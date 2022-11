La simpática reacción de William Levy al saber que su madre en 'Café con aroma de mujer' no lo conocía

Café con aroma de mujer se ha convertido en la series más populares y su protagonista, William Levy, en uno de los artistas latinos más queridos. Su fama ha traspasado fronteras y son pocos los lugares que no han caído rendidos ante el talento y los encantos del intérprete cubano. Resulta casi impensable imaginar que haya alguien que no sepa quién es pero, hasta hace no mucho tiempo y a pesar de su extensa trayectoria profesional, esto no era así. Sin ir más lejos, al llegar a Colombia para las grabaciones de la telenovela que le ha encumbrado a la fama, su madre en la ficción, la actriz Luces Velásquez, no conocía su trabajo ni había escuchado hablar de él antes.

La intérprete de Yo soy Betty, la fea, de 62 años, que se mete en la piel de Julia Vallejo en la aplaudida ficción, compartía una simpática anécdota con el protagonista de Sortilegio del momento en el que ambos se conocieron. "Cuando llegamos a grabar al eje cafetero fue muy bonito porque a nosotros nos encerraron allí en unas haciendas porque estábamos en plena pandemia", comenzaba relatando en una entrevista con el periodista colombiano Fernando Fabián Sarmiento. William Levy llegó, se sentó a su lado y se presentó. Después le preguntó: "¿Tú sabes quién soy yo?, ¿tú me conoces?, ¿conoces mi trayectoria?'. A lo que Luces, que no había visto producciones aztecas, reconoció con total sinceridad: "No tengo ni idea quién es usted'.

Extrañado por la respuesta de su compañera, el protagonista de Montecristo insistió : "¿Cómo así que no sabes?' ¿No has visto nada de lo que hago?". Luces le respondió que no, "yo no veo telenovelas mexicanas, yo no sé quién es usted". Ante estas palabras, el actor cubano, de 42 años, lejos de sentirse ofendido o herido en su ego, le propuso algo: "¿Nos tomamos un café y hablamos?". Algo a lo que la intérprete accedió con gusto.

La sorpresa de la actriz de Loquito por ti fue mayúscula cuando se sentaron a charlar y vio que, en lugar de contarle sus éxitos y sus méritos profesionales, William empezó a hablarle sobre su emotiva historia de vida. Una reacción con la que el intérprete de Triunfo del amor demostró una vez más que la humildad es uno de los rasgos más destacables de su personalidad.

"Él no se sentó a hablar conmigo sobre su fama y su reconocimiento y demás, sino que me contó su vida desde Cuba, desde que era niño, de la miseria que había vivido, de las dificultades que vivió en Miami cuando llegó… Todo su proceso de la vida y me pareció que era un ser humano maravilloso y encantador. Y realmente lo quiero mucho", afirmó con emoción la protagonista de Ecomoda. Así fue la presentación entre ambos, con un primer encuentro con una anécdota que no olvidarán ninguno de los dos protagonistas.

Luces Velásquez quiso resaltar además el excelente compañero que fue el galán cubano durante las largas y maratonianas jornadas de grabación, no solo con ella, sino con todo el equipo de producción. "Quedó superadoptado de mi parte. Conmigo fue superrespetuoso. Nunca llegó a mis escenas sin que se las supiera, siempre estaba preparado, hicimos grandes escenas con él, creo. Un tipo supremamente generoso con todo el equipo técnico. Él siempre tenía para dar, para ofrecer. Nunca se las dio de divo, jamás", aseguró. También añadió que el artista "podía haberlo hecho de otra manera, pero no, fue muy generoso, muy sencillo y se acopló con todo el equipo".