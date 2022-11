Los planes de William Levy y su exmujer, Elizabeth Gutiérrez, en España: ¿reconciliación a la vista?

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han sido siempre muy discretos con todo lo que tiene que ver con su relación de pareja. El galán cubano y la actriz de raíces mexicanas han procurado mantener los detalles sobre su historia personal y familiar en un segundo plano para tratar evitar especulaciones. Desde su ruptura, el pasaso mes de enero, cómo está su corazón es un misterio que solo ellos dos saben. Durante este tiempo, mucho se ha hablado sobre los motivos de su separación, algo que podría haber cambiado ya que este miércoles los actores se debajan ver en España juntos y sonrientes en una divertida escapada con amigos a las bodegas Emilio Moro, en Pesquera del Duero, Valladolid. Y esta salida no ha sido la primera vez, el pasado mes de octubre los intérpretes acudieron a una fiesta con sus hijos Kailey y Christopher, demostrando que siguen siendo una familia unida.

Tras finalizar las grabaciones de Montecristo que han tenido a William Levy durante varios meses residiendo en nuestro país, el protagonista de Sortilegio volvía a Miami pero, esta semana, con motivo de la entrega del Premio GQ que el actor cubano, de 42 años, recibía este jueves en la capital, volvía a Madrid. La pareja aprovechaba el día previo al evento para hacer turismo y conocer algo mejor nuestro país y sus encantos y se desplazaba hasta Pesquera del Duero para conocer las prestigiosas bodegas castellanas. Ninguno de los dos protagonistas ha compartido nada acerca de este viaje, ha sido Javier Moro, el presidente de las bodegas, quien hacía pública la ilustre visita de William y Elizabeth

"Hoy he tenido el inmenso placer de recibir en nuestra casa, Bodegas Emilio Moro, al actor William Levy, quien ha disfrutado de una visita por nuestro viñedo y ha podido conocer cómo elaboramos nuestros vinos. Gracias por acudir a nuestra casa y acompañarnos, nos ha encantado recibirte", escribia Javier junto a unas instantáneas en las que se podía ver al intérprete y a Elizabeth Gutiérrez, quienes no han tenido incoveniente en posar o en que se les grabara juntos, acompañados de algunos amigos.

Durante la jornada, William cambió los cafetales que le han dado la fama mundial a través de su personaje de Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer, por las vides. Recorrió el terreno y se interesó por el proceso vinícola. Tras el paseo hubo tiempo para recuperar fuerzas a través de un alnuerzo de lo más animado.

Ya en el interior de las bodegas, el actor cubano se atrevió a ejercer de 'chef' y no dudó en colocar la carne en una parrilla e introducirla en el fuego ante la atenta mirada de Luis, el cocinero. Algo que hizo entre risas, bromas y cierta dificultad ya que, el metal donde colocaba los alimentos, estaba muy caliente y se quemaba las manos, tal y como hemos podido ver en unos divertidos videos efímeros publicados por la diseñadora de joyas Marta Peña, que fue una de las asistentes. Pese a eso, parece que, además de ser un gran actor, también tiene dotes para la cocina.

Después de llenar el estómago con productos típicos, entre los que no faltaron embutidos y croquetas, y en un ambiente muy distendido, pasaron a una animada sobremesa en la que los comensales se divertieron de lo lindo y donde no faltaron las carcajadas y los cantes. Los asistentes se arrancaron a interpretar temas de todo tipo entre los que destacaron No te aferres, de Isabel Pantoja, y Noches de bohemia, de Navajita plateá.

En las imágenes podemos ver a William muy entregado dándolo todo y a pleno pulmón al son de la guitarra de Javier Moro. Elizabeth, sentada junto al actor, también disfrutaba de lo lindo de una divertida velada entre amigos en la que hasta escenificaba las letras de las canciones muy cómplice con su amiga.

No hay duda de que William y Elizabeth se lo pasaron en grande en su visita a tierras vallisoletanas. Pero ahí no quedó todo y han seguido compartiendo momentos. Al día siguiente, el jueves, volvieron a aparecer juntos con motivo de la entrega de los Premios hombres GQ del año, donde William ha sido reconocido como uno de los galardonados por su brillante trayectoria profesional. El protagonista de Adiccted, posaba solo ante los medios, y aunque Elizabeth no estuvo durante la gala, sí se les pudo ver juntos en la fiesta que se celebró posteriormente en el hotel Palace de Madrid. Era un día importante y la intérprete y madre de sus dos hijos quiso estar al lado del actor de Triunfo del amor.

La aparición de los dos actores juntos en nuestro país ha vuelto a disparar los rumores sobre una posible reconciliación entre ellos. Y es que, cabe recordar que, hace tan solo unas semanas, ya saltaban las alarmas cuando se dejaron ver en Miami en una fiesta junto a sus hijos, Christhoper y Kailey, de 16 y 12 años, respectivamente, fruto de las casi dos décadas de relación de la pareja.

Se trababa de la celebración por los quince años de Yiabelli Marrero, hija de unos íntimos amigos, en Miami. Una cita en la que se divirtieron de lo lindo y posaron de lo más sonrientes para la cámara. En esta ocasión, era Kailey la que daba a conocer el encuentro familiar compartiendo divertidas fotos junto a sus padres mientras se preparaban para el evento.