dos conciertos que ha dado en Madrid el pasado fin de semana. "Era eso, volver con vosotros. Mi familia, mi casa, Madrid...", ha escrito el artista en sus perfiles sociales para revelar lo contento que está de volver a subirse a un escenario.

