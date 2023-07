El enlace de Tamara Falcó se convierte en la reunión más divertida de sus compañeros de 'El Hormiguero'

Ha sido y será, sin lugar a dudas, el acontecimiento del año. La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha dejado memorables momentos que permanecerán de por vida en el recuerdo de los más de 400 invitados que se dieron cita en el Palacio de El Rincón este sábado 8 de julio. Una fabulosa velada que combinó el romanticismo de la ceremonia con la diversión de la fiesta posterior, que se alargó hasta el amanecer de este domingo, y de la que han sido fieles testigos, entre otros populares rostros, los compañeros de El Hormiguero, con los que trabaja la marquesa de Griñón. Ahora, pasadas unas horas del emotivo 'sí, quiero' y todavía con el sentimiento resaca emocional a flor de piel, los miembros del programa conducido por Pablo Motos han compartido algunos instantes del que es el enlace de la temporada.

Al tiempo que daba comienzo el almuerzo de despedida a algunos invitados, en especial a quienes se han desplazado a la capital desde otros rincones del país y del extranjero, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, los compañeros del espacio televisivo de Antena 3 han rememorado algunos de los momentos más épicos de la velada. A través de declaraciones e imágenes que han publicado, han evidenciado la gran noche que pasaron en familia, un clan unido por las hormigas más famosas de la pequeña pantalla, que también estuvieron presentes, aunque en la versión de carne y hueso. Juan Ibáñez, el encargado de dar vida a Trancas, llegó al sensacional castillo del siglo XIX junto a Jorge Ventosa, mano derecha de Pablo Motos. Ambos, que se desplazaron hasta el destino en autobús, derrocharon entusiasmo, sintonía y, como es habitual, sentido del humor: "Los macarras siempre al final", expresó el director de producción junto a una fotografía en la que aparecen juntos.

Por su parte, Barrancas en televisión y Damián Molla en la vida real, asistió de la mano de su pareja tras pasarlo en grande la noche anterior en la fiesta preboda, que también tuvo lugar en el Mandarin Oriental Ritz de la capital. Aunque aquella fue una velada genial, la boda ha sido "increíble", según ha reconocido: "Ha sido precioso, nos ha encantado todo. La comida deliciosa... Es que ha sido todo precioso", ha dicho a la salida de El Rincón, cuando se disponía a regresar a casa a descansar tras reunirse con gran parte de los miembros de su clan profesional, que han vibrado y se han emocionado con cada detalle. "The Hormiguero team in the house", ha escrito junto a una fotografía en la que aparecen muchos de ellos, con algunas excepciones como Pablo Motos, Nuria Roca y Juan del Val, Cristina Pardo o María Dabán. Además, Damián aprovechó para invitar públicamente al recién estrenado esposo de la marquesa de Griñón al programa, donde espera que asista como invitado la próxima edición.

Exultantes y entusiasmados por ver a su compañera y amiga radiante y tan contenta, Nuria Roca y Juan del Val han reconocido habérselo pasado "fenomenal". "Ellos están felices, casados y contentos", ha dicho la escritora y presentadora tras la fiesta. Una velada "espectacular" en palabras de su marido, que ha agregado que los protagonistas "estaban guapísimos": "¡Qué boda de gente más guapa!", ha subrayado. Y es que esta es "la boda de la que todo el mundo habla", como bien remarca Cristina Pardo, quien tampoco faltó al evento, ocasión para la que escogió un vistoso diseño de Alejandro de Miguel, la misma firma por la que se decantó Susana Uribarri, aunque en versiones muy diferentes.

"Así empezamos el día de ayer antes de ir a la boda de Tamara e Íñigo. Hoy quedan los restos del naufragio", ha remarcado la periodista María Dabán, gran amiga de Cristina Pardo y de Tamara Falcó, con quien conectó precisamente gracias a El Hormiguero, donde colabora desde hace dos años. Otras figuras del espacio en el que la hija de Isabel Preysler participa cada jueves que no quisieron faltar a la boda del año fueron Pablo Motos, que mostró su look cuando iba camino de El Rincón en el coche, Jorge Salvador, director de El Hormiguero desde 2006 que además ejerció junto a su mujer Elisabeth de testigo del enlace, y Jorge Marrón, conocido como Marron. El popular colaborador llegó acompañado de su pareja, Arancha Morales, con quien estrenó paternidad a finales del mes de febrero con el nacimiento de su primogénito, Gael.

