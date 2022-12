Adaptación de la novela de D.H. Lawrence 'El amante de Lady Chatterley', la erótica y tormentosa historia de amor que está arrasando en Netflix Está protagonizada por Jack O'Connell y Emma Corrin ('The Crown'), ella en la piel de un personaje femenino de época que no acata la reglas

El amante de Lady Chatterley es el nuevo drama de época de Netflix que acaba de desembarcar en nuestro país y que se ha convertido en un auténtico éxito en la plataforma de streaming. Se trata de una adaptación de la novela homónima escrita en 1928 por D.H. Lawrence y habla sobre la emancipación, el amor, el adulterio y, sobre todo, sobre la sexualidad. Su temática fue muy controvertida en la época, estuvo prohibida en EE.UU hasta 1959 y, en España, no pasó la censura hasta 1976.

El filme original de Netflix, donde el amor es un acto de fe, está protagonizado por Emma Corrin, quien se mete en el papel de Lady Chatterley, una actriz muy conocida por el público por encarnar a la princesa Diana en The Crown. En esta ocasión, da vida a una mujer de la época de los años 20 muy poco convencional y que no acata las reglas impuestas. El galán de la cinta es Jack O'Connell, al que hemos visto en Skins y Unbroken, que interpreta a Oliver Mellors. La pareja ha sabido crear a la perfección una tensión erótica, sexual e intelectual que los acompaña durante toda la película.

Pese a que la novela fue catalogada como pornográfica, esta no es una historia erótica o, al menos, no está basada exclusivamente en la lujuria o el deseo irrefrenable. Más bien se trata de un recorrido hacia el sexo a través de la intimidad Laure de Clermont-Tonnerre, directora de la película, desarrolla la trama a través de preguntas que la necesidad carnal no responde de inmediato tales como ¿quiénes somos al experimentar el amor? o ¿qué nos arrebata la búsqueda de una voraz necesidad del otro?

¿De qué va El amante de lady Chatterley?

Al casarse con sir Clifford Chatterley (Matthew Duckett), Connie (Emma Corrin) adopta el título de Lady Chatterley, la aparente garantía para una vida de opulencia y privilegios. Ella es una bohemia, burguesa y moderna y algo más liberada que la típica mujer inglesa de los años 20. Sin ir más lejos, el día de su boda, habla con su hermana Hilda (Faye Marsay) de sus relaciones pasadas, mientras que su marido solo piensa en que tiene que volver a la guerra y que es posible que le maten.

Clifford no muere en combate, pero vuelve de la Primera Guerra Mundial postrado en una silla de ruedas. Poco a poco, esa unión idílica se va tornando en una cárcel. La pareja tendrá que enfrentarse a las nuevas circunstancias y a dificultades como cómo Clifford podrá vestirse de cintura para abajo o mantener relaciones íntimas, algo necesario para tener un hijo que se convierta en el heredero Chatterley. Esto hará que la joven se plantee múltiples interrogantes sobre su matrimonio.

Ante la imposibilidad de Clifford de cuidar de sus propiedades solo, contratan a personal que pueda ayudarle en esas tareas, entre ellos, un guardabosques que reside dentro de su finca.

Con el cambio de su situación personal, Connie comienza a aburrirse por lo que, mientras que su marido ha decidido invertir en la minería del carbón y está muy ocupado, ella comienza a dar largos paseos por la propiedad. Durante uno de esos recorridos, se cruza con Oliver Mellors (Jack O'Connell), el citado guardabosques, y, entre ellos, saltarán chispas nada más conocerse.

La pareja se enamora y su aventura se convierte en objeto de cotilleo, algo que hace que Connie se enfrente a una importante decisión: seguir lo que le dicta el corazón o volver con su esposo y acatar lo que la sociedad de la época espera de ella. La situación se complica cuando Clifford le sugiera a Connie que tenga un amante secreto para que le dé un hijo que pueda hacer pasar como suyo legítimo y convertirlo en su heredero.

Aunque seas un ávido lector o hayas visto otras películas que se han hecho sobre la novela, no debes perderte esta versión de El amante de Lady Chatterley ya que introduce algunas modificaciones sobre el texto original, como el papel que juega Connie o el final de la historia, entre otras.