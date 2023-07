¿Cómo viven en casa de los Preysler las horas previas a la boda de Tamara Falcó? Julio Iglesias Jr. responde

Mientras que Tamara Falcó (41) se prepara para celebrar una fiesta previa a su boda con Íñigo Onieva en el Hotel Mandarín Oriental Ritz (34), su hermano Julio Iglesias Jr. (50) ha hecho su primera aparición televisiva desde que la mañana del miércoles aterrizó en Madrid. El artista ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles, donde ha contado cómo está viviendo la novia estos momentos. "Está feliz, el día que te casas es muy especial", ha dicho. Además, ha asegurado que ha podido compartir tiempo con Iñígo Onieva y que Isabel Preysler está preparada para vivir "un día muy importante, maravilloso y para pasarlo de maravilla".

Isabel Preysler contaba en ¡HOLA! que sus amigos siempre dicen que su casa de Puerta de Hierro tiene “muy buen rollo”. Esas buenas sensaciones se multiplican esta semana, en la que ha ido reuniendo a sus hijos y nietos. Julio ha comentado cómo están siendo las conversaciones familiares en la intimidad de su hogar. "Hablamos de muchas cosas, pero obviamente hablamos de la boda, de lo divertido que va a ser... La casa está un poquito alborotada", ha indicado. Además, ha confirmado quién será el gran ausente: "Estamos todos en casa de mi madre. La familia entera prácticamente. Mi hermano Enrique no viene porque no le gustan las bodas, no estuvo ni en la mía".

Julio ha definido a la marquesa de Griñón como "muy espontánea, lo que ves es lo que hay, no esconde nada, es maravillosa". Asegura que siempre han tenido muy buena relación y la conexión entre ambos se mantiene a pesar de que se ven poco porque él vive en Estados Unidos y ella en España. De hecho, tiene un importante papel en el enlace: ejercerá de testigo junto con otros miembros de la familia como Ana Boyer, Fernando Verdasco, Christian Altaba, su sobrino Alejandro... También ha contado que su padre, Julio Iglesias está "feliz" de que Tamara se case porque se llevan muy bien.

El segundo de los tres hijos que tuvieron Julio Iglesias e Isabel Preysler, que no descarta animarse a cantar en la fiesta, volverá el sábado al Palacio de El Rincón, donde guarda muchos recuerdos ya que es el escenario que eligió para su enlace con Charisse Verhaert, del que ¡HOLA! fue testigo. Contrajo matrimonio con la modelo el 3 de noviembre de 2012 en esta impresionante finca del siglo XIX que era el hogar del recordado Carlos Falcó. En febrero de 2021 se separaron, pero la cordialidad sigue presente entre ambos, que han sabido transformar su historia de amor en una gran amistad. "Es especial porque me casé en el mismo sitio, quieras que no es un sentimiento que tienes ahí", ha indicado.

