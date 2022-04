Diana de Gales se convierte en el talismán de Elizabeth Debicki ('The Crown')

Casi 25 años después de su trágica muerte, el legado de Diana de Gales se mantiene vivo entre las nuevas generaciones cada vez que celebrities e influencers copian sus looks más icónicos y dan pie a nuevos proyectos que nos adentran en la vida de quien fue apodada 'Lady Di'. Del mismo modo que la película Spencer puede concederle a Kristen Stewart su primera nominación al Oscar, Elizabeth Debicki, que interpretará a la princesa en las dos últimas entregas de The Crown, ha visto su ya exitosa carrera impulsada aún más tras asumir el rol. ¿Su último logro? Ser elegida como embajadora de Dior, una casa que guarda una estrecha e histórica relación con la madre de Guillermo y Harry.

Diana de Gales, el talismán de Debicki

Sin haberse estrenado todavía la quinta temporada de The Crown, en la que debutará como una 'Lady Di' adulta, retratando su etapa de separación del príncipe Carlos hasta su fallecimiento, la expectación crece en torno a la actriz, que previamente ha ejercido importantes papeles en Tenet, El Gran Gatsby o Guardianes de la Galaxia Vol.2. ¡Aunque ninguno como este! Quizá no lo sabes, pero la australiana tiene más en común con Diana de Gales que su impresionante parecido físico. Se ha dado a conocer que Elizabeth será imagen del universo Rose Dior, la exclusiva línea de joyería ideada por Victoire de Casetllane para la casa francesa. Se trata de un imaginario de lujo compuesto por cuatro colecciones que exaltan la rosa, símbolo de la feminidad y pluralidad de la mujer Dior. La elección no es casual, pues tanto Diana de Gales como la misma Debicki tienen una historia con la firma que las une incluso más.

Un ascenso imparable, más allá de la ficción

Esa sencilla elegancia promovida por Christian Dior desde sus incios reside también en Debicki, quien desde hace años se decanta por este sello al momento de pisar alfombras rojas tan ansiadas como el mítico Festival de Cannes. El anuncio de su nombramiento como imagen de Dior no debe caer de sorpresa. La marca contó con su presencia en la presentación de la última colección Primavera/Verano 2022, en el marco de la Semana de la Moda de París. En noviembre de 2022, la australiana hará el relevo a Emma Corrin, quien en la cuarta entrega emuló varios de los estilismos inolvidables de la princesa, como el famoso vestido Elvis y sus adorados posados de premamá. A pesar de ello, es Debicki quien realmente encarna a Diana de Gales dentro y fuera de la pequeña pantalla con sus trajes ochenteros, románticos diseños fluidos y su porte de royal.

¡Diana es 'Lady Dior'!

Versace, Catherine Walker, David y Elizabeth Emmanuel... es larga la lista de modistos que acompañaron a Diana de Gales durante su vida, construyendo progresivamente el estilo de un icono eterno. En este relato, no obstante, Dior ocupa un lugar crucial. Si quería vestir un traje de dos piezas, la elección era evidente: las chaquetas Bar de la firma y sus faldas rectas a juego evocan una sofisticación effortless que fascinaba a la princesa. Su idilio, sin embargo, se centra en un bolso que hoy en día lleva su nombre. Este accesorio acolchado con asa superior, adornado con letras metálicas decorativas, es la representación del 'efecto Diana'. Originalmente llamado Chouchou, no estaba a la venta y solo lo poseían unas pocas mujeres en el mundo cuando la Primera Dama de Francia se lo obsequió en septiembre de 1995. Fue un flechazo instantáneo. Lo llevó tantas veces que en 1996 este exclusivo complemento fue rebautizado Lady Dior, actualmente uno de los superventas de la marca.