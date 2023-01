No te pierdas 'Smiley', la comedia romántica LGTBI de Netflix que rompe con el tópico sobre las segundas veces La serie está protagonizada por Carlos Cuevas ('Merlí') y Miki Esparbé ('Cuerpo de élite)

Llevamos un ritmo de vida frenético, por lo que uno de los mejores planes para arrancar el año es disfrutar en el sofá de casa viendo la televisión, bien calentitos debajo de una manta, mientras nos olvidamos del resto del mundo. Si eres amante de las comedias románticas, te recomendamos Smiley, la serie de Netflix que te pondrá una sonrisa de oreja a oreja, como la del dibujo icónico de los 80´s. Se trata de una historia escrita por Guillem Clua -que está teniendo un gran éxito- y que rompe con muchos tópicos establecidos con respecto al amor.

La ficción está protagonizada por Carlos Cuevas (Merlí), de 27 años, y Miki Esparbé (Malnazidos, Perdiendo el norte), de 39 años, que se meten en la piel de Álex y Bruno, respectivamente, la pareja gay en torno a la que gira la trama, quienes han sabido crear una gran química en pantalla. El primero acaba de sufrir un desengaño amoroso y el segundo jamás hubiera pensado que alguien como Álex pudiera atraerle lo más mínimo; pero una equivocación hace que se conozcan, y lo que empieza siendo una cita acaba teniendo una mayor trascendencia.

Pero no están solos, sino que, junto a la suya, se entremezclan diferentes historias de amor centradas, sobre todo, en el colectivo LGTBI, protagonizadas por actores tan conocidos como Pepón Nieto (Los hombres de Paco), Meritxell Calvo (Amar es para siempre), Giannina Fruttero (La jauría), Eduardo Lloveras (Intimidad), Ruth Llopis (Valeria) y Ramon Pujol (Ciega a citas).

Smiley es una adaptación de la obra de teatro homónima de Guillem Clua, quien también escribe todos los guiones de la serie, estrenada sobre las tablas hace 10 años, y aunque aborda los asuntos en tono de comedia y de una manera desenfadada, también da que pensar al que la ve sobre muchos temas relacionados con el corazón y las relaciones.

Para su autor "es la mayor historia de amor que he vivido jamás. Y como ocurre a menudo con las historias de amor, empezó con algo muy pequeño y ha ido creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en algo que me ha cambiado la vida. En todo este tiempo Smiley ha tocado el alma de miles de personas en teatros de todo el mundo y me hace muy feliz que lo pueda seguir haciendo desde una plataforma tan orgullosa de la diversidad como Netflix" ha explicado Gulliem Clua.

Además, ha añadido: "No solo porque la historia de Álex y Bruno llegará a millones de personas más, sino porque los dos estarán acompañados por un nuevo universo entero de historias de amor LGTBI. Por eso digo que Smiley es mi mayor historia de amor. Y lo mejor es que no ha hecho más que empezar".

A lo largo de los ocho episodios de los que consta la serie, se exploran diferentes historias que van desde la búsqueda del amor, el ser sinceros con nosotros mismos, las relaciones entre personas de edad avanzada, el edadismo o discriminación por la edad, la superficialidad de las aplicaciones para encontrar pareja o el hecho de que a veces las relaciones terminan sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo.

¿De qué va Smiley?

La historia arranca con Álex, que acaba de tener un desengaño amoroso. Se había hecho ilusiones con un chico que, al cabo de pocas semanas, le ha hecho ghosting, es decir, ha desaparecido del mapa sin dar la más mínima señal, ni de manera presencial, ni virtual... Algo que, el joven camarero, de 35 años, no acaba de entender y que no le ha sentado nada bien.

Decidido, Álex coge el teléfono y se dispone a pedir explicaciones al susodicho con un mensaje de voz que tendrá consecuencias de lo más inesperadas… no por su contenido sino porque se lo acaba mandando por error a Bruno, a quién no ha visto jamás. Ese inocente primer equívoco es el primero de una cadena de acontecimientos que cambiará la vida de los dos para siempre.

Álex es el típico chico obsesionado con el gimnasio que trabaja en el Bar Bero, un lugar de ambiente donde siempre termina ligando con algún cliente. En cambio, Bruno es un arquitecto, amante del cine que siempre ha sido rechazado por su físico en la aplicaciones para ligar de la comunidad gay. Son dos polos opuestos que, irremediablemente, se atraerán.

El escuchar el mensaje de Álex, Bruno siente lástima por él y decide llamarle para que sepa que él no era el destinatario de ese audio, que ha habido una equivocación. Lo que comienza como un simple aviso, se acaba convirtiendo en una agradable conversación que acaba en una cita a ciegas entre ambos.

Las cosas entre ellos no salen del todo bien y, a partir de ese momento, comienzan con un tira y afloja reflejo de la sociedad en la que vivimos en la que, en lugar de mostrar nuestros sentimientos tal como son, luchamos contra ellos, alejando a aquellas personas que más queremos en nuestras vidas. ¿Habrá una segunda oportunidad para Álex y Bruno y acabará triunfando el amor? Descúbrelo tú mismo en una serie que te dejará con un buen sabor de boca y una sonrisa.