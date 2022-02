Conoce la historia familiar de la excantante de Mecano: la nueva marquesa de Torroja

Loading the player...

Ana Torroja no solo ha sido el rostro de Mecano, uno de los grupos mas importantes de la historia de la música pop española durante los años 80 y 90, si no que además pertenece a una prestigiosa familia de científicos, entre quienes destacó su abuelo, Eduardo Torroja y Miret como uno de los ingenieros de mayor éxito en nuestro país. Tanto es así que su obra fue reconocida durante la dictadura franquista con el título póstumo de Marqués de Torroja en reconocimiento a sus “numerosas y valiosas obras científicas” y por haber consagrado su vida “a la investigación y la docencia y a la realización de importantísimas obras en nuestra patria, a la que entregó todas sus actividades y enalteció con su prestigio”. Un título aristocrático que después heredó el padre de la artista y que a partir de hoy llevará la cantante de Me cuesta tanto olvidarte y Cruz de Navajas. ¿Quieres conocer la historia familiar de Ana Torroja? ¡Dale al play!

