¿Cómo ver 'Caleidoscopio? Esta es el orden correcto para que no te pierdas ningún detalle de la nueva serie de Netflix Este nuevo formato de la plataforma de streaming ofrece más 40.000 combinaciones posibles para visionarla

Netflix se ha convertido en uno de los soportes favoritos del público para ver cómodamente la televisión. Tiene contenidos de todos los géneros y para todos los gustos y ahora ha comenzado el año dando un paso más allá con un experimento y ha añadido un nuevo formato que hace su oferta aún más atractiva. Se trata de Caleidoscopio, una serie que versa sobre un atraco y donde su encanto reside más que en su trama, en su manera de contarla.

La ficción, producida por Ridley Scott, está planteada con una narrativa no lineal. Está dividida en ocho capítulos (nueve si contamos el prólogo) que, haciendo honor al título, tienen nombre de colores, con un único relato que se plantea como un rompecabezas y los episodios pueden aparecer en Netflix ordenados de maneras diferentes. Es el espectador el que decide cómo la visiona: podemos dejarnos llevar por la disposición que propone la plataforma o bien personalizarlo.

La serie, que versa sobre el golpe cometido por una banda de ladrones a lo largo de 25 años, puede verse de muchas maneras, alcanzando las 40.320 combinaciones. Así, cada espectador disfrutará de los episodios de Caleidoscopio en un orden distinto, percibiendo de forma única las distintas versiones de la historia, las motivaciones de cada personaje y los enigmas que suscita el golpe.

Si eres de los que no sabes muy bien cómo proceder o no te acabas de enterar bien de lo que estás viendo... no te preocupes. Su creador, Eric García, ha realizado una sugerencia con el fin de que puedas disfrutar de la producción de la mejor manera ya que, a pesar de que el formato está basado en la aleatoriedad, sí tiene algunas reglas. Y la principal es que el episodio Blanco, que siempre aparece en octavo lugar, debe ser visto al final del todo porque cuenta el gran robo que la banda prepara en el resto de capítulos. De hacerlo así, aún habría 5.000 maneras distintas de ver la serie.

"La idea es que cuando ves el episodio Blanco, estés obteniendo las respuestas verdaderas a cosas que se han insinuado antes y después. Realmente descubres las verdaderas motivaciones de todos. Es casi como una llave maestra", aseguró Eric García en su presentación en Tudum, un evento global para los fans de Netflix.

Te sugerimos el mejor orden de los capítulos para que entiendas la serie de principio a fin

Partamos de la base de que la idea de un orden correcto es muy relativa en lo que respecta a esta ficciñon. Si eres de los que prefiere que la historia vaya de manera estríctamente cronológica, tendrás que hacer una pequeña 'trampa' y será necesario saltarse la norma de dejar el episodio Blanco para el final.

La estructura de capítulos de Caleidoscopio cronológica quedaría de la siguiente manera: Violeta (24 años antes del atraco) , Verde (Siete años antes del atraco), Amarillo (Seis semanas antes del atraco) , Naranja (Tres semanas antes del atraco) , Azul (Cinco días antes) , Blanco (El atraco) , Rojo (La mañana después del atraco), Rosa (Seis meses después del atraco). Entre los que eligen este modo está el escritor Stephen King, quien ha sucumbido a los encantos de la serie y la cataloga de sobresaliente y de primer nivel.

Aunque sea la manera en la que mejor se entienda la historia, el problema de verla así es que, realmente, la serie no está pensada para consumirla de esta forma. El episodio del atraco (Blanco) está ideado para visionarse el último, por lo que podría perder algo de intriga con ciertas revelaciones que se van conociendo.

Te proponemos otras opciones algo más 'arriesgadas': La primera de ellas sería ver Amarillo, Verde, Naranja, Violeta, Azul, Rojo, Rosa, Blanco. De este modo ,partes de un primer episodio que presenta de manera exhaustiva a los personajes que forman la banda de ladrones y sienta unas bases fuertes sobre la trama. De ahí, irás alternando entre flashbacks que dan motivación y profundidad a los protagonistas con capítulos que hacen avanzar la cuenta atrás hacia el gran golpe.

Después, verás los dos episodios ambientados, respectivamente, un día y seis meses después del gran golpe, quedándote con las dudas justas para disfrutar al máximo del último capítulo, el desenlace en el que descubrirás, por fin, todo lo que sucedió durante el robo.

Si eres de los atrevidos, la elección más radical sería consumirla con el orden inverso, del Rosa hasta el Violeta, aunque el resultado puede ser algo extraño.

Una tercera alternativa podría ser empezar por Rojo, momento justo después de perpretar el atraco y, a partir de ahí, ir hacia atrás alternando episodios de preparación del mismo con los de flashbacks: Rojo, Amarillo, Verde, Naranja, Violeta, Azul, Blanco y Rosa. De este modo, comenzamos sabiendo que se ha producido un golpe pero que algo no ha salido bien, por lo que saltaríamos al pasado para enterarnos de qué es lo que ha ocurrido.

Cómo ves, hay infinidad de combinaciones... estas son solo algunas sugerencias pero ¿cuál es para ti el orden ideal de los colores de este Caleidoscopio? ¡Tú decides!

¿De qué va la serie antológica de Netflix?

La ficción está inspirada vagamente en la historia real de los setenta mil millones de dólares en bonos que desaparecieron de Manhattan durante el huracán Sandy, consta de ocho episodios que abarcan desde 24 años antes del atraco hasta 6 meses después.

Los ladrones de Caleidoscopio se proponen abrir una cámara acorazada aparentemente inexpugnable, tras la cual se esconde el mayor botín de la historia. A la extrema seguridad que la protege, blindada y vigilada al máximo, se suma también el FBI, que estrecha un poco más el cerco sobre los protagonistas en cada desliz que cometen. En un clima como ese, no es raro que empiecen a aflorar recelos, venganzas. maquinaciones y traiciones entre los miembros de la propia banda.

¿Cómo se ideó el plan? ¿Quién logrará salirse con la suya? ¿En quién se puede confiar? Para resolver estas preguntas es clave la labor del elenco de la serie, formado por Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), Rufus Sewell (La leyenda del Zorro, El hombre en el castillo), Paz Vega (A todo gas 2), Tati Gabrielle, Rosaline Elbay, Jai Courtney, Peter Mark Kendall, Niousha Noor y Jordan Mendoza.