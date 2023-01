¿Se convertirá en galán como su padre? El día en el que el hijo de William Levy debutó en una telenovela

William Levy y Elizabeth Gutiérrez son dos grandes estrellas del espectáculo. Siendo sus padres artistas y habiendo crecido rodeado de cámaras, muchos pensaban que su hijo Christopher, de 16 años, seguiría sus pasos, pero no ha sido así. El muchacho está dedicado en cuerpo y alma al béisbol, un deporte en el que ha destacado desde muy pequeño y que el protagonista de Café con aroma de mujer también practicó en su juventud. Lo que, tal vez, aún muchos no sepan es que el primogénito de la pareja ya tuvo su primera experiencia en el mundo de las telenovelas de la mano de sus famosos papás.

Su debut en el mundo de la actuación fue en Miami en el año 2006. Christopher tenía apenas unos meses y sus padres estaban grabando la exitosa telenovela Acorralada, protagonizada por Alejandra Lazcano y David Zepeda, con quien William, de 42 años, volvería a trabajar años después en México en Sortilegio.

Christopher era un precioso bebé rubio que encarnaba a Maxito. Curiosamente, en la ficción, era hijo de la pareja protagonista, no de William y Elizabeth, quienes también formaban parte del reparto. La anécdota la ha desvelado a través de su perfil el escritor de la telenovela, Alberto Gómez, donde ha compartido un vídeo en el que podemos ver al elenco interactuando con el niño en el set de rodaje.

"Preparación antes de grabar la secuencia del cumpleaños del hijo de los protagonistas. Les cuento que el bebé en la vida real era el hijo de los actores Elizabeth Gutiérrez y William Levy", ha escrito junto al clip Alberto Gómez.

En las imágenes se puede como todos los actores se deshacen en mimos con el pequeño mientras a sus padres, que observan la escena sonrientes y orgullosos detrás de las cámaras, se les cae la baba viendo a su hijo. Y no es para menos porque el niño está para comérselo con su gorrito de fiesta. No sería esta la única secuencia en la que aparecería Christopher, lo haría también en otros capítulos de la serie.

El joven ya ha elegido su futuro profesional y está encaminado hacia el mundo del deporte, pero el galán cubano y Elizabeth Gutiérrez, que han mantenido una relación durante dos décadas, también son padres de Kailey, de 12 años. A la niña la hemos visto en algunos videos que ha compartido bailando o interpretando escenas de películas o series, donde demuestra tener grandes dotes artísticas, solo el tiempo dirá si ella se decanta por el mundo del espectáculo y coge el testigo de sus padres.

El chico destaca como jugador de beisbol y ocupa el puesto de bateador. Siempre que tiene ocasión William, gran amante de este y otros deportes, acude a verle al "diamante" (nombre que recibe el campo de este deporte) para animarle desde la grada.

"Fantástico volver a ver a mi campeón en el campo. Dios es bueno", aseguraba el actor hace algunos meses al compartir un vídeo de su hijo que grabó desde el estadio. Se trababa de un partido importante porque un año antes su hijo había sufrido un accidente con un carrito de golf que casi acaba con su carrera deportiva profesional.

Este mes de septiembre, el intérprete presumía por el gran logro de su hijo. "Gracias Dios por darle a este campeón la oportunidad de volver al baseball diamond haciendo lo que más le gusta. Gracias a todos los que en tiempos difíciles mandaron sus buenas energías y le regalaron a nuestro niño sus oraciones", escribía el artista. "Dios siempre los bendiga a ustedes y nuestros bebés. Orgulloso de ti campeón. Has recorrido un largo camino. Eres una inspiración", añadía pletórico el actor, quien se prepara para el próximo estreno de Montecristo, su primer proyecto en España.

Además de parecerse mucho físicamente, Christopher también comparte otras cosas con su padre: es muy religioso, y para sus casi 975.000 seguidores tiene destacadas dos citas de la Biblia: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece", de los Filipenses; y "No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". Dos muestras de cómo el hijo mayor de William y Elizabeth se apoyó en su fe cristiana para recuperarse de su lesión en la rodilla y poder seguir destacando en el deporte.