El cambio radical de estilo con el que Emma Corrin se aleja de Diana de Gales Dos años después de haber interpretado a la princesa en 'The Crown', la actriz británica está casi irreconocible

Todavía tenemos que esperar unos cuantos meses para engancharnos una vez más a The Crown, la serie aristocrática que nos ha conquistado estos años (a la par con Los Bridgerton, por supuesto). Como bien sabemos, esta quinta temporada nos adentrará en los momentos finales de la vida de Diana de Gales, ahora interpretada por Elizabeth Debicki. ¿Estará a la altura de su antecesora, Emma Corrin? La británica de 26 años encarnó a la princesa al punto de mimetizarse con ella más allá de la pantalla, pero esos días han pasado. ¿La reconoces?

- El estilo de Emma Corrin más allá de The Crown

El atrevido vestido español que confirma su metamorfosis

Conocimos a Emma Corrin como Diana de Gales, cuando asumió este rol para la cuarta entrega de la serie y se camuflajeaba al completo con el personaje, optando por cuellos babero, estampados de lunares y otros sellos distintivos del mismo. Dos años más tarde, es casi imposible reconocerla. Apuesta por un estilo andrógino e irreverente, palpable en su última elección de estilo. Este fin de semana, la actriz acudió a los Premios Olivier con un total look de la casa española Loewe, compuesto por un vestido estampado satírico, sujetador de globos superpuesto y botas futuristas de charol.

Su estilismo de belleza también ha dado un giro de 180 grados. Desde que abandonó el papel de la princesa, ha llevado el pelo corto tipo pixie hasta decolorárselo en tonalidad rubio platino, como lo lleva actualmente. Apuesta por elecciones excéntricas -esas que cuesta imaginar sobre la alfombra roja- y suele prescindir de joyas, otra brecha que la separa de 'Lady Di'.

- Emma Corrin y Anya Taylor-Joy, un duelo de estilo con los looks más virales de los Emmy

Los Premios Emmy, celebrados el pasado septiembre, marcan un antes y un después en su trayectoria estilística. Si bien no se llevó la estatuilla por su trabajo en The Crown todas las miradas se posaron esa noche en ella gracias a este excéntrico look alienígena, firmado por Miu Miu. Aunque viene protagonizado por un sencillo vestido palabra de honor en color vainilla, destacaron sus inusuales complementos: un gorro de nadadora a juego y guantes largos, de donde se desprendía una manicura metalizada de uñas muy largas y afiladas, un trabajo de la estilista Simmy Cummings.

- 6 mantras de moda que Emma Corrin aprendió de la princesa Diana

Recordamos sus días como Diana de Gales

La vimos lucir los looks más icónicos de la princesa en la serie, pero fuera de esta también se decantaba por prendas románticas, potentes y de corte retro que nos recordaban a Diana. Vestida de Chanel, como ocurrió en Venecia, o de Miu Miu (la imagen posterior), eran incontables las referencias en su armario a esta legendaria royal. bien reconocida por su tendencia a divertirse con la moda por medio de colores brillantes y diseños con volúmenes, botones de pedrería o tejidos especiales.

- La 'gen Z' reabre el debate sobre las barreras del género en la moda

Su salida de la serie supuso un permiso para explorar nuevos terrenos estéticos de la mano de su estilista Harry Lambert, el mismo encargado de construir la imagen del multifacético Harry Styles. Ahora Corrin comparte con el intérprete de As It Was una fascinación por los trajes masculinos con apliques o cortes peculiares y demás piezas que desafían las barreras del género.