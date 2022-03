De su anillazo a la blusa 'pussy bow': el esperado look de Diana que también verás en 'The Crown' Cuidando todo detalle, Emma Corrin impacta al recordar a la que fuera princesa de Gales durante el anuncio de su compromiso con Carlos de Inglaterra

Cuenta atrás para el esperado estreno de la cuarta temporada de The Crown. Unos nuevos capítulos de este popular título de Netflix que se lanzarán el próximo domingo 15 de noviembre. Y se esperan con suma impaciencia no solo porque ya cuenta esta serie con millones de fans en todo el mundo, sino porque será la primera vez que veamos a Diana de Gales, interpretada por la actriz británica Emma Corrin en esta primera entrega (después será la francesa Elizabeth Debicki quien la releve). Poco a poco, se han ido desvelando momentos del rodaje que nos mostrarán la agridulce historia de la que fuera princesa de Gales tras su matrimonio con príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II. Situaciones en los que no ha pasado desapercibido el minucioso trabajo de vestuario que se ha llevado a cabo para recordar al detalle su icónico estilo con el que fascinó al mundo entero.

VER GALERÍA

-Doce looks inolvidables de Diana de Gales que nos gustaría ver en The Crown

Desde que se anunciara el fichaje de Emma Corrin como Diana de Gales en esta serie de televisión. Muchas especulaciones se han hecho sobre qué looks se recordarán en los nuevos capítulos; sin embargo, el misterio se ha ido resolviendo al menos parcialmente, pues se han ido publicando imágenes del rodaje en el que hemos podido recordar, por ejemplo, su impactante vestido de novia. El último estilismo que se ha desvelado ha sido uno decisivo en la historia de la que fuera esposa de Carlos de Inglaterra, el que lució en el día que la pareja anunció su compromiso.

-De la novia a las invitadas: los fascinantes looks de la boda de Diana de Gales hace 39 años

VER GALERÍA

Con todo lujo de detalles, The Crown ha recordado aquel encuentro con los medios de comunicación protagonizado por Diana Spencer (todavía no había recibido el título de princesa de Gales, efectivo tras su boda) y Carlos de Inglaterra el 24 de febrero de 1981 en los jardines del Palacio de Buckingham. Para la ocasión y como vemos ahora en la actriz Emma Corrin, la prometida lució un inolvidable look que tenía como pieza central un conjunto azul de chaqueta con hombros realzados, solapas recreando ondas y cinturón al tono; y falda midi a juego con plisado frontal.

VER GALERÍA

-La tendencia de 2020 que Kate Middleton adelantó hace 9 años con su look de compromiso

Muy original, Diana acompañó su conjunto azul de una blusa pussy bow con estampado que recreaba las siluetas de aves volando. En contraste, llevó una cartera de mano y unos zapatos en tono más oscuro. Como colofón, la futura princesa de Gales lucía en su mano izquierda el anillo de pedida, una joya que muestra un zafiro Ceilán ovalado de 12 quilates, engastado en oro blanco de 18 quilates y rodeado por 14 diamantes. Creado por el entonces joyero de la corona Garrard, esta pieza se encuentra actualmente en el joyero de Kate Middleton. De hecho, la duquesa de Cambridge no se separa de él, salvo en contadas ocasiones.

Loading the player...

Así han recreado la boda de Diana en 'The Crown'