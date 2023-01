Primeras imágenes de Tamara Falcó e Iñigo Onieva juntos tras anunciar ¡HOLA! su reconciliación

Tamara Falcó e Iñigo Onieva han retomado su relación y lo han hecho alejados del ruido mediático, nada menos que en un lugar recóndito del Polo Norte. La pareja se muestra ilusionada y muy feliz después de haberse reconciliado, tal y como anunció ¡HOLA! en exclusiva hace apenas una semana. Una segunda oportunidad que su entorno calificó de "milagro navideño" y ambos están decididos a hacer funcionar su relación con más determinación que nunca.

Ha sido la marquesa de Griñón quien ha querido compartir este maravilloso álbum de fotografías junto a su pareja durante esta romántica escapada a Laponia. "¡Unos días en Ivalo (Polo Norte) espectaculares! Vinimos Iñigo Onieva y yo para ver las auroras #fail (refiriéndose a que no habían podido verlas), pero nos vamos felices con unos recuerdos espectaculares de una naturaleza que se mantiene prístina y un confort como si estuvieras en tu propia casa", señala la hija de Isabel Presyler,que posa en la fotos muy sonriente y en varias de ellas se funde en un beso con el empresario madrileño.

Unas imágenes, las primeras tras su reconciliación, que vienen a demostrar que se quieren de verdad y que su propósito ante todo es retomar la relación dejando atrás el pasado, habiéndose perdonado de corazón, comprendiendo las debilidades y fortalezas de cada uno y convirtiendo la adversidad en una oportunidad para seguir creciendo como pareja. En el marco incomparable de un idílico paisaje nevado de Laponia, al norte de Finlandia, o junto al calor de la chimenea de una cabaña compartiendo un brindis, la pareja de enamorados se han mostrado cómplices, felices y muy cariñosos ante esta nueva etapa.

Tamara e Íñigo acaban de regresar del Polo Norte después del revuelo mediático que ha supuesto su reconciliación. El hermano de la actriz Alejandra Onieva compartía en sus stories la foto de haber regresado de este pueblo situado a orillas del río Ivalo, aunque ha preferido mantenerse en silencio y por el momento no ha compartido las imágenes de su idílica escapada. Simplemente ha señalado "back from the Polo Norte" (Regreso del Polo Norte) junto a una imagen de la ubicación recóndita y lejana en la que se se ha refugiado a más de 5,000 kilómetros de distancia de Madrid.

Íñigo Onieva ha logrado lo que en un principio parecía imposible. El madrileño nunca cejó en su empeño de recuperar a la mujer de su vida. Estaba dispuesto a todo por reconquistarla. “Pediré perdón a Tamara cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberle engañado”, aseguraba ante los medios de comunicación el pasado mes de octubre. Y lo logró. La noche del 31 de diciembre, pasadas las doce campanadas, el empresario se presentó en casa de Isabel Preysler, donde Tamara daba la bienvenida al 2023. Lo que sucedió después, en presencia de sus más íntimos, sólo lo sabe la familia, pero el amor que se profesan es tan profundo que ha demostrado que puede superar todas las barreras. Su historia de amor que comenzó hace dos años continúa y este nuevo comienzo lo afrontan con la mayor de la ilusiones.