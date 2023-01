¿Qué deportes practica William Levy para tener un cuerpo diez?

William Levy entró en los corazones del gran público a nivel mundial gracias a su interpretación como Sebastián Vallejo en la exitosa Café con aroma de mujer. Lleva más de dos décadas de carrera a sus espaldas y, a sus 42 años, el intérprete de Acorralada sigue levantando pasiones y robando suspiros, además de por su talento, por su físico imponente, algo que no solo es fruto de la genética, sino también del duro trabajo que realiza en el gimnasio a diario.

William Levy es un apasionado de las actividades deportivas y de la buena alimentación, dos factores determinantes que le permiten tener ese cuerpo de infarto del que presume a menudo en las fotos y videos que comparte con sus seguidores, que se deleitan viendo el trabajado torso del protagonista de Addicted y sus abdominales de acero. Aunque parte de tener una buena constitución, solo con eso no es necesario y te contamos sus secretos para estar en forma por si te animas a emularlo.

Sabe que su cuerpo es una de sus herramientas de trabajo y lo cuida con mimo, para ello el apuesto galán presta una especial atención en sus rutinas deportivas a los ejercicios de fuerza, como levantar peso, para lograr tener un pecho y una espalda definidos y unos bíceps y tríceps bien marcados, y realizar un buen número de abdominales, para conseguir la 'tableta de chocolate' de su vientre con la que vuelve locos a sus millones de seguidores.

El protagonista de Montecristo, que es uno de los intérpretes con mejor físico de la pantalla televisiva, combina estos ejercicios con otras dos disciplinas a las que dedica, al menos, una hora diaria, y con las que cultiva su cuerpo y también su mente. La primera de ellas es el boxeo, uno de sus deportes favoritos, que le hace aumentar su resistencia física, su capacidad aeróbica y le ayuda a tener más fuerza. Una actividad que el propio actor considera indispensable para tener un corazón sano y que mejora el equilibrio, la agilidad y la potencia.

El otro de los 'secretos' de William para mantenerse en forma es el kárate. Además de los beneficios físicos que le proporciona, el actor ha afirmado que le ayuda a fortalecer su mente y a sentirse más seguro porque con su práctica obtiene un mayor conocimiento de sus capacidades mentales. Se trata de un deporte que fortalece el cuerpo por completo, mejora la coordinación y hace que los reflejos sean más rápidos.

Para muchos, entre los propósitos para el año nuevo está el de ir al gimnasio regularmente, sin duda, tener un compañero de fatigas como William Levy en nuestro centro haría que lo cumpliéramos con creces aunque no lográramos su cuerpo de infarto, puesto que, lo suyo no solo es el resultado de la disciplina deportiva a la que se somete, sino que también de debe al cuidado de la alimentación.

William sigue una dieta rica proteínas, carbohidratos y grasas saludables en la que no faltan el arroz, los frijoles, verduras, pollo, ensalada, pavo, fruta y pescado. Pero no es una alimentación en la que no haya espacio para los caprichos y, a veces, también se permite el lujo de tomar patatas fritas y un delicioso helado. De vez en cuando también tiene tiempo para probar nuevos alimentos, como en su reciente visita a España donde degustó productos típicos de la gastronomía nacional junto a un grupo de amigos en su escapada a unas prestigiosas bodegas en la provincia de Valladolid.