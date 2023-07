Los hermanos que acompañan a Tamara Falcó en su gran día (y la gran ausencia del enlace)

Para Tamara Falcó (41), lo más importante de su boda con Íñigo Onieva (34) es el sacramento, unirse en matrimonio con el hombre al que ama y tener la bendición de Dios. Pero hay un aspecto que hace que su enlace sea aún más inolvidable y se convierta sin lugar a dudas en el día más feliz de su vida con mayúsculas: vivirlo al lado de sus seres queridos, que son su pilar fundamental. Mirar alrededor en el Palacio de El Rincón (Aldea del Fresno) y cruzarse con la mirada cómplice de las personas a las que quiere es una sensación mágica e irrepetible.

-De Nuria Roca a Vicky Martín Berrocal, la larga lista de invitados a la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

-El beso de Tamara Falcó e Iñigo Onieva derrochando felicidad a su salida de la preboda

La unión de los Falcó en el enlace

Carlos Falcó, cuyo recuerdo está muy presente en esta señalada celebración, contrajo matrimonio cuatro veces y con tres de sus esposas (Jeannine Girod, Isabel Preysler y Fátima de la Cierva) fue padre en cinco ocasiones. "El amor que ha dejado mi padre entre todos los hermanos es lo más importante.Nos llevamos todos muy bien y fue gracias a mi padre. Si hay algo que él nos dejó, es un nexo de unión entre todos los hermanos que existe de verdad, aunque parecía difícil al ser de diferentes matrimonios", explicaba Tamara en ¡HOLA! Esa unión ha quedado patente en el enlace.

VER GALERÍA

Manuel Falcó, marqués de Castel-Moncayo, tiene un papel destacado ya que es el padrino. Él mismo confirmaba en la fiesta preboda que está "muy contento" de poder acompañar a su hermana hasta al altar y caminar de su brazo en esos instantes únicos en los que se desvela el secreto mejor guardado: el vestido. Firmado por Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, es un diseño en el que ha estado muy implicada Amparo Corsini, la esposa del aristócrata, con la que le hemos visto llegar al enlace.

-Así vivieron los invitados la fiesta preboda desde dentro

Xandra Falcó, marquesa de Mirabel, tampoco ha querido faltar a la boda de su hermana, a la que define como "maravillosa, simpática y alegre". Además, destaca que "siempre está ahí cuando la necesitamos y nos queremos muchísimo". Este sábado suman un nuevo recuerdo inolvidable juntas con la boda de Tamara, en la que la presencia de Xandra es 'doble' ya que el vino rosado que lleva como nombre XF (sus iniciales) se sirve en el enlace.

VER GALERÍA

La alegría de Isabel Preysler por reunir a (casi) toda la familia

Isabel Preysler está pletórica por ver a Tamara, a la que ha estado ayudando con todos los preparativos, casándose con Íñigo, al que define como un chico "muy simpático". La emoción para ella es doble porque este acontecimiento le ha permitido reunir a cuatro de sus cinco hijos. Los Preysler son una familia internacional que vive en diferentes puntos del mapa, y aunque la distancia no les permite verse con tanta frecuencia como les gustaria, están muy unidos. "He tenido la gran suerte de que, a pesar de ser muy diferentes, mis hijos se llevan muy bien entre ellos y, además, se quieren muchísimo. Les encanta estar juntos", decía Isabel muy orgullosa en ¡HOLA!

Emocionadísimo, así aseguraba sentirse Julio Iglesias Jr. cuando el miércoles llegó a España para la boda de su hermana, en la que ejerce como testigo. "Es muy especial, tiene un gran corazón. Bella por dentro y por fuera", decía de la marquesa de Griñón, que, al igual que él, tiene una gran sentido del humor y mucha espontaneidad. Para el cantante, poder compartir esta feliz celebración en familia es una auténtica cura para el alma tras su reciente ruptura con la modelo Vivi di Domenico, con la que había recuperado la ilusión tras separarse de Charisse Verhaert, con la que curiosamente se casó en este mismo Palacio de El Rincón.

VER GALERÍA

Desde que se instaló en Estados Unidos, Chábel Iglesias ejerce de anfitriona con su familia, pero ahora ha sido ella quien ha hecho las maletas y ha regresado a Madrid para ser testigo de cómo su hermana contrae matrimonio. La primogénita de Julio Iglesias, acompañada de su esposo, Christian Altaba, y su primogénito, Alejandro, aterrizaba el jueves en la capital para disfrutar también de los días previos junto a Tamara e Íñigo. De hecho la vimos la noche del viernes en la fiesta preboda, celebrada en el Hotel Mandarin Oriental Ritz.

No podía faltar la benjamina de la familia, Ana Boyer, que también es testigo y aseguraba en ¡HOLA! tener mucha "ilusión de vivir ese día con ella y ver cómo empieza esta etapa tan emocionante y bonita". Ha estado colaborando con Tamara a la hora de perfilar todos los detalles del enlace y es una de las pocas personas que pudo ver el proceso de creación del vestido nupcial. "Como hablamos continuamente todos los días, claro que comentamos cosas y a mi madre y a mí nos encanta que nos involucre y nos pregunte", nos decía. Adora a su hermana, y así lo refleja el hecho de que la eligiera como madrina de bautismo de sus dos hijos, Miguel y Mateo, que son pajes en el enlace. Fernando Verdasco, también se lleva muy bien con su cuñada y la noche del viernes llegó conduciendo el coche que llevó a la gran protagonista a su preboda con sabor español.

VER GALERÍA

El gran ausente de los Preysler es Enrique Iglesias. "Mi hermano Enrique no viene porque no le gustan las bodas, no estuvo ni en la mía", decía Julio Iglesias Jr. Con toda seguridad, está siguiendo el enlace con detalle a través de la distancia con la numerosa familia que ha formado junto a Anna Kournikova. El cantante, que hace solo dos meses sufrió una neumonía que le obligó a modificar su agenda profesional, está en contacto constante con Tamara, quien recuerda las bromas que le hacía de pequeña. La Marquesa es fan incondicional de la música de su hermano e intenta acudir a sus conciertos, como el que dio a finales del pasado año en Doha.

Los lectores de ¡HOLA! pueden vivir el enlace del año como un invitado más. Descubre todos los detalles, siente la emoción, vibra con las sorpresas e inspírate con los looks más elegantes que marcarán tendencia. Y es que solo en nuestra revista encontrarás, en exclusiva, todos los detalles y secretos en una edición única y especial que saldrá a la venta el próximo lunes 10 de julio. A partir de este día podrás encontrar en tu quiosco más cercano este número único, que también estará disponible en versión online sólo para los suscriptores de ¡HOLA!+ Si todavía no eres suscriptor de nuestra revista, te invitamos a descubrir el plan que mejor se adapta a ti; y, si lo prefieres, también tienes la opción de recibir tu revista ¡HOLA! en versión impresa en tu domicilio.