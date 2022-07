LA CUNA DE LAS TELENOVELAS Descubre las cuatro series colombianas que no te puedes perder si te enganchaste a 'La reina del Flow' Mientras esperas a que llegue la tercera parte de la telenovela, te mostramos algunas alternativas con temática similar que no te van a defraudar

La Reina del Flow es una de las series más reproducidas de la historia en Netflix desde su estreno hasta hoy. La ficción cuenta la historia de la historia de Yeimy Montoya, a quien da vida la actriz Carolina Ramírez, una brillante compositora cumple una injusta condena en la cárcel por algo que hizo,tras haber sido traicionada por el hombre al que amaba. Tras 17 años, al salir de prisión, la protagonista comienza una venganza en contra de quienes la hundieron y asesinaron a su familia. La telenovela ha contado con dos temporadas y sus millones de seguidores aguardan ansiosos la llegada de una tercera que ya se está preparando. Mientras aterriza en nuestras pantallas, te mostramos varias propuestas de novelas colombianas que puedes ver en la plataforma digital, que harán que la espera sea más llevadera y que seguro que también consiguen engancharte y hacen que no eches de menos la aclamada telenovela musical.

El primer título que no debes perderte es Las muñecas de la mafia que, en su estreno en 2009, se posicionó como la producción más vista del año. Es una adaptación del libro Las Fantásticas, escrito por el exnarcotraficante Andrés López junto con el periodista Juan Camilo Ferrand. Esta dramática telenovela narra las agitadas vidas de las mujeres de los cinco mayores narcos de Colombia, pertenicientes al ya extinto Cartel del Norte del Valle, cómo se enamoran (y se desenamoran) de ellos y cómo son las relaciones que mantienen con estos traficantes de droga.

Una historia conmovedora que relata como las protagonistas: Brenda, Pamela , Renata , Violeta y Olivia eligen mal su camino en la vida, algo por lo que tienen que pagar un precio muy elevado. Su existencia gira en torno a los sueños, las ambiciones, el odio, la belleza y la búsqueda de poder en un mundo lleno de placeres y problemas como es el del narcotráfico. Por otro lado está Lucrecia (Amparo Grisales), esposa de Braulio, el narcotraficante más poderoso de El Carmen, ciudad ficcticia donde se desarrolla la trama. Mientras que su marido busca placer en mujeres más jóvenes, ella trata de defender contra viento y marea su posición de esposa.

Para que no te quedes con ganas, Las muñecas de la mafia cuenta con una trepidante segunda temporada que comienza ocho años después donde lo dejó la primera. Presenta a las supervivientes de esta historia que siguen luchando para dejar el ayer atrás y resistiendo en una sociedad que las condena por haber pertenecido a la mafia. Pero el pasado vuelve para atormentar a algunos de los protagonistas y para involucrar a nuevos enemigos y aliados. Probando una vez más que, sin importar las buenas intenciones o las ambiciones, el mundo del narcotráfico siempre termina cobrando a todos, tanto a los culpables como a los inocentes.

Siempre bruja es otro de los títulos que seguro que te atrapará. Se trata de una adaptación de la novela Yo, bruja, de Isidora Chacón. Es una comedia con toques fantásticos que arranca cuando Carmen, papel interpretado por Angely Gaviria, es acusada por sus amos de haber hechizado a su hijo Cristóbal para que se enamore de ella. El chico es asesinado y, con tal de no morir quemada en la hoguera, la joven llega a un acuerdo con un poderoso brujo: viajará del siglo XVII al presente para encontrar a una persona. De este modo, podrá volver al pasado y salvar a su chico. El plano no resulta nada fácil llevar a cabo el plan en una ciudad como Cartagena de Indias actual con más de un millón de personas y luchando contra un ser malvado llamado Lucien que le pisa los talones cada vez que practica magia.

Esta serie cuenta con dos temporadas y Netflix ya ha confirmado una tercera. En la segunta entrega, entre las nuevas incorporacions al elenco podemos ver a Óscar Casas, en el papel de Kobo, y Sebastián Osorio, otra cara conocida por su pael de Erik en Pasión de gavilanes 2, quien se mete en la piel de Miguel.

Los remakes están de moda y además de las archiconocidas nuevas versiones de Café con aroma de mujer o Pasión de gavilanes, hay otras ficciones menos conocidas como es el caso de Amar y vivir. Una serie a la que muchos de los seguidores de La reina del Flow se han enganchado para seguir viendo a Carlos Torres, protagonista de ambas producciones, aunque en esta novela tiene un registro muy diferente al de Charly Flow. Se trata también de una serie musical pero en este caso él no es el artista, lugar que le cede a Ana María Estupiñán, quien se mete en la piel de Irene Romero, una chica que sueña con convertirse en una cantante famosa. Su madre que, cree que el dinero viene del esfuerzo y no de los sueños, hará todo lo posible para que no triunfe y la obliga a trabajar en un puesto de frutas de la plaza La Milagrosa porque piensa que el verdadero dinero viene del esfuerzo y no de los sueños. Algo que no le impedirá crear, junto a su padre y unos amigos, Los Milagrosos un grupo con el que asiste a fiestas y eventos, cuyo objetivo es ser famosos.

Por otro lado, se encuentra Joaquín Herrera (Carlos Torres), un chico que escapa de un mal destino para intentar encontrar en Bogotá a su hermana Alba, que se ha fugado, pero termina inmiscuido en el crimen organizado. Mientras lo hace, se encontrará con Irene, quien le ayudará en todo lo que pueda y de la que terminará perdidamente enamorado.

La niña es otra serie que puedes encontrar en Netflix, cuenta la historia de Belky, papel que interpreta también Ana María Estupiñán, una jóven que vive en el campo ayudando en las labores del hogar y cuidando a su hermano pequeño. Belky lo adora, tanto es así que, cuando le mandan a las guerrillas, ella se ofrece a ir por él, poniendo como excusa la epilepsia y la debilidad de su hermano. Es llevada a la selva y durante cinco años es adoctrinada y adiestrada para su nueva vida, en la que pasa a llamarse Sara, nombre por el comandante Roncancio. Durante su paso por la guerrilla es obligada a combatir, colocar minas, atacar poblaciones inocentes y extorsionar. Un día es capturada por el ejército y ahí empieza a ver la luz. Belky ingresa en un programa del gobierno para la reinserción de menores que han sido llevados a la guerra.

Una vez dentro del programa Belky se reencuentra con su familia pero la vuelta es mucho más dura de lo que esperaba: sus hermanas ya ni la conocen y el pequeño, por el que dio la vida, ya no está. Decepcionada y triste pierde la ilusión y las ganas de todo. Hasta que en el correccional conoce a Manuel, un muchacho que fue entregado a los paramilitares por su familia y que ahora está tratando de cumplir su sueño: convertirse en un gran chef. Manuel, y el amor que siente por él, le ayuda a entender que ella también tiene una meta: ser médica.