¿Dónde están? ¿Cuál es su historia? Los 5 escenarios que más nos han llamado la atención de 'Sagrada Familia', la serie que arrasa en Netflix

Si has visto Sagrada Familia, la nueva serie de Manolo Caro, seguro que no has pasado por alto sus escenarios. El director mexicano tenía muy clara la estética de la ficción y ha cuidado hasta el más mínimo detalle. "Todo está pensado y muy bien pensado", ha señalado a ¡HOLA! Eduardo García Alonso, responsable de localizaciones del proyecto. "Todo está relacionado con la trama. Las secuencias, ciertos planos, cada edificio, la decoración... todo tiene su por qué. Es un trabajo muy laborioso", ha explicado. Tardó más de dos meses en encontrar los lugares perfectos para dar forma a esta historia familiar sin límites, pero "el resultado ha sido muy satisfactorio". A continuación te descubrimos los rincones que más nos han llamado la atención.

FUENTE DEL BERRO

Manolo Caro sabía perfectamente dónde quería centrar la trama de Sagrada Familia: en el madrileño barrio de Fuente del Berro. Este lugar se caracteriza por sus pequeños chalés construidos a principios del sigo XX. También es conocido por sus insólitos vecinos, los pavos reales. Cada cierto tiempo aparecen vídeos virales de estos animales campando a sus anchas por las calles, una anécdota que el director mexicano ha reflejado en algunas escenas de la serie.

Gloria Román, personaje al que da vida Najwa Nimri, se muda a Fuente del Berro con su familia para comenzar una nueva vida. Aquí transcurre casi toda la historia, aunque las casas de los protagonistas no se encuentran en este distrito. De hecho, según nos ha contado Eduardo, lo más difícil ha sido encontrar las viviendas de los personajes, que las casas se correspondieran a la perfección con la personalidad de cada uno de ellos.

TORRES BLANCAS

Torres Blancas tiene un papel muy destacado en Sagrada Familia. No como edificio de viviendas, sino como hotel, donde se aloja el personaje de Fernando Alberche y su hija Natalia. También se ha rodado allí una importante conversación entre Aitana (Carla Campra) y Marcos (Álvaro Rico), que termina con un romántico beso antes de caer el agua. Se trata de una de las construcciones más emblemáticas de Madrid y una joya de la arquitectura brutalista. Obra del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza y construido a finales de los años 60, sus 71 metros de altura se configuraron con plataformas circulares, a modo de árbol. Esta construcción, que destaca en el paisaje urbano de la capital, se encuentra en la confluencia del número 2 de la calle Corazón de María con el número 37 de la avenida de América.

La serie refleja su majestuosidad, desde su icónica entrada hasta la piscina que recorre la azotea, un increíble oasis que surge entre el hormigón y que ofrece vistas increíbles de la ciudad. También pone el foco en el interior de la estructura, con una habitación de sinuosas curvas y originales ventanas. "Torres Blancas es espectacular y la decoración es un trabajo brutal del departamento de arte de la serie", ha dicho Eduardo. "Me parece que ha salido fantástico. La entrada, la habitación, la azotea...", ha destacado.

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES EDUARDO TORROJA

En el madrileño barrio de Costillares, en la calle Serrano Galvache, número 4, se encuentra otro de los escenarios de la serie, en el que dos protagonistas de la serie mantienen una reunión sobre los trámites para adoptar un hijo. Nos referimos al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, (IETcc), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un singular edificio que fue inaugurado en 1953. Los arquitectos Manuel Barbero y Gonzalo Echegaray llevaron a cabo este proyecto bajo la dirección y supervisión del ingeniero de caminos Eduardo Torroja, abuelo de la cantante Ana Torroja a quien Franco nombró marqués de Torroja en 1961 por su dedicación a la investigación, docencia y realización de importantes obras públicas, como el mercado de Algeciras (1933), la estructura del hipódromo de la Zarzuela (1934) o el frontón Recoletos (1935).

Es uno de los hitos de la arquitectura española contemporánea y quizás uno de los edificios de Madrid más desconocidos. Está construido en hormigón armado y llama la atención la belleza de sus formas geométricas, la armonía que existe entre las rectas y las curvas. Del exterior destaca el depósito de agua, el silo de carbón en forma de dodecaedro y las pérgolas que rodean el escarpado terreno sobre el que se asienta. Del interior, reflejado en la serie, la escalera curva del edificio principal, levantada sobre una planta ovalada y una gran cristalera, así como el mobiliario, diseñado por el arquitecto Manuel Barbero, que todavía se conserva.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Sagrada Familia está ambientada en los años 90 y Manolo Caro quería que la estética de la serie fuera "brutalista". "Quería darle ese toque, entonces nos centramos en los edificios de Madrid que tuviesen ese tipo de arquitectura", nos cuenta Eduardo. Además de rodar en Torres Blancas o el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, dos edificios que se caracterizan por sus curvas, el equipo se trasladó hasta la desconocida Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, situada en la calle Puerto Rico número 1, en el distrito de Chamartín.

Este templo, que se construyó en los años 60, también es conocido como la iglesia de los mexicanos. Obra del arquitecto mexicano Enrique de la Mora y José Ramón Azpiazu, con la participación de José Antonio Torroja y Félix Candela como ingenieros, posee una espectacular cubierta y planta octogonal. Lo que más llama la atención son sus impresionantes vidrieras, un elemento fundamental en la serie. "Es una iglesia de estilo brutalista y los responsables del templo se han portado muy bien con nosotros. Creemos que hemos sido los únicos que hemos rodado allí y ha salido espectacular en la serie. Como todo en esta ficción, tiene su por qué. La protagonista de la ficción se dedica a realizar vidrieras y Manolo Caro juega con eso todo el rato. Es algo que también se puede ver en la casa del pasado de la protagonista", ha matizado Eduardo.

EL EDIFICIO DE UGT

Muy cerca de Torres Blancas se encuentra otro escenario de la serie, el edificio de UGT. No sale su exterior, pero sí ciertos lugares de su interior, como el salón de actos. Esta sala ha servido para recrear el conservatorio, donde se encuentran por primera vez Aitana (Carla Campra) y Marcos (Álvaro Rico). Esta localización en concreto fue un trabajo de documentación e investigación por parte de Eduardo. "Quedé con los responsables del edificio para que me enseñaran lo que había y lo que nos podía valer, y la verdad que nos sirvió para unas cuantas cositas", ha asegurado.

Sagrada Familia se estrenó el pasado 14 de octubre en Netflix. El reparto de la nueva serie de Manolo Caro incluye a Najwa Nimri, Alba Flores, Álex García, Macarena Gómez y Álvaro Rico. En ocho episodios, de unos 30 minutos de duración cada uno, el director mexicano cuenta la rocambolesca historia de una familia que oculta un secreto inconfesable.