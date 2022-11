William Levy cumple el sueño de dos trabajadoras de 'Cafe con aroma de mujer'

Café con aroma de mujer se ha convertido en un éxito internacional arrasando en cada uno de los países donde ha sido emitida. Los fans españoles de esta telenovela, que se cuentan por millones, están de enhorabuena puesto que la ficción se estrena en abierto en Telecinco, donde podrán volver a disfrutar de la historia de amor entre Gaviota (Laura Londoño) y Sebastián Vallejo, papel interpretado por William Levy, al que esta producción ha lanzado al estrellato mundial. Las grabaciones de esta ficción duraron meses y todo el equipo de la serie llegaron a formar una pequeña familia. Muestra de ello es el bonito gesto que el protagonista, de 42 años, tuvo con dos trabajadoras del servicio, un detalle con el que dejó constancia de que no solo es guapo por fuera, sino también por dentro.

Conoce a la familia de William Levy, el guapo protagonista de 'Café con aroma de mujer' que se emitirá en Telecinco

Elizabeth Gutiérrez habla por primera vez de su separación de William Levy: 'No se puede juzgar a una pareja'

William Levy es uno de los artistas más queridos del mundo del espectáculo latino, la fama no le ha cambiado y sigue siendo un hombre cercano que se preocupa por las necesidades y el bienestar de los demás. El intérprete de Montecristo se mostró muy generoso con dos de las trabajadoras de la Hacienda Venecia, lugar donde se estuvo grabando la telenovela y que está ubicada en la zona cafetera colombiana. Las mujeres no conocían el mar y el protagonista de La tempestad les brindó la oportunidad de visitarlo por primera vez, una sensación que no habían experimentado en toda su vida

Esta conmovedora historia la dio a conocer Coco Ariosa, mánager de artistas, a través de su perfil. Todo comenzó mientras grababan la exitosa ficción en Colombia, durante el rodaje se enteraron de que "las muchachas de servicio nunca habían visto el mar, el océano o la playa". Este es el motivo por el que William les prometió un viaje a dos ellas junto a sus familias para cumplir su anhelo. "En este caso a nuestra amada Martica que tanto nos cuidó y mimó, qué sorpresa hoy cuando me mandaron estos videos y cumplieron un sueño eterno de ver el mar", explicaba Coco.

Ambas trabajadoras pudieron materializar junto a los suyos su deseo de conocer el mar y enviaron vídeos donde agradecían el gesto del protagonista de Triunfo del amor y aseguraban la felicidad que estaban experimentando con su primera visita a la costa caribeña colombiana. "William, estamos en Santa Marta disfrutando de este mar, de esta playa, de esta belleza, no lo podemos creer esto, está divino estamos super felices todos, gracias", afirmaban emocionadas las familias desde la orilla del mar.

Para concluir este mensaje, Coco Ariosa destacó la gran persona que es William Levy que, además de tener un gran talento como actor, tiene un gran corazón, tal y como ha demostrado con este precioso detalle. "Gracias hermanito mío por ser tan buen ser humano. Se te quiere el triple", con este bonito agradecimiento finalizaba su mensaje el mánager. El primer comentario ante este emotivo relato era del propio actor quien publicaba varios emojis de manos unidas, de este modo el protagonista de Addicted daba las gracias a su amigo por las sentidas palabras que le había dedicado.