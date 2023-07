Los enigmáticos mensajes de Elizabeth Gutiérrez, ex de William Levy, que confirmarían su difícil momento personal En medio de las especulaciones que hablan sobre la cercanía y la química que el galán cubano tiene con su compañera de 'Vuelve a mí', Samadhi Zendejas

La ruptura entre William Levy y su pareja durante casi dos décadas, Elizabeth Gutiérrez, tuvo lugar en enero de 2022, pero durante los últimos meses han sido muchas las veces en las que se les ha visto juntos. Así ha sido tanto con sus hijos como solos, avivando los rumores sobre una posible reconciliación entre ellos. Incluso, pudimos ver a la pareja de visita en España en actitud cómplice y muy felices.

Ahora parece que esa situación habría cambiado y han comenzado a surgir informaciones que apuntan al final de su relación, sobre todo tras las noticias que algunos medios han publicado haciéndose eco de la especial química que existe entre el galán cubano y Samadhi Zendejas, su compañera en la telenovela Vuelve a mí.

Lejos de quedarse en una de las tantas especulaciones que surgen en torno al protagonista de Café con aroma de mujer, de 42 años, y su vida personal, unos enigmáticos mensajes compartidos por Elizabeth haciendo referencia al desamor han encendido las alarmas de los fans para quienes esas frases podrían ser la confirmación de que algo pasa entre la protagonista de Acorralada y el padre de sus hijos y que esas palabras podrían ser el reflejo sobre la situación que ambos están atravesando en este momento.

"Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice", rezaba el primero de los textos. En otro de los crípticos mensajes la intérprete de El rostro de Analía escribía: "No te arrepientas de dar todo por amor... porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar", unas líneas que han dado mucho de qué hablar.

Elizabeth, de 44 años, cerró esta serie de publicaciones en sus historias efímeras con las palabras más contundentes, dejando patente el dolor que está sintiendo por todos los comentarios que se están vertiendo: "Cuando alguien no es bueno para ti, Dios continuamente hará que te hagan daño hasta que tú seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir".

La cosa no quedaba allí y, más tarde, Elizabeth también compartía un vídeo con una escena de la película El diario de Noa en el que se podía leer el mensaje "Y te creí". Algo que fue interpretado por sus seguidores como una señal de que la modelo no está atravesando un buen momento sentimental, por lo que no dudaron en mostrarle su cariño y mandarle todo su apoyo.

Para evadirse de todo lo que está pasando la actriz decidió hacer un pequeño viaje junto a uno de sus grandes amores: su hijo Christopher, de 17 años, aunque no desvelaron cuál era el destino al que se dirigían. Dos días después, ya de vuelta a la rutina, como ella misma afirmaba, este sábado compartía un clip efímero en el que aparecía espectacular en bikini. Al vídeo le puso una canción muy significativa, Sale el sol, de Shakira, con frases sobreimpresas de la letra del tema en las que se podía leer "tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos", dejando constancia de su decepción, pero también dando lugar a la esperanza con otra como "cuando menos piensas, sale el sol".

Además de todos estos mensajes y vídeos, que muchos seguidores y medios han afirmado que van dirigidos a William Levy, la artista ha dejado de seguir al padre de sus hijos Christopher y Kailey, de 13 años, un hecho que se ha interpretado como una confirmación del distanciamiento de la presentadora de Ojos de mujer y el protagonista de Adiccted.

Por su parte, William Levy, ajeno a las polémicas sobre su vida amorosa, recibía en el set de grabación de Vuelve a mí una visita que le llenaba de ilusión y de alegría. El protagonista de Montecristo no dudaba en lanzar una auténtica declaración de amor a la persona que fue a verlo: su hija Kailey. "Y mientras yo teniendo visita VIP en los estudios. 'La Princesa de Papi', mi niña hermosa, qué lindo siempre que compartimos tiempo juntos", comenzaba diciendo el galán cubano en un mensaje que iba acompañado por una foto de padre y la pequeña de la casa juntos.

"Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas. Tu apoyo y afecto inquebrantables se han convertido en mi luz guía. Mientras que otros pueden no entenderme o apreciarme completamente, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, incluso cuando otros no lo ven", escribía, palabras que podrían estar relacionadas con la situación que vive actualmente a nivel personal.

"Gracias siempre por tu admiración mi niña hermosa. Te adoro. Amo. Próximamente proyecto juntos…", así finalizaba su texto, dejando caer una posible colaboración en pantalla con la jovencita, algo que ya ha comentado en otras ocasiones. Ante la belleza de la dedicatoria, Kailey no tardaba en responderle con un sincero: "Te amo papi. Amo ir al set y estar contigo".