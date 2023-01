¡Confirmado! Carmen Villalobos, la protagonista de 'Café con aroma de mujer', comienza el año enamorada

Carmen Villalobos ha comenzado 2023 de la mejor manera posible. La popular actriz, que da vida a Lucía Sanclemente en Café con aroma de mujer, se ha tomado unas vacaciones antes de comenzar con nuevos proyectos profesionales. La artista está radiante y no puede ocultar su felicidad y el motivo no es otro sino que el amor ha llamado a su puerta y, aunque no ha dado directamente el nombre del afortunado, sí ha querido compartir con todos sus seguidores que está enamorada.

¿Se convertirá en galán como su padre? El día en el que el hijo de William Levy debutó en una telenovela

VER GALERÍA

¿Cómo ver 'Caleidoscopio? Esta es el orden correcto para que no te pierdas ningún detalle de la nueva serie de Netflix

"Oficialmente arranca mi 2023. Después de unos días espectaculares, estoy lista para cumplir con todos los objetivos que me tracé para este año. Espero ustedes también empiecen su año con toda la actitud", de este modo ha comenzado su mensaje la intérprete de Hasta que la plata nos separe. Quien ha añadido que comienza este año "más feliz, radiante, afortunada, enamorada y fuerte", así ha confirmado la protagonista de Sin senos no hay paraíso la noticia de que ha comenzado una relación con el presentador venezolano Frederik Oldenburg.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Rápidamete, el conductor deportivo reacccionaba ante la publicación de su novia con una respuesta en la que sobraban las palabras y abundaba el amor con emoticonos con caritas enamoradas, corazones y muchos besos.

Carmen y Frederik le han dado una oportunidad al amor y han comenzado una relación. Aunque la actriz, de 39 años, no ha confirmado la noticia directamente, su chico sí se ha pronunciado al respecto. El periodista, de 37 años, participó en el programa Hoy Día, de Telemundo, donde ante las preguntas de las presentadoras confesó que "hace poco y sí estamos juntos", en relación a su incipiente historia de amor con la conductora de Top Chef Vip que habría comenzado el pasado mes de diciembre.

VER GALERÍA

El presentador de Exatlon USA reconoció sentirse feliz y, por si aún quedaba alguna duda, aseguró que "Carmen y yo somos novios". Ahí no quedó todo puesto que también tuvo tiempo para dedicarle unas bonitas palabras a su chica: "¡Bella, hermosa, te amo!", dijo Frederik, dejando claro lo enamorado que está.

VER GALERÍA

Y no han sido estas las únicas declaraciones que ha dado Frederik sobre su noviazgo con la intérprete de Aló, ¿quién es?, la relación entre ellos va muy en serio y, tal y como desveló en el programa Al rojo vivo, le ha presentado ya a su familia. "Carmen ya conoce a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a su esposo, los conoció, compartimos", desvelaba el periodista.

VER GALERÍA

Frederik se mostraba muy emocionado porque "¿sabes qué es lo más bonito? Que vino a mi mundo y los conoció a ellos", aseguraba. Además, detalló que pasaron juntos Fin de Año y que recibieron el 2023 en República Dominicana, lugar donde fueron captados besándose en una fiesta e hizo que saltaran todos los rumores sobre su historia de amor.

Jessica Carrillo y Lourdes Stephen, presentadoras del espacio, le preguntaron si le gustaría pasar por el altar con la artista colombiana. "Te voy a ser sincero, yo me veo en un paso a paso maravilloso, siempre lo hemos hablado, ella también. Pero me visualizo. Yo creo que cuando estamos enamorados, cuando estamos conectados, tú te visualizas con esa persona, yo me visualizo con tantas cosas", afirmaba rotundo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Tras estas idílicas vacaciones, ahora la pareja tendrá que poner a prueba su amor y vivir una relación a distancia. Carmen vive en Colombia y Frederik tiene su trabajo en Miami, por lo que tendrán que sortear todos los obstáculos para que su noviazgo funcione. “Yo creo que cuando las dos partes quieren, aparte después de toda esa conexión que hemos tenido en tan poco tiempo... Yo apenas tenga el tiempo libre agarro el avión, pero rapidísimo y la voy a ver”, declaró con una gran sonrisa.

VER GALERÍA

2023 llega con una nueva ilusión

Para Carmen, 2022 ha sido un año muy agitado a nivel sentimental. Tras meses de rumores. en el mes de julio confirmaba el fin de su historia de amor con Sebastián Caicedo tras 13 años de relación y tres años de casados. La pareja mantuvo un noviazgo de 10 años y, en octubre de 2019, se daban el "sí quiero" en una romántica boda celebrada en Cartagena de Indias, en Colombia.

VER GALERÍA

El matrimonio no funcionó, y ahora, meses después de su ruptura, Carmen ha recuperado la ilusión con Frederik Oldenbrug. La actriz está lista para volver a creer en el amor y para darse una oportunidad junto al carismático periodista, en una relación que, a juzgar por las palabras y mensajes que se dedican, va viento en popa.