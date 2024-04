¡Sorpresa! William Levy grabará una serie junto a su hija Kailey en España

William Levy es, sin duda, uno de los artistas latinos más destacados del mundo. El actor cubano, de 43 años, es un auténtico enamorado de su profesión, a la que se entrega en cuerpo y alma, pero no es menos el amor que siente por sus hijos Christopher y Kailey, de 18 y 14 años, respectivamente, fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez, a los que le duele tener que dejar cuando tiene que marcharse a un rodaje. Ahora, el protagonista de Vuelve a mí podrá unir trabajo y familia, sus dos pasiones, ya que va a compartir proyecto profesional con la pequeña de la casa y, además, podremos ser testigos puesto que la grabación del mismo tendrá lugar en nuestro país.

Ha sido la madre de la futura actriz quien ha desvelado la noticia: "Mi hija va a hacer una serie próximamente con William en España". Con estas palabras ha descubierto la presentadora de Ojos de mujer, de 44 años, en el programa Despierta América lo que supondrá el debut interpretativo de Kailey. La intérprete de El rostro de la venganza no ha revelado más detalles sobre cuándo comenzarán las grabaciones o de qué trata el proyecto que unirá en pantalla a padre e hija.

Kailey se siente muy atraída por el mundo del espectáculo y nadie puede entenderla mejor que sus padres. "Ella quiere y, obviamente, la apoyamos", ha explicado Elizabeth. Y aunque asegura que "es un mundo complejo", considera que como el protagonista de Café con aroma de mujer y ella "ya hemos pasado por todo", la experiencia para la joven será "muy diferente" a lo que ambos han vivido.

Nada mejor para la bella adolescente que estrenarse profesionalmente de la mano de su padre, William Levy, quien seguro que la tranquiliza y la ayuda en todo lo posible en el set de rodaje. Ambos tienen una relación muy especial, no sabemos los consejos que le dará el galán cubano a la pequeña de la casa de cara a las grabaciones, pero sí conocemos el único que le ha dado su madre: "que no se tome las cosas personales".

William Levy ha ido dejando pistas sobre un posible trabajo junto a su hija aunque nunca ha desvelado en qué podría consistir. El pasado mes de junio, el galán cubano recibía una visita muy especial en el set de Vuelve a mí en Miami y la compartía con sus seguidores. "Y mientras yo tengo visita VIP en los estudios. La princesa de papi, mi niña hermosa, qué lindo siempre que compartimos tiempo juntos. Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas. Tu apoyo inalterable y tu afecto se han convertido en la luz que me guía", escribía el protagonista de Montecristo.

El cariñoso mensaje, toda una declaración de amor hacia su pequeña, proseguía con "mientras que hay otros que no me entienden completamente o no me aprecian, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, aún cuando otros no pueden verlo. Gracias siempre por tu admiración, mi niña hermosa. Te adoro". El artista finalizaba el mensaje con "próximamente proyecto juntos", una sugerente frase que, en ese momento, alimentaba los sueños de sus seguidores y que ahora se va a convertir en realidad.

Kailey no es la primera de los vástagos de la pareja que prueba suerte en el mundo de la actuación. Su primogénito ya hizo sus pinitos como actor, también de la mano de sus famosos papás. "Christopher hizo una película de niño y la hizo superbien. De verdad que yo me quedé impresionada. Sí tiene talento, pero no le gusta", ha aseverado la bella artista de origen mexicano.

El joven, que se ha decantado por el mundo del deporte y destaca como jugador de beisbol profesional, se puso por primera vez delante de las cámaras cuando apenas era un bebé en la serie Acorralada. Más tarde, con 8 años, participaba en The Veil (El velo) en Hollywood, una cinta donde daba vida al personaje de un poderoso guerrero, al que interpretaba su padre, cuando era niño. "Aquí les comparto unas imágenes de mi próxima película The Veil donde tuve la oportunidad de trabajar junto a mi campeón Christopher en su debut en el cine", compartía en ese momento el orgulloso padre.

El protagonista de Adiccted y la benjamina de la casa sienten debilidad el uno por el otro y no pueden disimularlo. La semana pasada éramos testigos de un divertido momento cuando ambos compartían con sus seguidores un vídeo en el que podíamos ver como William le daba clases de conducir a la joven. La buena sintonía entre ambos era la tónica de unas imágenes que nos mostraban a Kailey al volante tratando de contener la risa mientras se escuchaba a su papá hablando también entre carcajadas.

"Papá, tengo miedo. No me grabes. Detente, hay un auto", decía la adolescente sin apartar la mirada del camino. Por su parte, el actor bromeaba haciendo alusión a una anécdota pasada: "Papá, no quiero detener este auto, no quiero detener este auto... ¿te acuerdas?. Ahora conducimos un auto, uno de verdad". "Me vas a distraer", le señalaba Kailey. Finalmente, William Levy aparecía en imagen explicando que "estamos tomando clases hoy". La joven continuaba con sus prácticas afirmando algo temerosa que "voy demasiado rápido”, ante lo que su padre la tranquilizaba con un "está bien, tómalo con calma".

La sesión de risas parecía haber terminado, pero se reanudaba poco después cuando Kailey pasaba con el coche sobre un hoyo que había en la carretera ante lo que William decía entre risas y de manera espontánea: "Dejamos el neumático atrás", una frase que acababa provocando la misma reacción en su hija que, sin acabar de sentirse muy segura en su faceta como conductora, se dirigía a él para hacerle una petición: "Para, estoy realmente nerviosa", confesaba con sinceridad la joven.

Más tarde, William compartía un vídeo, donde mezclaba la clase de conducir del día con un simpático clip de hace unos años, con el que cobraba sentido la broma que le había hecho a su hija mientras conducía. En la imagen se ve al actor junto a Christopher y Kailey de pequeños en un carrito del golf en el que la pequeña le pide enérgicamente a su papá que no detenga el buggy.