Todos los detalles de las vacaciones de Carmen Villalobos ('Café con aroma de mujer') y su novio por Europa

Solo hay que ver a Carmen Villalobos para saber que está atravesando un dulce momento personal. Está resplandeciente y el brillo en los ojos de la protagonista de Café con aroma de mujer no deja lugar a dudas: está enamorada y feliz. El motivo de esta alegría tiene nombre y apellido: se llama Frederik Oldenburg y es un reconocido periodista deportivo con el que la intérprete sale desde finales de 2022. Después de unos meses complicados por su ruptura con Sebastián Caicedo, tras 13 años de relación y dos como marido y mujer, la artista ha recuperado la ilusión y la sonrisa junto al presentador con el que está disfrutando de su primer verano de amor.

Unas vacaciones estivales muy especiales ya que, además de ser las primeras que pasan como pareja, tienen un toque muy romántico ya que el presentador ha querido que la bella actriz recuerde estos días para siempre y le ha preparado un viaje sorpresa a un destino que ha mantenido en secreto: Europa. Y que, por ahora, les ha llevado a Londres, Suiza e Italia.

Estos días los novios disfrutan del país transalpino, donde han paseado su amor mientras han recorrido los monumentos más representativos de la zona. En la capital italiana, como dos turistas más, han visitado el monumento a Víctor Manuel II, la concurrida plaza Navona, el emblemático Panteón de Agripa, la basílica de San Pedro del Vaticano, el Coliseo Romano, que ha sorprendido a la actriz por "ser uno de los lugares más impresionantes de la antigüedad", y la Fontana de Trevi, donde seguro que han lanzado una moneda para pedir el correspondiente deseo y regresar a la ciudad, entre otros muchos lugares mágicos.

Y, como el amor está en el aire, aprovechando la diferencia horaria y el romántico entorno de la Ciudad Eterna, Frederik ha lanzado este jueves un cariñoso mensaje para celebrar los 40 años de su chica, haciendo toda una declaración de intenciones. "Hoy, donde nos encontramos ya es tu día. ¡Un día muy especial que he estado esperando mucho! ¡Feliz cumpleaños amor mío! Te deseo todo lo mejor de este mundo, las palabras se quedan cortas", ha escrito junto a dos imágenes en las que podemos verlos abrazados, felices y besándose con el bello fondo del Coliseo y de la ciudad Roma a sus espaldas.

"¡Gracias por tanto amor, por tanta alegría, hoy celebro tu día con todas mis fuerzas, te amo mi vida y que sean miles más!", con estas bonitas palabras ha finalizado el presentador de Exatlón USA un texto que ha acompañado por infinidad de emoticonos de corazones, tartas de cumpleaños y todo tipo de símbolos de amor y celebración.

Carmen no ha tardado en contestarle. "Mi amor, ¿qué es este mensajito tan bello? Gracias, gracias, gracias, por este regalazo... querías desde el principio sorprenderme en mi cumple y... ¡vaya que lo has hecho! Te amo mucho y soy muy feliz de estar celebrando mi cumple a tu lado y en este lugar", ha respondido emocionada la intérprete de Sin senos no hay paraíso.

Acto seguido, la pareja ha puesto rumbo a Florencia para festejar un día tan significativo. Desde allí la presentadora, ya con la franja horaria de Estados Unidos, daba oficialmente su nueva vuelta al sol. "Feliz cumpleaños a mí. ¡No puedo estar más agradecida con Dios por este nuevo año de vida! Recibirlo así, en otra ciudad (Florencia), llenita de salud, con amor, familia, amigos, trabajito, felicidad... ¡uf!", ha compartido la artista.

"¡Gracias mi amor, por darme uno de los viajes más especiales de mi vida! Gracias, porque se el empeño que le pusiste a cada cosa para que todo saliera hermoso y sorprenderme! ¡Y vaya que lo hiciste! ¡Todo ha sido espectacular! ¡Te amo demasiado!", con estas palabras Carmen ha recibido sus cuatro décadas de existencia.

La bella actriz ha recibido en su día un regalo muy especial por parte de Frederik: visitar la Galería de la Academia, un prestigioso museo de Florencia, para contemplar una obra maestra de la historia del arte como es el David de Miguel Ángel, momento que han querido compartir con sus seguidores en sus historias efímeras y que han sellado con un romántico beso.

La jornada ha acabado con la pareja cenando y brindando por el cumpleaños de Carmen. "Salud. Feliz cumpleaños, vida, ¡te amo! Hoy celebro y celebramos todos por ti", ha dicho Frederik. Ante lo que Carmen ha reconocido: "Me tiene muy consentida". Después de los festejos, durante el fin de semana los novios han proseguido con su viaje por la Toscana, disfrutando, entre otras cosas, de un paseo entre impresionantes girasoles.

Recordemos que, para los enamorados, el tiempo que pasan juntos es muy valioso ya que las agendas profesionales de ambos les hn llevado a tener que mantener un noviazgo a distancia. Él reside en Miami, donde tiene su trabajo en los programas de Telemundo, mientras que Carmen está camino entre Florida y su amada Colombia, donde tiene varios proyectos como Top Chef Vip. Tal vez sea esa la razón por la que la pareja no ha dejado de derrochar amor y complicidad en sus primeras vacaciones de verano como novios y no han parado de prodigarse en todo momento muestras de cariño.

Tour sorpresa por el Viejo Continente

Esta aventura por Europa de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg comenzaba a principios de julio como una inesperada sorpresa para la protagonista de Hasta que la plata nos separe puesto que el periodista había mantenido oculto el destino al que iban a volar. "¡Hola Londres! Ustedes no saben lo que este hombre planeó este viaje... lo tuvo en secreto por meses y ¿les confieso algo? ¡Valió la pena! Es mi primera vez aquí y esta es la primera parada de este viaje sorpresa. Te amo mi amor", desvelaba pletórica la actriz desde la ciudad bañada por el Támesis.

La protagonista de El final del paraíso y el conductor se dedicaron a explorar los atractivos de la capital británica como el Palacio de Buckingham o el Puente de Londres, entre otros. "Vivir es una ocasión especial. Feliz en este viaje, conociendo, comiendo y disfrutando", afirmaba la bella artista, dejando constancia de lo mucho que estaba disfrutando.

La siguiente parada de su viaje de ensueño fue Suiza, concretamente Zúrich, que, tras dejar un Londres bajo la lluvia, les recibía con los brazos abiertos y el sol brillando. Los novios también visitaron la localidad de Basilea, ubicada junto al río Rin en el noroeste del país, cerca de la frontera con Francia y Alemania.

La actriz y Frederik se desplazaban después al centro del país, a la zona de Interlaken, para disfrutar de entornos increíbles entre los lagos Mälaren y Hjälmaren. Se trata de un destino turístico muy popular por su belleza natural, su historia, su cultura y sus paisajes montañosos.

"Hoy nos pusimos de acuerdo con el paisaje!", comentaron en relación al color azul del cielo en la región. "¡No les podemos explicar lo hermoso que es este país Suiza! A donde miremos es espectacular. ¡Los queremos un montón!", explicaba la artista antes de emprender rumbo a Italia para continuar con un viaje en el que están construyendo momentos juntos que se quedarán en su recuerdo para siempre.