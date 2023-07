Julio Iglesias Jr. comparte una imagen del 'otro almuerzo' en casa de Isabel Preysler con su familia filipina

Desde que aterrizara esta semana en Madrid procedente de Miami, Julio José Iglesias ha sido uno de los integrantes de la familia Preysler que más se ha prodigado antes los medios en estos días tan especiales y de tanto ajetreo. La persona que, de una forma u otra, iba desvelando detalles de la convivencia tan excepcional y fantástica que está disfrutando al máximo con los suyos. Concretamente, es la mansión de Isabel en Puerta de Hierro la que se ha convertido en el lugar de hospedaje o punto de encuentro para todos ellos mientras duran las celebraciones.

El cantante de 50 años compartía este domingo una imagen muy significativa de lo que está siendo una experiencia única, la que ha reunido a muchos de los integrantes del clan con motivo de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. "My filipino side of the family in da house" ("La parte filipina de mi familia en casa"), ha escrito en inglés el artista en alusión al instante que se vivía en la terraza de la lujosa residencia.

Los parientes de Isabel Preysler posaban muy sonrientes frente a la cámara situados en torno a una mesa donde degustaban en ese momento un picoteo -snacks, aceitunas...- mientras se refugiaban del caluroso sol bajo la sombra del porche. Vestidos muy veraniegos como no podía ser de otra forma, tras ellos se aprecia el jardín, los árboles y la piscina que forman parte de la vivienda. Con ellos también ha estado Ana Boyer, que se inmortalizaba muy cariñosa con su hermano.

Álvaro Castillejo -que aparece de pie en la foto de grupo- era quien nos confirmaba directamente que esa escena tan entrañable se producía este 9 de julio, durante un fin de semana donde el primo de Julio José y Tamara también está de enhorabuena por otra razón no menos importante. Se trata del primer aniversario con su mujer Cristina Fernández Torres, fecha en la que ambos se han dedicado mensajes de lo más románticos.

El día después del enlace entre la marquesa de Griñón y su ya marido, los invitados que acudieron al gran evento en el palacio de El Rincón han vivido de diferente manera la resaca del 'sí, quiero'. Por un lado, algunos se citaban en el domicilio de Isabel Preysler como es el caso del que hablamos, mientras que otros acudían al 'brunch' que se había organizado en el hotel Ritz.

Por allí, en el centro de la capital, han pasado los hermanos de Iñigo Onieva, Alejandra y Jaime, además de los amigos íntimos del flamante matrimonio como son Casilda Finat o miembros del llamado grupo 'Los curris' (los inseparables del empresario). Por su parte, Tamara y su esposo también se dejaban ver en esta última quedada que ponía el broche de oro a unos festejos que comenzaron el pasado viernes.

Otro de los asistentes a la boda del año, como era el caso del tenista Fernando Verdasco, reflejaba hoy también como está siendo un día donde principalmente impera para ellos la tranquilidad. "Post boda = Relax, familia y hobbie", ha escrito el marido de Ana Boyer y padre de sus dos hijos en su perfil público junto a un par de instantáneas suyas.

