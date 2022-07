LOS COMIENZOS NO SIEMPRE SON FÁCILES ¿Sabes cuál era el nombre artístico de Carmen Villalobos en sus inicios y el motivo por el que tuvo que cambiarlo? Su papel como la villana Lucía Sanclemente en 'Café con aroma de mujer' le ha dado la fama y el reconocimiento profesional a a nivel mundial

Carmen Villalobos tiene una sólida carrera artística de más de 20 años a sus espaldas a la que continúa sumando experiencias y triunfos. Su nombre se hizo un hueco en el mundo del espectáculo cuando protagonizó la telenovela Sin Senos No Hay Paraíso en 2008, aunque su gran éxito internacional ha sido de la mano de la primera villana a la que ha interpretado: Lucía Sanclemente en Café con aroma de mujer. Pero en los inicios de su carrera, al igual que la otras grandes figuras de la actuación, no terminaba de arrancar, por lo que, aconsejada por un director, tomó una importante decisión que hizo que todo cambiara y que su trayectoria profesional comenzará a despegar y ya no parara hasta convertirse en la estrella que es hoy en día.

La bella actriz se llama en la vida real Yorley del Carmen Villalobos Barrios y cuando dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación eligió como nombre artístico el apelativo con el que se sentía más cómoda, Yorley Villalobos, que es como la llama su familia. "Todos en mi casa me dicen Yorly. Cuando yo empecé a trabajar era Yorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió, me decían: ‘Hola Yerley’, ‘Hola Yurley’", confesó en una visita al programa The Suso’s Show de Caracol Tv.

Era un detalle que no la desanimaba y ella, lejos de abandonar, continuaba buscando su oportunidad y un hueco en el mundo del espectáculo. Un día, un encuentro con el director Mario Rivero, lo cambió todo. Este la convenció de que tal vez sería mejor cambiar la manera en la que se presentaba artísiticamente para que se pudieran acordar de ella. "Él me dijo: ‘¿No tienes otro nombre?, es que yo siento que a la gente le cuesta un poco’", explicó la protagonista de Hasta que la plata nos separe, quien añadió que “le dije: ‘Carmen’ y él respondió: ‘¡Eso es! Carmen Villalobos’". Y así fue como nació como actriz Carmen Villalobos, un nombre que hoy es reconocido a nivel mundial por sus grandes interpretaciones a lo largo de estos años y que no deja de crecer.

Profesionalmente la vida sonríe a la intérprete colombiana y pronto va a afrontar un nuevo reto laboral poniéndose al frente de Top Chef VIP. Carmen presentará este concurso culinario en el que 16 famosos competirán por tener alzarse con el título de mejor mejor cocinero, demostrando sus habilitades frente a los fogones, y por llevarse el jugoso premio metálico que también está en juego. Acaba de estrenar los 39, que cumplió el pasado 13 de julio, y se ha mostrado agradecida ante esta gran oportunidad. "Mi gente bella, como saben empecé este nuevo año de vida trabajando como siempre. Nunca me imaginé ser presentadora de Top Chef VIP. Un proyecto demasiado especial que llegó a mi vida de una manera inesperada pero me que tiene extremadamente feliz y llena de ilusión. Los tiempos de Dios son perfectos”, ha compartido con sus seguidores.

Recuperándose de una ruptura sentimental

Sin embargo, en lo personal, la protagonista de Niños ricos, pobres padres no está atravesando por su mejor momento. Tras más de 13 años juntos y dos después de haber contraído matrimonio, el pasado 19 de julio la actriz confirmaba de manera oficial lo que ya era un secreto a voces: su separación de Sebastián Caicedo. Lo hacía en primera persona a través de un vídeo que publicaba en su perfil de redes sociales. "Hola mi gente ¿Cómo están?¿Cómo van? Pues nada ustedes saben que yo los considero parte de mi familia y que la familia no solamente está en los buenos momentos, sino también en los inesperados, así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañados por tantos años y que lo siguen haciendo para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos", así comenzaba la actriz su confesión.

Tras muchas conversaciones entre ellos para tratar de salvar su relación, no pudo ser y la pareja decidía tomar la difícil decisión de emprender caminos diferentes. Carmen hacía hincapié en su intervención en que "lo más importante para mí siempre, siempre será que prime su felicidad". También agradeció el apoyo de los seguidores y los medios y pidió respeto y espacio para poder recuperarse de este doloroso proceso.