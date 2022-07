Nuevos protagonistas y una trama trepidante: los cambios que te esperan en 'La reina del flow 3'

La reina del flow se ha convertido en una de las telenovelas colombianas más vistas de la última década. Primero triunfó en su país natal y luego extendió su éxito al resto del mundo. Fue tal el reconocimiento que obtuvo que fue galardona con el premio Emmy internacional a la mejor telenovela en 2019, dando después el relevo a otras ficciones como Café con aroma de mujer y Pasión de gavilanes 2, que han seguido la estela de esta ficción. El públicó se enganchó rápido a la historia de Yeimy Montoya, a quien da vida la actriz Carolina Ramírez, una brillante compositora que sale de la cárcel tras haber cumplido 17 años de condena pese a ser inocente, después de haber sido traicionada por el hombre al que amaba. La protagonista comienza entonces una venganza en contra de los hombres que la hundieron y asesinaron a su familia. La serie ha tenido dos temporadas con las que ha arrasado y ahora está en proceso una tercera entrega que vendría llena de cambios en la trama y en los personajes.

La producción muestra además cómo la música se convierte en un instrumento transformador para cientos de jóvenes que se encuentran en situación vulnerable tras caer en vicios y negocios ilegales. La trama trepidante y el triángulo amoroso en el que se debatía la protagonista junto a Charly Flow, interpretado por Carlos Torres, de 33 años, y Juan Camilo Mesa, al que da vida Andrés Sandoval, captó a millones de adeptos en Colombia y fuera de sus fronteras, que devoraron vorazmente las dos temporadas y esperan ansiosos una tercera. Este devenir sentimental de los personajes quedó resuelto en la segunda entrega de la ficción por lo que la continuidad en la próxima de los actores principales es todavía una incógnita.

El periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, conocido como ‘La biblia de la televisión colombiana’, ha dado a conocer a través de un video en su perfil que, al parecer, la historia seguirá pero sin Carlos Torres, Carolina Ramírez y Andrés Sandoval, puesto que su trama habría quedado ya cerrada. También influiría en la decisión el factor económico y que cada uno está enfocado en otros proyectos profesionales. Por su parte, el intérprete de Amar y vivir está inmerso en este momento en la grabación de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén. Mientras que Carolina Ramírez, de 39 años, presenta la obra de teatro Lo que queda de nosotros en la calle Corrientes, uno de los ejes culturales de la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, el actor argentino Marcelo Dos Santos sí formaría parte del elenco de la nueva entrega con su papel de Mike Rivera, un ambicioso productor que terminó en la cárcel. Carlos Ochoa explicó que Dos Santos podría ser el personaje antagónico de la propuesta audiovisual. De momento, no hay una decisión definitiva al respecto y así se ha pronunciado sobre el tema Carolina Ramírez: "Se habló de una tercera temporada hace unas semanas y está en el tintero, pero se tienen que evaluar muchas cosas. Es un sí, pero no y es un no, pero sí. Cómo le voy a decir que no a un personaje que me ha dado tantas cosas lindas", ha explicado la actriz durante una entrevista con los periodistas argentinos Pía Shaw y Pepe Gil Vidal en Los Primeros de la Tarde.

Los millones de seguidores de la serie expresaron a través de sus perfiles que, de confirmarse los cambios mencionados, les gustaría que Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez y Juan Palau se convirtieran en los protagonistas de esta nueva etapa de la telenovela con sus personajes de Erik Cruz, Irma Suárez y Drama Key, respectivamente, lo que aportaría nuevas y diferentes tramas a la afamada ficción.