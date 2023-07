Las primeras imágenes de Tamara Falcó e Iñigo Onieva como marido y mujer llegando al hotel este domingo

Tras su maravilloso enlace en el palacio de El Rincón, Tamara Falcó (41) e Iñigo Onieva (34) han vuelto al hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid ya convertidos en marido y mujer. A las 8.30 de la mañana, un coche KIA acercaba a la marquesa de Griñón y al empresario, que han aparecido de lo más felices, al centro de la capital. Allí podrán descansar unas horas antes de reunir de nuevo a sus invitados en un almuerzo postboda que pondrá el broche de oro a tres días llenos de emociones y celebraciones.

En su primera aparición pública como mujer casada, la hija de Isabel Preysler ha lucido un precioso vestido blanco de cuerpo de encaje, una coleta baja, uno de sus peinados favoritos, y, por supuesto, su anillo de boda en el dedo anular. A través de su sonrisa, que no se le ha borrado de la cara ni un solo segundo en todo el fin de semana, se puede apreciar la ilusión que la ganadora de MasterChef Celebrity desprende por esta nueva etapa vital que acaba de comenzar junto al ingeniero. “Muchas gracias”, ha respondido al recibir las felicitaciones de los periodistas que la esperaban a la puerta.

Iñigo, por su parte, seguía llevando el traje de chaqué que eligió para su paso por el altar, ya desajustado y sin chaqueta tras divertirse y bailar durante horas con Tamara, amigos y resto de seres queridos, y unas gafas de sol. Tal y como ha publicado en exclusiva ¡HOLA!, el empresario sorprendió a la hermana mayor de Ana Boyer a última hora de la noche con un espectáculo de drones a cargo de UMILES Drone Light Show que dibujaron en el cielo sus iniciales y otras fases de lo más románticas, como ‘Love is in the air’ (el amor está en el aire).

En estas imágenes, también se ve cómo algunos empleados sacaban de la parte trasera del vehículo bolsas y una funda de vestido. Cabe recordar que el diseño de inspiración royal confeccionado por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, es uno de los misterios mejor guardados por la novia.

Los lectores de ¡HOLA! podrán conocer este y otros muchos más detalles de este día tan importante en la historia de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Solo en nuestra revista encontrarás en exclusiva los secretos del enlace en una edición única que saldrá a la venta el próximo lunes 10 de julio.

