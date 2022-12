'El búnker': esto es lo que se sabe sobre la nueva serie del creador de 'La casa de papel'

Todos vivimos durante el confinamiento la experiencia de no poder salir de casa y de temer por la salud y el futuro de nuestra familia. Sin embargo, todavía las series de ficción no han querido abordar esta situación con demasiada profundidad, es como si hablar de un futuro apocalíptico real pudiera traer de vuelta los fantasmas de lo vivido anteriormente. Pero a Alex Pina, el creador de La casa de papel, está ya en pleno desarrollo de la que será su siguiente serie para Netflix de la que ya se conoce el título, será El búnker, y aunque no tiene nada que ver con el COVID ni la crisis sanitaria vivida, sí está directamente relacionada con hechos reales ocurridos tras 2020.

Alex Pina empezó creando El barco, que ocurría íntegramente en alta mar. Posteriormente fue el responsable de Vis a vis que se localizaba casi por completo en una prisión, y posteriormente nos trajo La casa de papel, en la Fábrica de Moneda y Timbre. Son tres ejemplos de series que ocurren en un solo lugar y que sacan todo el provecho de un espacio acotado. Este patrón vuelve a confluir con la nueva serie que prepara para Netflix, que se le ocurrió cuando descubrió que existen familias con las fortunas más abultadas del planeta que están previendo qué hacer si vuelve a ocurrir una situación igual o peor de la que vivimos durante el confinamiento.

Punto de partida de ‘El búnker’

La sinopsis que ya se conoce de El búnker nos lleva a un hipotético futuro cercano en el que el planeta vuelve a vivir una situación apocalíptica, pero no una cualquiera, sino una realmente limitante y perpetua, más parecida a una lluvia nuclear o a un amanecer zombie. En ese caso las familias más acaudaladas ya estarían preparadas para sobrevivir sin experimentar las limitaciones que pudieron haber padecido en 2020. Esa es precisamente la premisa que Álex Pina tomó de la realidad, pues supo que ya hay familias acaudaladas que han construido búnkers con todas las comodidades, donde permanecerán juntos como si de una comunidad de ricos se tratara. Pequeñas ciudades diseñadas para que bajo tierra no se eche en falta el exterior y puedan seguir manteniendo relaciones humanas entre los precursores del proyecto.

Todo arranca con un grupo de familias adineradas que entran al búnker que ellos mismos ordenaron construir. Sin embargo no es un espacio claustrofóbico, sino que está diseñado mediante pantallas led y otros dispositivos para generar la ilusión de estar en cualquier parte del mundo, incluso en una pista de esquí. Mediante la temperatura, la luz y la decoración ese lugar de retiro puede ser cualquier cosa, y goza además de todas las comodidades y necesidades para que las familias de estos poseedores de las fortunas más colmadas del planeta no echen de menos la vida que antes llevaban.

Sin embargo, como ocurre con las series de Alex Pina y con muchas otras que se basan en personas en un lugar concreto, sin posibilidad de escape, las miserias humanas empezarán a aflorar y lo que no consiguió el apocalipsis lo conseguirán los más bajos instintos y pareceres humanos: el egoísmo, la traición, las inseguridades y la mentira, un caldo de cultivo sin escapatoria en un búnker. Aún no se conoce el elenco que participará en esta serie, sólo que su casa será Netflix y su rodaje se inicia en cuanto empiece 2023, por lo que previsiblemente la podremos ver a finales de ese año. Para entonces podremos conocer cuales son las tramas y las situaciones de estos millonarios bajo tierra en una época excepcional.