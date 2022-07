¿Qué vamos a ver en la tercera parte de '365 días'? Te contamos todas las novedades y su fecha de estreno

365 días ha sido todo un éxito y ha causado furor desde su llegada a Netflix dejando al público boquiabierto desde el primer momento. Tanto es el furor que ha causado esta película que, pocos días después de haberse estrenado su segunda parte, 365 días: aquel día, su legión de seguidores ya querían más y demandaban una tercera. Querían disipar las dudas que les causó el final de la secuela y descubrir si la relación entre Laura y Masssimo tendrá un final feliz o, si por el contrario, su historia de amor terminará de una manera trágica como nos dejó entrever la última cinta. Sus millones de fans están de enhorabuena ya que tendrán su ansidado filme, con el que se pondrá fin a esta trilogía que han devorado millones de espectadores por todo el mundo. Y no tendrán que esperar mucho ya que llegará el 19 de agosto a la plataforma digital para hacer que suban un poco más las temperaturas. Descubre todo lo que sabemos hasta ahora del estreno más esperado del verano.

La tercera parte de la apasionante y controvertida historia, que ha sido comparada con Cincuenta sombras de Grey, se rodó de manera casi simultánea a la segunda y, al igual que sus predecesoras, es una adaptación de la trilogía 365 DNI y está basada en las novelas de Blanka Lipińska. Esta última entrega se centra específicamente en Kolejne 365 DNI, que en español sería algo así como Otros 365 días, publicada en 2019 y está previsto que en septiembre salga traducida al inglés bajo el tíutlo The Next 365 Days. Si bien es cierto que el filme no séra un fiel relfejo del libro puesto que, debido a las polémicas que suscitó parte del contenido de la primera de las películas, la trama ha sufrido algunas modificaciones con respecto al texto original.

Como no podía ser de otra manera. Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone vuelven a estar a la cabeza del reparto y a dar vida a los personajes principales: Laura Biel y Massimo Torricelli, ya que la historia difícilmente puede continuar sin ellos. Después de las revelaciones que se produjeron en el momento culminante de 365 días: aquel día, también regresa Nacho (Sinome Susinna), cuya aparición logró poner de cabeza la relación de los protagonistas y en esta tercera entrega jugará un rol importante. Estará además la mejor amiga de Laura, Olga (Magdalena Lamparska), el papel de la actriz polaca es uno de los regresos más esperados, y no faltará tampoco la mano derecha de Massimo, Domenico (Otar Saralidze), sobre todo ahora que estos dos últimos están comprometidos.

¿Qué veremos en 365 días 3?

Los fieles fans de la película que querían saber qué iba a ocurrir con la tortuosa historia de Laura y Massimo, han devorado los libros para conocer cuál es el final de la pareja y, al parecer, no han quedado muy contentos con el futuro que la autora ha designado para los protagonistas. Sin entrar en grandes detalles para no hacer spoilers ni destripar los entresijos del drama erótico, te contamos a grandes rasgos de qué va esta tercera parte. Tras casarse con Massimo, jefe de la mafia, la vida de Laura es una montaña rusa y está en constante peligro, siendo el objetivo principal de los potenciales enemigos de su marido. Por este motivo, resulta gravemente herida, estando embarazada. Mientras ella lucha por sobrevivir, Massimo se plantea las cuestiones más difíciles a las que jamás ha tenido que enfrentarse: ¿Qué será de su vida sin Laura? ¿Será capaz de criar a su hijo solo? ¿Cuál será el destino de su familia? ¿Llegarán a su fin los 365 días en los que la reto a enamorarse? Muy pronto tendremos la solución a estas y otras cuestiones con el esperado final de la saga.