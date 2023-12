William Levy y Elizabeth Gutiérrez dan el pistoletazo de salida a la Navidad junto a sus dos hijos

Después de la tormenta siempre llega la calma. Parece que la tranquilidad ha llegado de nuevo a la vida sentimental de William Levy y Elizabeth Gutiérrez quienes, tras anunciar su separación a finales de enero de 2022, y ser protagonistas de todo tipo de rumores sobre su relación, habrían vuelto a dar una oportunidad a su amor. El escenario elegido para hacer su primera aparición pública juntos fue su reciente visita a Almería, donde el intérprete de Café con aroma de mujer recibía el Premio de Honor concedido por el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) por toda su carrera y donde pudimos ver a la pareja junto a sus hijos de lo más cariñosos.

Tras unos días idílicos en nuestro país, los Levy-Gutiérrez regresaron a su hogar en Miami, Florida. Ya con la Navidad a la vuelta de la esquina, se juntaron como cualquier otra familia para poner el árbol, decorar su casa y dar la bienvenida a estas entrañables fechas. La presentadora de Ojos de mujer, de 44 años, quiso compartir con sus seguidores todo el proceso: desde que eligieron el abeto hasta cómo ponían las luces y los adornos en el mismo.

En el vídeo subido a su perfil por la intérprete de El rostro de la venganza, ambientado con el tema Santa Claus Is Comin‘ to Town en voz de Frank Sinatra, solo aparece su rostro, pero algunas tomas nos dejan ver unas manos y unos brazos masculinos que la están ayudando a colocar la decoración navideña en el árbol con gran destreza y gusto. El reloj dorado en su muñeca y los tatuajes que luce en los antebrazos no daba lugar a dudas de que se trataba de William Levy.

El resultado: un precioso y elegante abeto con luces cálidas y bolas en rojo y dorado, bajo el que se alberga un bonito y sencillo nacimiento. El galán de Vuelve a mí, de 43 años, no sale directamente en el clip y no ha compartido ninguna imagen del mágico momento en pareja, pero no dudó en darle un 'me gusta' a la publicación de su mujer. Ambos estarán felices por poder celebrar estas fiestas juntos y más enamorados de nunca.

En medio de los preparativos navideños en casa, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, junto a sus hijos, Christopher y Kailey, de 17 y 13 años, volvieron a hacer la maleta para emprender una escapada en familia. Los cuatro viajaron a Orlando para visitar el parque temático Universal Studios, donde pasaron un divertido día disfrutando de todas las atracciones que ofrece este complejo dedicado al entretenimiento.

En esta ocasión, fue el protagonista de Montecristo quien compartió una imagen del momento junto a su mujer y sus dos hijos. Una estampa familiar en la que podemos ver a los dos actores con estilismos coordinados formados por pantalones vaqueros con una camiseta y gorra en color negro. Chrisptopher y Kailey también lucen looks cómodos y deportivos, ambos con pantalones cortos, el chico los combina con una camiseta de manga larga oscura y la benjamina de la casa, con una blanca de tirantes sobre la que lleva una sudadera gris. Pero si hay un complemento que todos llevan es la gran sonrisa que despliegan en la imagen, muestra del feliz momento que están atravesando.

El protagonista de Addicted es un hombre humilde y agradecido y lo ha demostrado una vez con las sentidas palabras que ha dedicado en su perfil a su paso por nuestro país y a la cálida acogida por parte de sus seguidores españoles. "Gracias España, gracias Almería por tanto cariño. Gracias por dejarme vivir un momento tan especial junto a mi familia y mi gente que me ha apoyado y brindado tanto cariño. Gracias a la Diputación de Almería y al Festival Internacional de Cine Almería", así comienza el protagonista de Triunfo del amor un texto que ha acompañado con diferentes fotografías de su estancia en la localidad andaluza.

El artista cubano, de 43 años, proseguía expresando su agradecimiento a FICAL "por ese reconocimiento a mi carrera, se los agradezco de corazón. Gracias a todas las fans que estuvieron presentes dándome su cariño como siempre, son las mejores", ya que, una vez más, el artista fue recibido en loor de multitudes por su legión de seguidores.

En un momento tan especial, el intérprete de Cuidado con el ángel no podía olvidarse de sus seres queridos, quienes siempre están a su lado. "Gracias a mi familia por acompañarme y estar siempre ahí para mí y gracias a ti mi señor por todas tus bendiciones. Gracias Dios", de este modo finalizaba William Levy un texto en el que se desprende lo mucho que ha significado para él y los suyos este premio y el amor que recibe siempre que viene a España.