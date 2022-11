Dailyn Valdivieso, la actriz de 'Café con aroma de mujer' que también tiene un negocio de café

Da vida a La Maracucha en Café con aroma a mujer, la ficción del momento, y tiene muchas cosas en común con su personaje. Hablamos de Dailyn Valdivieso, una venezolana que se mudó a Colombia para empezar una vida nueva y encontrar una oportunidad profesional, una historia paralela a la que interpreta. Pero la cosa va más allá, porque la actriz se dedica además de a la actuación ¡al negocio cafetero! Según ha explicado, siempre le ha gustado el mundo del emprendimiento, así que junto a una amiga decidió empezar un nuevo proyecto.

"Tengo una socia que se llama Ángela, que viene de una familia cafetera, y queríamos hacer algo, porque a mí siempre me han gustado los negocios. Comenzamos con los churros. Pero a mí no me gustaba el tema del azúcar y pensamos 'entonces café'", ha compartido Dailyn en una entrevista con el youtuber Ángel Mota. "Fui al campo cafetero y luego empecé con la parte creativa. Nuestro emprendimiento es un triciclo, con el que vamos a eventos o ferias", ha detallado la actriz en la conversación, explicando también los modos de innovación que incluyen en su proyecto.

Todo tuvo su comienzo de 2018 y con un sencillo café para "hablar de negocios", y la vida de Dailyn ha cambiado radicalmente desde entonces. Las dos amigas tienen una tienda en el centro de Bogotá en donde sirven "bebidas a base de café especial y de origen con métodos filtrados, sobre un hermoso triciclo autosostenible, hecho en Colombia y diseñado por dos actrices apasionadas". Además, también venden café en grano y pequeña bolsitas que llevan un filtro con la semilla ya molida lista para prepararse.

Café con aroma de mujer empezó en mayo de 2021 y se ha convertido en uno de los mayores éxitos internacionales de la televisión, catapultando a la fama a sus actores y dando un giro a sus vida. Según cuenta la intérprete, para ella este éxito ha significado mudarse una vez más, esta vez a España, para buscar nuevas oportunidades. Se apoya en sus múltiples talentos, entre los que está el hablar con diferentes acentos de español, bailar desde danza contemporánea hasta folklore colombiano y venezolano pasando por jazz o danza aérea. También practica deportes como el tae-bo, el yoga o el entrenamiento militar y recientemente ha perfeccionado sus técnicas de interpretación en la escuela Nancy Tuñon Escola D`actores.

"Mi personaje es una venezolana que vino a Colombia en búsqueda de nuevas posibilidades. Me tiene contenta poder hablar de esa gente como yo, trabajadora, que viene a buscar una mejor calidad de vida, a cumplir sus sueños. Gente chévere, que viene a compartir sus arepas, sus comidas, su cosas. Así es el personaje de esta novela", explicó Dailyn Valdivieso durante una entrevista el pasado año en el programa Mis amigos, los migrantes.